https://ria.ru/20211222/urengoy-1764834566.html

При пожаре на железнодорожной станции в Новом Уренгое погибли трое рабочих

При пожаре на железнодорожной станции в Новом Уренгое погибли трое рабочих - РИА Новости, 22.12.2021

При пожаре на железнодорожной станции в Новом Уренгое погибли трое рабочих

Трое рабочих погибли в результате пожара на железнодорожной станции в Новом Уренгое, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T06:50

2021-12-22T06:50

2021-12-22T08:07

происшествия

новый уренгой

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МОСКВА/ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Трое рабочих погибли в результате пожара на железнодорожной станции в Новом Уренгое, сообщили РИА Новости в экстренных службах."По состоянию на 06.30 среды в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа, на железнодорожной станции Коротчаево загорелось подсобное помещение находящегося на реконструкции здания вокзала. Погибли трое рабочих", - сказал собеседник агентства.Он также добавил, что пожар на площади 20 квадратных метров был ликвидирован.Как отметили в Уральской транспортной прокуратуре, вокзал реконструировался и не функционировал, задержек поездов нет. На место происшествия выехал Новоуренгойский транспортный прокурор. Также проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

https://ria.ru/20211221/pozhar-1764819625.html

новый уренгой

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происшествия, новый уренгой