https://ria.ru/20211222/teleskop-1764829592.html

НАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"

НАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб" - РИА Новости, 22.12.2021

НАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"

НАСА из-за погодных условий вновь перенесло запуск новейшего космического телескопа "Джеймс Уэбб", новая дата запуска намечена на 25 декабря, сообщило... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T01:46

2021-12-22T01:46

2021-12-22T01:46

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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. НАСА из-за погодных условий вновь перенесло запуск новейшего космического телескопа "Джеймс Уэбб", новая дата запуска намечена на 25 декабря, сообщило американское космическое ведомство во вторник."Из-за неблагоприятных погодных условий в районе Европейского космопорта во Французской Гвиане, запуск космического телескопа "Джеймс Уэбб" переносится с 24 декабря, он состоится не раньше 25 декабря", - сообщило НАСА в Тwitter. Новые данные о погодных условиях и подтверждение даты старта ожидается в среду, сообщили в НАСА. Ранее сообщалось, что запуск космической обсерватории состоится на ракете-носителе Ariane 5 с космодрома Куру во Французской Гвиане.Как заявил во вторник на предстартовом брифинге глава НАСА Билл Нельсон, космический телескоп "Джеймс Уэбб" является примером того, чего можно достигнуть, если "мечтать по-крупному".Проект строительства нового телескопа реализовывался международными партнерами с участием США, Канады и ЕС на протяжении нескольких десятилетий с многочисленными задержками и многократным превышением бюджета. Сборка телескопа, который должен стать самой мощной космической обсерваторией, ведется с 2013 года. Изначально телескоп предполагалось запустить в октябре 2018 года.

https://ria.ru/20211216/teleskop-1763965678.html

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сша, канада, французская гвиана, наса, космос - риа наука