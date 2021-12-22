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Россия не блокирует нормандский формат по Украине, заявил Лавров
Россия не блокирует нормандский формат по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 22.12.2021
Россия не блокирует нормандский формат по Украине, заявил Лавров
Россия не блокирует работу "нормандского формата" по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:48
2021-12-22T13:03
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
германия
франция
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
донбасс
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия не блокирует работу "нормандского формата" по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что в последнее время позиция Москвы, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в "нормандском формате" (РФ, Украина, Франция, ФРГ) по урегулированию на Украине подвергаются искажению. В связи с этим министерство опубликовало переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии."С точки зрения здорового цинизма, мне кажется очень показательны те переговоры (опубликованная переписка - ред.), о которых идет речь и которые полностью опровергают утверждения, звучавшие до того, как мы раскрыли карты, о том, что будто бы Россия всячески блокирует работу "нормандского формата". Это не так", - заявил Лавров в интервью телеканалу RT."Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20211221/sholts-1764812241.html
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украина
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, германия, франция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, донбасс, россия
12:48 22.12.2021 (обновлено: 13:03 22.12.2021)
 
Россия не блокирует нормандский формат по Украине, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия не блокирует работу нормандского формата по Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия не блокирует работу "нормандского формата" по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что в последнее время позиция Москвы, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в "нормандском формате" (РФ, Украина, Франция, ФРГ) по урегулированию на Украине подвергаются искажению. В связи с этим министерство опубликовало переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии.
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"С точки зрения здорового цинизма, мне кажется очень показательны те переговоры (опубликованная переписка - ред.), о которых идет речь и которые полностью опровергают утверждения, звучавшие до того, как мы раскрыли карты, о том, что будто бы Россия всячески блокирует работу "нормандского формата". Это не так", - заявил Лавров в интервью телеканалу RT.
"Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
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Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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В миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРГерманияФранцияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровДонбассРоссия
 
 
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