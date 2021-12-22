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В оперштабе заявили о пониженной степени нейтрализации омикрон-штамма
В оперштабе заявили о пониженной степени нейтрализации омикрон-штамма - РИА Новости, 22.12.2021
В оперштабе заявили о пониженной степени нейтрализации омикрон-штамма
Степень нейтрализации "омикрона" снижена от 3 до 41 раза в зависимости от иммунологического статуса в сравнении с исходным штаммом, сообщили журналистам в... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T13:35
2021-12-22T13:35
2021-12-22T13:35
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коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Степень нейтрализации "омикрона" снижена от 3 до 41 раза в зависимости от иммунологического статуса в сравнении с исходным штаммом, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Проведенные исследования эффективности иммунологической защиты как после вакцинации, так и после перенесенного ранее заболевания или их сочетания показывают, что по сравнению с исходным штаммом степень нейтрализации варианта "омикрон" снижена от 3 до 41 раза в зависимости от иммунологического статуса", - говорится в сообщении.
РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
В оперштабе заявили о пониженной степени нейтрализации омикрон-штамма
Оперштаб: степень нейтрализации омикрон-штамма снижена от трех до 41 раза