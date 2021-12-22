https://ria.ru/20211222/mishustin-1764929696.html

Мишустин обсудил с премьером Греции противодействие пандемии

Мишустин обсудил с премьером Греции противодействие пандемии - РИА Новости, 22.12.2021

Мишустин обсудил с премьером Греции противодействие пандемии

Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом противодействие пандемии, а также работу по выполнению договорённостей, РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T15:38

2021-12-22T15:38

2021-12-22T15:52

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом противодействие пандемии, а также работу по выполнению договорённостей, достигнутых в ходе визита в РФ, сообщает пресс-служба кабмина."Главы правительств обсудили совместную работу по выполнению договорённостей, достигнутых в ходе состоявшегося в декабре 2021 года визита в Россию Кириакоса Мицотакиса. Особое внимание было уделено расширению российско-греческого торгово-экономического сотрудничества, включая энергетику, промышленность, транспорт, туризм и другие области. Затрагивалась также тематика противодействия пандемии коронавирусной инфекции и охраны здоровья граждан России и Греции", - говорится в сообщении.Кроме того, Мишустин и Мицотакис обменялись поздравлениями в связи с наступающими Новым годом и Рождеством.Ранее по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса в Сочи было подписано пять документов; в частности, приняты план совместных действий на 2022-2024 годы и протокол о внесении изменений в межправсоглашение о предотвращении инцидентов на море за пределами территориальных вод 1991 года.Кроме того, подписаны меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в области разработки и эксплуатации лазерной инфраструктуры петаваттного и экзаваттного уровней мощности и о взаимопонимании по техническому сотрудничеству в области налогового администрирования между Федеральной налоговой службой РФ и Независимым агентством государственных доходов Греции.Пятым документом стала программа совместных действий между Ростуризмом и министерством туризма Греции на период 2022–2024 годов в туристической области.

https://ria.ru/20211221/lekarstva-1764799860.html

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греция, михаил мишустин, россия