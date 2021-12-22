НАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
НАСА вновь отложило запуск космического телескопа "Джеймс Уэбб"
© Фото : Northrop GrummanСервисный модуль телескопа "Джеймс Уэбб"
© Фото : Northrop Grumman
ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. НАСА из-за погодных условий вновь перенесло запуск новейшего космического телескопа "Джеймс Уэбб", новая дата запуска намечена на 25 декабря, сообщило американское космическое ведомство во вторник.
"Из-за неблагоприятных погодных условий в районе Европейского космопорта во Французской Гвиане, запуск космического телескопа "Джеймс Уэбб" переносится с 24 декабря, он состоится не раньше 25 декабря", - сообщило НАСА в Тwitter. Новые данные о погодных условиях и подтверждение даты старта ожидается в среду, сообщили в НАСА. Ранее сообщалось, что запуск космической обсерватории состоится на ракете-носителе Ariane 5 с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Как заявил во вторник на предстартовом брифинге глава НАСА Билл Нельсон, космический телескоп "Джеймс Уэбб" является примером того, чего можно достигнуть, если "мечтать по-крупному".
Проект строительства нового телескопа реализовывался международными партнерами с участием США, Канады и ЕС на протяжении нескольких десятилетий с многочисленными задержками и многократным превышением бюджета. Сборка телескопа, который должен стать самой мощной космической обсерваторией, ведется с 2013 года. Изначально телескоп предполагалось запустить в октябре 2018 года.
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