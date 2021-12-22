https://ria.ru/20211222/tsimbalyuk-1765002599.html
Песков объяснил участие Цимбалюка в пресс-конференции Путина
Песков объяснил участие Цимбалюка в пресс-конференции Путина - РИА Новости, 22.12.2021
Песков объяснил участие Цимбалюка в пресс-конференции Путина
Виновным в нарушении закона человека может признать только суд, в Кремле не хотят уподобляться Киеву, выгнавшему российских журналистов, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T21:23
2021-12-22T21:23
2021-12-22T21:44
киев
владимир путин
дмитрий песков
россия
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
москва
манеж
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Виновным в нарушении закона человека может признать только суд, в Кремле не хотят уподобляться Киеву, выгнавшему российских журналистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, таким образом он прокомментировал участие в пресс-конференции президента РФ вызванного в прокуратуру украинского журналиста Романа Цимбалюка.Цимбалюк, о возможном допросе которого в прокуратуре Москвы сообщали СМИ, аккредитован на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, которая пройдет 23 декабря в выставочном центре "Манеж"."Признать виновным в нарушении действующего закона только суд. Это действительно украинский журналист, который работает в РФ. Мы не хотим уподобляться украинским властям, которые изгнали всех российских журналистов давно из Киева. У нас действует закон о СМИ, который предоставляет равные права зарубежным СМИ и нашим российским СМИ", - сказал Песков в эфире Первого канала.Ранее RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал о том, что Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам.
https://ria.ru/20211222/press-konferentsiya-1764985390.html
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киев, владимир путин, дмитрий песков, россия, москва, манеж
21:23 22.12.2021 (обновлено: 21:44 22.12.2021)
Песков объяснил участие Цимбалюка в пресс-конференции Путина
Песков объяснил участие украинского журналисты Цимбалюка в пресс-конференции Путина