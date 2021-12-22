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Цена на газ в Европе упала ниже 2000 долларов за тысячу кубов
Цена на газ в Европе упала ниже 2000 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 22.12.2021
Цена на газ в Европе упала ниже 2000 долларов за тысячу кубов
Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов среды снизились более чем на 8%, ниже 2000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T22:06
2021-12-22T22:06
в мире
азия
европа
северный поток — 2
цены на нефть
спг
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов среды снизились более чем на 8%, ниже 2000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость январских фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов чуть превысила 2030 долларов, в целом демонстрировала волатильность. Локальный минимум составил 1847,9 доллара, а максимум — 2091,5 доллара. Последний фьючерс на закрытии торговался по 1934,3 доллара, что на 8,2% ниже рекордной расчётной цены вторника (2106,2 доллара).Средняя цена январских фьючерсов в прошлом месяце составила 960 долларов, а на 21 декабря, по расчётам РИА Новости, аналогичный показатель вырос более чем на 40% и приблизился к отметке 1370 долларов. Средняя цена на споте в ноябре дошла почти до 950 долларов, а сейчас превысила 1280 долларов.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля-мая, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, в последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. Вдвое стоимость выросла уже в декабре. Исторический максимум на фьючерсном рынке - 2190,4 доллара за тысячу кубометров - был достигнут 21 декабря. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов - с 1996 года - в Европе не было.Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Сейчас на настроения участников рынка влияют также погодный фактор и неопределённость с запуском "Северного потока 2".
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в мире, азия, европа, северный поток — 2, цены на нефть, спг
22:06 22.12.2021
 
Цена на газ в Европе упала ниже 2000 долларов за тысячу кубов

Цены фьючерсов на газ в Европе упали ниже 2000 долларов за тысячу кубов

© REUTERS / Vasily Fedosenko/File PhotoРабочий на компрессорной станции газопровода Ямал-Европа недалеко от Несвижа
Рабочий на компрессорной станции газопровода Ямал-Европа недалеко от Несвижа - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© REUTERS / Vasily Fedosenko/File Photo
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов среды снизились более чем на 8%, ниже 2000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость январских фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов чуть превысила 2030 долларов, в целом демонстрировала волатильность. Локальный минимум составил 1847,9 доллара, а максимум — 2091,5 доллара. Последний фьючерс на закрытии торговался по 1934,3 доллара, что на 8,2% ниже рекордной расчётной цены вторника (2106,2 доллара).
Средняя цена январских фьючерсов в прошлом месяце составила 960 долларов, а на 21 декабря, по расчётам РИА Новости, аналогичный показатель вырос более чем на 40% и приблизился к отметке 1370 долларов. Средняя цена на споте в ноябре дошла почти до 950 долларов, а сейчас превысила 1280 долларов.
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля-мая, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, в последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. Вдвое стоимость выросла уже в декабре. Исторический максимум на фьючерсном рынке - 2190,4 доллара за тысячу кубометров - был достигнут 21 декабря. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов - с 1996 года - в Европе не было.
Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Сейчас на настроения участников рынка влияют также погодный фактор и неопределённость с запуском "Северного потока 2".
Танкер-газовоз - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
15:45
Танкеры с СПГ меняют курс на Европу из-за скачка цен на газ, сообщили СМИ
 
В миреАзияЕвропаСеверный поток — 2Цены на нефтьСПГ
 
 
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