https://ria.ru/20211222/samolet-1764850437.html

СК проводит проверку после отказа реверса двигателя у самолета в Ижевске

СК проводит проверку после отказа реверса двигателя у самолета в Ижевске - РИА Новости, 22.12.2021

СК проводит проверку после отказа реверса двигателя у самолета в Ижевске

Следователи проверяют инцидент в ижевском аэропорте, где у самолета после приземления отказал реверс правого двигателя, никто не пострадал, сообщили в... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T10:31

2021-12-22T10:31

2021-12-22T10:31

происшествия

ижевск

sukhoi superjet

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УФА, 22 дек – РИА Новости. Следователи проверяют инцидент в ижевском аэропорте, где у самолета после приземления отказал реверс правого двигателя, никто не пострадал, сообщили в центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.По данным ведомства, инцидент произошел 21 декабря около 21.40 (20.40 мск) в аэропорту Ижевска с воздушным судном, выполняющим рейс "Москва – Ижевск"."После приземления на взлетно-посадочную полосу у самолета при торможении произошел отказ реверса правого двигателя. На борту самолёта находилось 76 пассажиров и 6 членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал, видимых повреждений на воздушном судне не обнаружено, выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы не допущено. Аэропорт работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.Отмечается, что следователи центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.Источник РИА Новости в следственных органах рассказал, что инцидент произошел с самолетом авиакомпании "Россия" Sukhoi Superjet 100.

https://ria.ru/20211221/samolet-1764825214.html

ижевск

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происшествия, ижевск, sukhoi superjet