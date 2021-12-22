Двум регионам возместят расходы по ликвидации последствий паводков
Хабаровскому краю и Амурской области возместят расходы по ликвидации последствий паводков
© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанкВид на подтопленную территорию села Игнатьево в Амурской области
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Правительство РФ компенсирует бюджетам Хабаровского края и Амурской области расходы по ликвидации последствий паводков, сообщила пресс-служба кабмина.
"Хабаровский край и Амурская область получат очередной транш из резервного фонда на возмещение расходов, связанных с ликвидацией последствий паводков. Распоряжения об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что речь идёт о возмещении средств региональных бюджетов, направленных на оказание гражданам единовременной материальной помощи, и выплат, связанных с полной или частичной утратой имущества первой необходимости.
В пресс-службе кабмина напоминают, что летом в некоторых регионах Дальневосточного федерального округа из-за сильных дождей произошли паводки. Российское правительство уже оказывало помощь регионам, пострадавшим от стихийных бедствий летом 2021 года. В частности, более 5 миллиардов рублей было направлено на поддержку граждан, которые потеряли свои дома и имущество, и почти 1,4 миллиарда рублей – на компенсацию ущерба сельхозпроизводителям. Также федеральное финансирование было выделено на аварийно-восстановительные работы для ликвидации последствий ЧС.
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