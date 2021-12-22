https://ria.ru/20211222/obvinenie-1764914395.html

Ректору КФУ Гафурову предъявили обвинение в убийстве

Ректору КФУ Гафурову предъявили обвинение в убийстве - РИА Новости, 22.12.2021

Ректору КФУ Гафурову предъявили обвинение в убийстве

Ректору Казанского федерального университета (КФУ) Ильшату Гафурову предъявили обвинение в убийстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T14:41

2021-12-22T14:41

2021-12-22T16:39

происшествия

казанский (приволжский) федеральный университет

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Ректору Казанского федерального университета (КФУ) Ильшату Гафурову предъявили обвинение в убийстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.Ранее СМИ писали, что его взяли под стражу по уголовному делу об убийстве. В вузе и в парламенте Татарстана отказались комментировать эти сообщения.Гафурову вменяется преступление, предусмотренное пунктами "ж" и "з" части 2 статьи 105 УК, — убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также убийство из корыстных побуждений или по найму, либо сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом.Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 20 лет либо пожизненное заключение.Как уточнили в суде, следствие считает, что ректор оказался подстрекателем к убийству.Гафурову 60 лет, он занимает должность ректора КФУ с 2010 года. В 1995 году его избрали депутатом госсовета Татарстана, на этом посту он остается до сих пор. Кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук и профессор.

https://ria.ru/20211222/sk-1764913635.html

https://ria.ru/20211220/rektor-1764617016.html

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происшествия, казанский (приволжский) федеральный университет