https://ria.ru/20211222/obvinenie-1764914395.html
Ректору КФУ Гафурову предъявили обвинение в убийстве
Ректору КФУ Гафурову предъявили обвинение в убийстве - РИА Новости, 22.12.2021
Ректору КФУ Гафурову предъявили обвинение в убийстве
Ректору Казанского федерального университета (КФУ) Ильшату Гафурову предъявили обвинение в убийстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T14:41
2021-12-22T14:41
2021-12-22T16:39
происшествия
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Ректору Казанского федерального университета (КФУ) Ильшату Гафурову предъявили обвинение в убийстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.Ранее СМИ писали, что его взяли под стражу по уголовному делу об убийстве. В вузе и в парламенте Татарстана отказались комментировать эти сообщения.Гафурову вменяется преступление, предусмотренное пунктами "ж" и "з" части 2 статьи 105 УК, — убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также убийство из корыстных побуждений или по найму, либо сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом.Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 20 лет либо пожизненное заключение.Как уточнили в суде, следствие считает, что ректор оказался подстрекателем к убийству.Гафурову 60 лет, он занимает должность ректора КФУ с 2010 года. В 1995 году его избрали депутатом госсовета Татарстана, на этом посту он остается до сих пор. Кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук и профессор.
https://ria.ru/20211222/sk-1764913635.html
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происшествия, казанский (приволжский) федеральный университет
14:41 22.12.2021 (обновлено: 16:39 22.12.2021)
Ректору КФУ Гафурову предъявили обвинение в убийстве
Ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова обвинили в убийстве
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости.
Ректору Казанского федерального университета (КФУ
) Ильшату Гафурову предъявили обвинение в убийстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы
.
Ранее СМИ писали, что его взяли под стражу по уголовному делу об убийстве. В вузе и в парламенте Татарстана отказались комментировать эти сообщения.
Гафурову вменяется преступление, предусмотренное пунктами "ж" и "з" части 2 статьи 105 УК, — убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также убийство из корыстных побуждений или по найму, либо сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом.
Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 20 лет либо пожизненное заключение.
Как уточнили в суде, следствие считает, что ректор оказался подстрекателем к убийству.
Гафурову 60 лет, он занимает должность ректора КФУ с 2010 года. В 1995 году его избрали депутатом госсовета Татарстана
, на этом посту он остается до сих пор. Кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук и профессор.