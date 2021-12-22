https://ria.ru/20211222/otdykh-1764862236.html

Определены самые популярные города для отдыха с детьми на Новый год

Определены самые популярные города для отдыха с детьми на Новый год - РИА Новости, 22.12.2021

Определены самые популярные города для отдыха с детьми на Новый год

Эксперты узнали, в каких городах российские туристы чаще всего бронируют жилье для отдыха с детьми на новогодние праздники, сообщает пресс-служба сервиса... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T19:06

2021-12-22T19:06

2021-12-22T19:09

туризм

праздник

дети

отдых

казань

санкт-петербург

ярославль

переславль-залесский

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Эксперты узнали, в каких городах российские туристы чаще всего бронируют жилье для отдыха с детьми на новогодние праздники, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.По сравнению с прошлым годом спрос на семейные путешествия во время зимних каникул увеличился на 14 процентов, следует из данных о бронировании отелей с 30 декабря по 10 января.Самым популярным городом стал Санкт-Петербург. Номер в северной столице обходится семьям с детьми в 2,5 тысячи рублей в сутки. Это одно из самых недорогих направлений на эти даты, дешевле — только в абхазском Новом Афоне (от 1,5 тысячи).Также в рейтинг вошли Евпатория, Казань, Красная Поляна, Ярославль, Железноводск, Нижний Новгород, Переславль-Залесский и Суздаль.

https://ria.ru/20211221/poezd-1764728410.html

казань

санкт-петербург

ярославль

переславль-залесский

евпатория

суздаль

нижний новгород

красная поляна

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