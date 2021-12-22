https://ria.ru/20211222/referendum-1765009184.html

В Минске оценили вероятность массовых протестов в день референдума

В Минске оценили вероятность массовых протестов в день референдума - РИА Новости, 22.12.2021

В Минске оценили вероятность массовых протестов в день референдума

Начальник отдела Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии Вячеслав Орловский заявил, что предпосылок для массовых... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T22:14

2021-12-22T22:14

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МИНСК, 22 дек – РИА Новости. Начальник отдела Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии Вячеслав Орловский заявил, что предпосылок для массовых протестов в связи с предстоящим в феврале конституционным референдумом в Белоруссии нет, но не исключены "силовые акции" отдельными людьми в день голосования."Ситуация нормализуется, люди поняли, что к чему, где правда, а где была ложь... Сейчас спокойствие на улицах и никаких предпосылок для массовых акций протеста нет в стране. Вместе с тем есть отдельные граждане, которые пытаются раскачивать ситуацию, нагнетать агрессию в обществе, регистрируются в экстремистских инициативах… с целью, чтобы в день голосования совершить какие-то силовые акции, какие-то нападения", - сказал Орловский в эфире телеканала СТВ, комментируя ситуацию в стране в преддверии референдума по поправкам в конституцию.Он заявил, что хочет предупредить таких лиц, что "в случае, если они совершат что-то подобное, их ожидает полный разгром"."Они станут соучастниками особо тяжкого преступления и совершат колоссальную глупость, поскольку навсегда перечеркнут свою спокойную жизнь… В отношении таких граждан как представляющих особую опасность для общества будет применена нулевая толерантность", - сказал Орловский.В целом он отметил, что в стране "еще есть террористические нападения на объекты органов государственной власти – и на базу милиции отряда милиции особого назначения ГУВД (Минска), и на учебный центр внутренних войск в Воловщине"."Совершается он небольшой горсткой людей, которые снимают это на видео и ретранслируют", - заявил Орловский. Он подчеркнул, что "свои нападения они совершают общеопасным способом… ради наживы, получаемых криптовалют из Европы". "Такие люди есть, но в отношении них продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Все они будут установлены и привлечены к ответственности, а ответственность будет самая строгая", - констатировал представитель ГУБОПиК.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20211202/konstitutsiya-1761745563.html

https://ria.ru/20211216/lukashenko-1764063992.html

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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, кгб белоруссии, мвд белоруссии