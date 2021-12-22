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При пожаре на железнодорожной станции в Новом Уренгое погибли трое рабочих
При пожаре на железнодорожной станции в Новом Уренгое погибли трое рабочих - РИА Новости, 22.12.2021
При пожаре на железнодорожной станции в Новом Уренгое погибли трое рабочих
Трое рабочих погибли в результате пожара на железнодорожной станции в Новом Уренгое, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T06:50
2021-12-22T06:50
2021-12-22T08:07
происшествия
новый уренгой
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МОСКВА/ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Трое рабочих погибли в результате пожара на железнодорожной станции в Новом Уренгое, сообщили РИА Новости в экстренных службах."По состоянию на 06.30 среды в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа, на железнодорожной станции Коротчаево загорелось подсобное помещение находящегося на реконструкции здания вокзала. Погибли трое рабочих", - сказал собеседник агентства.Он также добавил, что пожар на площади 20 квадратных метров был ликвидирован.Как отметили в Уральской транспортной прокуратуре, вокзал реконструировался и не функционировал, задержек поездов нет. На место происшествия выехал Новоуренгойский транспортный прокурор. Также проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
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происшествия, новый уренгой
06:50 22.12.2021 (обновлено: 08:07 22.12.2021)
При пожаре на железнодорожной станции в Новом Уренгое погибли трое рабочих
При пожаре на железнодорожной станции Коротчаево в Новом Уренгое погибли трое рабочих