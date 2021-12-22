19:06 22.12.2021 (обновлено: 19:09 22.12.2021)
Определены самые популярные города для отдыха с детьми на Новый год
Эксперты узнали, где туристы предпочитают отдыхать с детьми на новогодних праздниках
© Sputnik / Перейти в фотобанкЧеловек в костюме Деда Мороза поздравляет детей с наступающим Новым годом на проспекте Независимости в Минске
© Sputnik
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Эксперты узнали, в каких городах российские туристы чаще всего бронируют жилье для отдыха с детьми на новогодние праздники, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.
По сравнению с прошлым годом спрос на семейные путешествия во время зимних каникул увеличился на 14 процентов, следует из данных о бронировании отелей с 30 декабря по 10 января.
Самым популярным городом стал Санкт-Петербург. Номер в северной столице обходится семьям с детьми в 2,5 тысячи рублей в сутки. Это одно из самых недорогих направлений на эти даты, дешевле — только в абхазском Новом Афоне (от 1,5 тысячи).
Также в рейтинг вошли Евпатория, Казань, Красная Поляна, Ярославль, Железноводск, Нижний Новгород, Переславль-Залесский и Суздаль.
Самым популярным городом стал Санкт-Петербург. Номер в северной столице обходится семьям с детьми в 2,5 тысячи рублей в сутки. Это одно из самых недорогих направлений на эти даты, дешевле — только в абхазском Новом Афоне (от 1,5 тысячи).
Также в рейтинг вошли Евпатория, Казань, Красная Поляна, Ярославль, Железноводск, Нижний Новгород, Переславль-Залесский и Суздаль.
21 декабря, 19:23ТуризмЭксперты узнали, как россияне относятся к тематическим поездам