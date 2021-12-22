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Мишустин обсудил с премьером Греции противодействие пандемии
Мишустин обсудил с премьером Греции противодействие пандемии - РИА Новости, 22.12.2021
Мишустин обсудил с премьером Греции противодействие пандемии
Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом противодействие пандемии, а также работу по выполнению договорённостей, РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T15:38
2021-12-22T15:52
греция
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом противодействие пандемии, а также работу по выполнению договорённостей, достигнутых в ходе визита в РФ, сообщает пресс-служба кабмина."Главы правительств обсудили совместную работу по выполнению договорённостей, достигнутых в ходе состоявшегося в декабре 2021 года визита в Россию Кириакоса Мицотакиса. Особое внимание было уделено расширению российско-греческого торгово-экономического сотрудничества, включая энергетику, промышленность, транспорт, туризм и другие области. Затрагивалась также тематика противодействия пандемии коронавирусной инфекции и охраны здоровья граждан России и Греции", - говорится в сообщении.Кроме того, Мишустин и Мицотакис обменялись поздравлениями в связи с наступающими Новым годом и Рождеством.Ранее по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса в Сочи было подписано пять документов; в частности, приняты план совместных действий на 2022-2024 годы и протокол о внесении изменений в межправсоглашение о предотвращении инцидентов на море за пределами территориальных вод 1991 года.Кроме того, подписаны меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в области разработки и эксплуатации лазерной инфраструктуры петаваттного и экзаваттного уровней мощности и о взаимопонимании по техническому сотрудничеству в области налогового администрирования между Федеральной налоговой службой РФ и Независимым агентством государственных доходов Греции.Пятым документом стала программа совместных действий между Ростуризмом и министерством туризма Греции на период 2022–2024 годов в туристической области.
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греция, михаил мишустин, россия
15:38 22.12.2021 (обновлено: 15:52 22.12.2021)
 
Мишустин обсудил с премьером Греции противодействие пандемии

Премьер Мишустин обсудил с греческим коллегой Мицотакисом противодействие пандемии

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом противодействие пандемии, а также работу по выполнению договорённостей, достигнутых в ходе визита в РФ, сообщает пресс-служба кабмина.
"Главы правительств обсудили совместную работу по выполнению договорённостей, достигнутых в ходе состоявшегося в декабре 2021 года визита в Россию Кириакоса Мицотакиса. Особое внимание было уделено расширению российско-греческого торгово-экономического сотрудничества, включая энергетику, промышленность, транспорт, туризм и другие области. Затрагивалась также тематика противодействия пандемии коронавирусной инфекции и охраны здоровья граждан России и Греции", - говорится в сообщении.
Кроме того, Мишустин и Мицотакис обменялись поздравлениями в связи с наступающими Новым годом и Рождеством.
Ранее по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса в Сочи было подписано пять документов; в частности, приняты план совместных действий на 2022-2024 годы и протокол о внесении изменений в межправсоглашение о предотвращении инцидентов на море за пределами территориальных вод 1991 года.
Кроме того, подписаны меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в области разработки и эксплуатации лазерной инфраструктуры петаваттного и экзаваттного уровней мощности и о взаимопонимании по техническому сотрудничеству в области налогового администрирования между Федеральной налоговой службой РФ и Независимым агентством государственных доходов Греции.
Пятым документом стала программа совместных действий между Ростуризмом и министерством туризма Греции на период 2022–2024 годов в туристической области.
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