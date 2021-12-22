https://ria.ru/20211222/pavodki-1764839684.html

Двум регионам возместят расходы по ликвидации последствий паводков

Двум регионам возместят расходы по ликвидации последствий паводков - РИА Новости, 22.12.2021

Двум регионам возместят расходы по ликвидации последствий паводков

Правительство РФ компенсирует бюджетам Хабаровского края и Амурской области расходы по ликвидации последствий паводков, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T09:04

2021-12-22T09:04

2021-12-22T09:04

общество

хабаровский край

амурская область

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Правительство РФ компенсирует бюджетам Хабаровского края и Амурской области расходы по ликвидации последствий паводков, сообщила пресс-служба кабмина."Хабаровский край и Амурская область получат очередной транш из резервного фонда на возмещение расходов, связанных с ликвидацией последствий паводков. Распоряжения об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что речь идёт о возмещении средств региональных бюджетов, направленных на оказание гражданам единовременной материальной помощи, и выплат, связанных с полной или частичной утратой имущества первой необходимости.В пресс-службе кабмина напоминают, что летом в некоторых регионах Дальневосточного федерального округа из-за сильных дождей произошли паводки. Российское правительство уже оказывало помощь регионам, пострадавшим от стихийных бедствий летом 2021 года. В частности, более 5 миллиардов рублей было направлено на поддержку граждан, которые потеряли свои дома и имущество, и почти 1,4 миллиарда рублей – на компенсацию ущерба сельхозпроизводителям. Также федеральное финансирование было выделено на аварийно-восстановительные работы для ликвидации последствий ЧС.

https://radiosputnik.ria.ru/20210920/krym-1751034354.html

https://ria.ru/20210916/mishustin-1750344446.html

хабаровский край

амурская область

россия

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общество, хабаровский край, амурская область, михаил мишустин, россия