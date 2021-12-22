https://ria.ru/20211222/samolet-1764850437.html
СК проводит проверку после отказа реверса двигателя у самолета в Ижевске
СК проводит проверку после отказа реверса двигателя у самолета в Ижевске - РИА Новости, 22.12.2021
СК проводит проверку после отказа реверса двигателя у самолета в Ижевске
Следователи проверяют инцидент в ижевском аэропорте, где у самолета после приземления отказал реверс правого двигателя, никто не пострадал, сообщили в... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T10:31
2021-12-22T10:31
2021-12-22T10:31
происшествия
ижевск
sukhoi superjet
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УФА, 22 дек – РИА Новости. Следователи проверяют инцидент в ижевском аэропорте, где у самолета после приземления отказал реверс правого двигателя, никто не пострадал, сообщили в центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.По данным ведомства, инцидент произошел 21 декабря около 21.40 (20.40 мск) в аэропорту Ижевска с воздушным судном, выполняющим рейс "Москва – Ижевск"."После приземления на взлетно-посадочную полосу у самолета при торможении произошел отказ реверса правого двигателя. На борту самолёта находилось 76 пассажиров и 6 членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал, видимых повреждений на воздушном судне не обнаружено, выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы не допущено. Аэропорт работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.Отмечается, что следователи центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.Источник РИА Новости в следственных органах рассказал, что инцидент произошел с самолетом авиакомпании "Россия" Sukhoi Superjet 100.
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происшествия, ижевск, sukhoi superjet
СК проводит проверку после отказа реверса двигателя у самолета в Ижевске
СК проводит проверку после отказа реверса двигателя у самолета в Ижевске после приземления
УФА, 22 дек – РИА Новости. Следователи проверяют инцидент в ижевском аэропорте, где у самолета после приземления отказал реверс правого двигателя, никто не пострадал, сообщили в центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.
По данным ведомства, инцидент произошел 21 декабря около 21.40 (20.40 мск) в аэропорту Ижевска
с воздушным судном, выполняющим рейс "Москва – Ижевск".
"После приземления на взлетно-посадочную полосу у самолета при торможении произошел отказ реверса правого двигателя. На борту самолёта находилось 76 пассажиров и 6 членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал, видимых повреждений на воздушном судне не обнаружено, выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы не допущено. Аэропорт работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Источник РИА Новости в следственных органах рассказал, что инцидент произошел с самолетом авиакомпании "Россия" Sukhoi Superjet
100.