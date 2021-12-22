https://ria.ru/20211222/neytralizatsiya-1764896605.html

В оперштабе заявили о пониженной степени нейтрализации омикрон-штамма

В оперштабе заявили о пониженной степени нейтрализации омикрон-штамма - РИА Новости, 22.12.2021

В оперштабе заявили о пониженной степени нейтрализации омикрон-штамма

Степень нейтрализации "омикрона" снижена от 3 до 41 раза в зависимости от иммунологического статуса в сравнении с исходным штаммом, сообщили журналистам в... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T13:35

2021-12-22T13:35

2021-12-22T13:35

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Степень нейтрализации "омикрона" снижена от 3 до 41 раза в зависимости от иммунологического статуса в сравнении с исходным штаммом, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Проведенные исследования эффективности иммунологической защиты как после вакцинации, так и после перенесенного ранее заболевания или их сочетания показывают, что по сравнению с исходным штаммом степень нейтрализации варианта "омикрон" снижена от 3 до 41 раза в зависимости от иммунологического статуса", - говорится в сообщении.

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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса