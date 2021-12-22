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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211222/koronavirus-1764974429.html
В ВОЗ дали прогноз о дальнейшем развитии коронавируса
В ВОЗ дали прогноз о дальнейшем развитии коронавируса - РИА Новости, 22.12.2021
В ВОЗ дали прогноз о дальнейшем развитии коронавируса
COVID-19 станет эндемичным, но это может занять долгое время, заявила на брифинге в среду глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T18:49
2021-12-22T18:49
распространение коронавируса
в мире
воз
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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ЖЕНЕВА, 22 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. COVID-19 станет эндемичным, но это может занять долгое время, заявила на брифинге в среду глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове."Я думаю, тут даже не стоит вопрос о том, станет ли этот вирус эндемичным. Безусловно, он находится на пути к этому. Но эндемичный не означает, что он не опасный. Эндемичный обычно означает, что у него низкий уровень распространения, он ограничен географически и вы видите вспышки среди незащищенного населения. Я думаю, мы движемся в этом направлении. Но мы еще в середине пандемии и не можем перейти к эндемичной ситуации, если половина мира еще в пандемии. Я думаю, нас ждет долгий путь", - сказала она.По ее словам, ВОЗ ожидает, что вирус продолжит мутировать, подстраиваться под ситуацию и развиваться, чтобы в какой-то момент, возможно, стать сезонным явлением.
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в мире, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19
18:49 22.12.2021
 
В ВОЗ дали прогноз о дальнейшем развитии коронавируса

Представитель ВОЗ ван Керкхове: коронавирус станет эндемичным, но не очень скоро

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач-реаниматолог во время обхода пациентов в Тамбовской областной больнице
Врач-реаниматолог во время обхода пациентов в Тамбовской областной больнице - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЖЕНЕВА, 22 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. COVID-19 станет эндемичным, но это может занять долгое время, заявила на брифинге в среду глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.
"Я думаю, тут даже не стоит вопрос о том, станет ли этот вирус эндемичным. Безусловно, он находится на пути к этому. Но эндемичный не означает, что он не опасный. Эндемичный обычно означает, что у него низкий уровень распространения, он ограничен географически и вы видите вспышки среди незащищенного населения. Я думаю, мы движемся в этом направлении. Но мы еще в середине пандемии и не можем перейти к эндемичной ситуации, если половина мира еще в пандемии. Я думаю, нас ждет долгий путь", - сказала она.
По ее словам, ВОЗ ожидает, что вирус продолжит мутировать, подстраиваться под ситуацию и развиваться, чтобы в какой-то момент, возможно, стать сезонным явлением.
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