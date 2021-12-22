https://ria.ru/20211222/tsimbalyuk-1765002599.html

Песков объяснил участие Цимбалюка в пресс-конференции Путина

Песков объяснил участие Цимбалюка в пресс-конференции Путина - РИА Новости, 22.12.2021

Песков объяснил участие Цимбалюка в пресс-конференции Путина

Виновным в нарушении закона человека может признать только суд, в Кремле не хотят уподобляться Киеву, выгнавшему российских журналистов, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T21:23

2021-12-22T21:23

2021-12-22T21:44

киев

владимир путин

дмитрий песков

россия

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

москва

манеж

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Виновным в нарушении закона человека может признать только суд, в Кремле не хотят уподобляться Киеву, выгнавшему российских журналистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, таким образом он прокомментировал участие в пресс-конференции президента РФ вызванного в прокуратуру украинского журналиста Романа Цимбалюка.Цимбалюк, о возможном допросе которого в прокуратуре Москвы сообщали СМИ, аккредитован на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, которая пройдет 23 декабря в выставочном центре "Манеж"."Признать виновным в нарушении действующего закона только суд. Это действительно украинский журналист, который работает в РФ. Мы не хотим уподобляться украинским властям, которые изгнали всех российских журналистов давно из Киева. У нас действует закон о СМИ, который предоставляет равные права зарубежным СМИ и нашим российским СМИ", - сказал Песков в эфире Первого канала.Ранее RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал о том, что Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам.

https://ria.ru/20211222/press-konferentsiya-1764985390.html

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