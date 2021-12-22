https://ria.ru/20211222/peregovory-1764874351.html
Переговоры России и США по безопасности стартуют в начале 2022 года
Переговоры России и США по безопасности стартуют в начале 2022 года - РИА Новости, 22.12.2021
Переговоры России и США по безопасности стартуют в начале 2022 года
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал срок начала переговоров между Москвой и Вашингтоном по гарантиям безопасности. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:20
2021-12-22T12:20
2021-12-22T15:19
безопасность
сша
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал срок начала переговоров между Москвой и Вашингтоном по гарантиям безопасности."По итогам очередного контакта, по сути, согласованы организационные модальности дальнейшей работы. Условлено, что в самом начале следующего года первым раундом должен быть двусторонний контакт между нашими и американскими переговорщиками", — сказал он в интервью телеканалу RT.В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов проекта Москва предлагает, чтобы альянс предоставил гарантии, исключающие дальнейшее продвижение НАТО в восточном направлении — в частности, на украинскую территорию.Как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, расширение блока на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы. В свою очередь, глава МИД указывал, что НАТО наращивает поставки вооружений Киеву, в стране также возросло число западных инструкторов. По мнению главы российской дипломатии, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
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Лавров: "В самом начале года состоится первый раунд переговоров РФ и США"
В самом начале 2022 года состоится первый раунд переговоров России и США по гарантиям безопасности, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. "По итогам очередного контакта по сути согласованы организационные модальности дальнейшей работы. Условлено, что в самом начале следующего года первым раундом должен быть двусторонний контакт между нашими и американскими переговорщиками", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT.
2021-12-22T12:20
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безопасность, сша, россия, сергей лавров
12:20 22.12.2021 (обновлено: 15:19 22.12.2021)
Переговоры России и США по безопасности стартуют в начале 2022 года
Переговоры России и США по гарантиям безопасности начнутся в начале 2022 года