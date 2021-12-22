Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211222/teleskop-1764829592.html
НАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
НАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб" - РИА Новости, 22.12.2021
НАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
НАСА из-за погодных условий вновь перенесло запуск новейшего космического телескопа "Джеймс Уэбб", новая дата запуска намечена на 25 декабря, сообщило... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T01:46
2021-12-22T01:46
сша
канада
французская гвиана
наса
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155516/05/1555160595_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_5515144715ce4cf9fca653a22f2bd0d1.jpg
ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. НАСА из-за погодных условий вновь перенесло запуск новейшего космического телескопа "Джеймс Уэбб", новая дата запуска намечена на 25 декабря, сообщило американское космическое ведомство во вторник."Из-за неблагоприятных погодных условий в районе Европейского космопорта во Французской Гвиане, запуск космического телескопа "Джеймс Уэбб" переносится с 24 декабря, он состоится не раньше 25 декабря", - сообщило НАСА в Тwitter. Новые данные о погодных условиях и подтверждение даты старта ожидается в среду, сообщили в НАСА. Ранее сообщалось, что запуск космической обсерватории состоится на ракете-носителе Ariane 5 с космодрома Куру во Французской Гвиане.Как заявил во вторник на предстартовом брифинге глава НАСА Билл Нельсон, космический телескоп "Джеймс Уэбб" является примером того, чего можно достигнуть, если "мечтать по-крупному".Проект строительства нового телескопа реализовывался международными партнерами с участием США, Канады и ЕС на протяжении нескольких десятилетий с многочисленными задержками и многократным превышением бюджета. Сборка телескопа, который должен стать самой мощной космической обсерваторией, ведется с 2013 года. Изначально телескоп предполагалось запустить в октябре 2018 года.
https://ria.ru/20211216/teleskop-1763965678.html
сша
канада
французская гвиана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155516/05/1555160595_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_e85c48df187c8cbbda7081d565c4aba4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, канада, французская гвиана, наса, космос - риа наука
01:46 22.12.2021
 
НАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"

НАСА вновь отложило запуск космического телескопа "Джеймс Уэбб"

© Фото : Northrop GrummanСервисный модуль телескопа "Джеймс Уэбб"
Сервисный модуль телескопа Джеймс Уэбб - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Фото : Northrop Grumman
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. НАСА из-за погодных условий вновь перенесло запуск новейшего космического телескопа "Джеймс Уэбб", новая дата запуска намечена на 25 декабря, сообщило американское космическое ведомство во вторник.
"Из-за неблагоприятных погодных условий в районе Европейского космопорта во Французской Гвиане, запуск космического телескопа "Джеймс Уэбб" переносится с 24 декабря, он состоится не раньше 25 декабря", - сообщило НАСА в Тwitter. Новые данные о погодных условиях и подтверждение даты старта ожидается в среду, сообщили в НАСА. Ранее сообщалось, что запуск космической обсерватории состоится на ракете-носителе Ariane 5 с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Как заявил во вторник на предстартовом брифинге глава НАСА Билл Нельсон, космический телескоп "Джеймс Уэбб" является примером того, чего можно достигнуть, если "мечтать по-крупному".
Проект строительства нового телескопа реализовывался международными партнерами с участием США, Канады и ЕС на протяжении нескольких десятилетий с многочисленными задержками и многократным превышением бюджета. Сборка телескопа, который должен стать самой мощной космической обсерваторией, ведется с 2013 года. Изначально телескоп предполагалось запустить в октябре 2018 года.
Сборка телескопа Джеймс Уэбб - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря, 01:39
НАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
 
СШАКанадаФранцузская ГвианаНАСАКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:12Американские ученые анонсировали вакцину от всех штаммов коронавируса
10:07Киев заблокировал тему обмена пленными, заявили в ДНР
10:07Российская делегация прибыла в Ереван на заседание межправкомиссии
10:06В Казани не стали комментировать информацию о задержании ректора КФУ
09:51В метро Тегерана поезд сошел с путей, есть пострадавшие
09:36На Сахалине нашли тело пропавшего подростка
09:33СМИ: выплаты пострадавшим в ДТП по ОСАГО могут вырасти в четыре раза
09:32"Газпром" обсуждает с Китаем поставки сжиженного углеводородного газа
09:31В Минске предложили ввести наказание за участие в ликвидированных партиях
09:18В Красноярском крае провели проверки после видео с избиениями заключенных
09:18Врач рассказал, как правильно согреваться на морозе
09:16Посольство в США отвергло обвинения в адрес России по ситуации на Украине
09:13Новак отметил уверенные темпы развития энергетической отрасли в России
09:12ГП Белоруссии направила в суд уголовное дело об оскорблении президента
09:04Двум регионам возместят расходы по ликвидации последствий паводков
08:49Эксперты назвали причину пожара на газопроводе в Челябинской области
08:43Кадыров обвинил власти Турции в поддержке террористов
08:39В Москве заработал первый в России 5G-полигон
08:33Первые случаи "омикрона" в Японии выявили у семьи, не выезжавшей за границу
08:28Премьер-министр Китая высоко оценил работу главы Гонконга
Лента новостейМолния
Американские ученые анонсировали вакцину от всех штаммов коронавирусаКиев заблокировал тему обмена пленными, заявили в ДНРРоссийская делегация прибыла в Ереван на заседание межправкомиссииВ Казани не стали комментировать информацию о задержании ректора КФУВ метро Тегерана поезд сошел с путей, есть пострадавшиеНа Сахалине нашли тело пропавшего подросткаСМИ: выплаты пострадавшим в ДТП по ОСАГО могут вырасти в четыре раза"Газпром" обсуждает с Китаем поставки сжиженного углеводородного газаВ Минске предложили ввести наказание за участие в ликвидированных партияхВ Красноярском крае провели проверки после видео с избиениями заключенныхВрач рассказал, как правильно согреваться на морозеПосольство в США отвергло обвинения в адрес России по ситуации на УкраинеНовак отметил уверенные темпы развития энергетической отрасли в РоссииГП Белоруссии направила в суд уголовное дело об оскорблении президентаДвум регионам возместят расходы по ликвидации последствий паводковЭксперты назвали причину пожара на газопроводе в Челябинской областиКадыров обвинил власти Турции в поддержке террористовВ Москве заработал первый в России 5G-полигонПервые случаи "омикрона" в Японии выявили у семьи, не выезжавшей за границуПремьер-министр Китая высоко оценил работу главы Гонконга