12:48 22.12.2021 (обновлено: 13:03 22.12.2021)
Россия не блокирует нормандский формат по Украине, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия не блокирует работу нормандского формата по Украине
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия не блокирует работу "нормандского формата" по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что в последнее время позиция Москвы, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в "нормандском формате" (РФ, Украина, Франция, ФРГ) по урегулированию на Украине подвергаются искажению. В связи с этим министерство опубликовало переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии.
"С точки зрения здорового цинизма, мне кажется очень показательны те переговоры (опубликованная переписка - ред.), о которых идет речь и которые полностью опровергают утверждения, звучавшие до того, как мы раскрыли карты, о том, что будто бы Россия всячески блокирует работу "нормандского формата". Это не так", - заявил Лавров в интервью телеканалу RT.
"Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.