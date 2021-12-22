https://ria.ru/20211222/mishustin-1764929696.html
Мишустин обсудил с премьером Греции противодействие пандемии
Мишустин обсудил с премьером Греции противодействие пандемии - РИА Новости, 22.12.2021
Мишустин обсудил с премьером Греции противодействие пандемии
Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом противодействие пандемии, а также работу по выполнению договорённостей, РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T15:38
2021-12-22T15:38
2021-12-22T15:52
греция
михаил мишустин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736541163_0:103:3022:1803_1920x0_80_0_0_a2f2890ce592f97ed899bc9d1791391c.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом противодействие пандемии, а также работу по выполнению договорённостей, достигнутых в ходе визита в РФ, сообщает пресс-служба кабмина."Главы правительств обсудили совместную работу по выполнению договорённостей, достигнутых в ходе состоявшегося в декабре 2021 года визита в Россию Кириакоса Мицотакиса. Особое внимание было уделено расширению российско-греческого торгово-экономического сотрудничества, включая энергетику, промышленность, транспорт, туризм и другие области. Затрагивалась также тематика противодействия пандемии коронавирусной инфекции и охраны здоровья граждан России и Греции", - говорится в сообщении.Кроме того, Мишустин и Мицотакис обменялись поздравлениями в связи с наступающими Новым годом и Рождеством.Ранее по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса в Сочи было подписано пять документов; в частности, приняты план совместных действий на 2022-2024 годы и протокол о внесении изменений в межправсоглашение о предотвращении инцидентов на море за пределами территориальных вод 1991 года.Кроме того, подписаны меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в области разработки и эксплуатации лазерной инфраструктуры петаваттного и экзаваттного уровней мощности и о взаимопонимании по техническому сотрудничеству в области налогового администрирования между Федеральной налоговой службой РФ и Независимым агентством государственных доходов Греции.Пятым документом стала программа совместных действий между Ростуризмом и министерством туризма Греции на период 2022–2024 годов в туристической области.
https://ria.ru/20211221/lekarstva-1764799860.html
греция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736541163_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_203802a30adca1f3ee02aeeeb72ddf63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
греция, михаил мишустин, россия
15:38 22.12.2021 (обновлено: 15:52 22.12.2021)
Мишустин обсудил с премьером Греции противодействие пандемии
Премьер Мишустин обсудил с греческим коллегой Мицотакисом противодействие пандемии
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
обсудил с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом
противодействие пандемии, а также работу по выполнению договорённостей, достигнутых в ходе визита в РФ, сообщает пресс-служба кабмина.
"Главы правительств обсудили совместную работу по выполнению договорённостей, достигнутых в ходе состоявшегося в декабре 2021 года визита в Россию Кириакоса Мицотакиса. Особое внимание было уделено расширению российско-греческого торгово-экономического сотрудничества, включая энергетику, промышленность, транспорт, туризм и другие области. Затрагивалась также тематика противодействия пандемии коронавирусной инфекции и охраны здоровья граждан России и Греции", - говорится в сообщении.
Кроме того, Мишустин и Мицотакис обменялись поздравлениями в связи с наступающими Новым годом и Рождеством.
Ранее по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина
и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса в Сочи
было подписано пять документов; в частности, приняты план совместных действий на 2022-2024 годы и протокол о внесении изменений в межправсоглашение о предотвращении инцидентов на море за пределами территориальных вод 1991 года.
Кроме того, подписаны меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в области разработки и эксплуатации лазерной инфраструктуры петаваттного и экзаваттного уровней мощности и о взаимопонимании по техническому сотрудничеству в области налогового администрирования между Федеральной налоговой службой РФ и Независимым агентством государственных доходов Греции.
Пятым документом стала программа совместных действий между Ростуризмом
и министерством туризма Греции на период 2022–2024 годов в туристической области.