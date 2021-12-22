Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
В России
https://ria.ru/20211222/bezopasnost-1764850681.html
МИД рассказал о подходах к предложениям по безопасности
МИД рассказал о подходах к предложениям по безопасности - РИА Новости, 22.12.2021
МИД рассказал о подходах к предложениям по безопасности
Россия подробно изложила свои подходы к предложениям к США по безопасности, чтобы исключить любые манипуляции в СМИ и чтобы работа была открытой, заявила... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T10:32
2021-12-22T10:38
в россии
в мире
сша
россия
вашингтон (город)
сергей рябков
нато
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596702293_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_38b041b11e6b53cf4acd772dd88e0975.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия подробно изложила свои подходы к предложениям к США по безопасности, чтобы исключить любые манипуляции в СМИ и чтобы работа была открытой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Для того чтобы исключить какие-либо манипуляции, для того чтобы эта работа была действительно открытой, учитывая то, что происходит сейчас в сфере безопасности, мы подробнейшим образом изложили российские подходы к данным документам. Неужели это плохо?" - сказала она в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".Она добавила, что сначала оба документа были переданы по дипломатическим каналам, чтобы с ними ознакомились, чтобы прошел какой-то обратный сигнал по дипломатическим каналам."Но мы же знаем наших американских партнеров, мы же знаем, что они всегда - не было ни одного случая, когда они не начали бы манипулировать в прессе", - подчеркнула Захарова, аргументировав необходимость публикации документов в открытом доступе.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20211221/blinken-1764821329.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211221/gosdep-1764801169.html
сша
россия
вашингтон (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596702293_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4cc9f9ed90d98dcd838a98057d7d9549.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, вашингтон (город), сергей рябков, нато, мария захарова, ситуация на украине
10:32 22.12.2021 (обновлено: 10:38 22.12.2021)
 
МИД рассказал о подходах к предложениям по безопасности

В МИД заявили, что Россия хочет исключить манипуляции в теме предложений по безопасности

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВид на башни московского Кремля и здание МИД
Вид на башни московского Кремля и здание МИД - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия подробно изложила свои подходы к предложениям к США по безопасности, чтобы исключить любые манипуляции в СМИ и чтобы работа была открытой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Для того чтобы исключить какие-либо манипуляции, для того чтобы эта работа была действительно открытой, учитывая то, что происходит сейчас в сфере безопасности, мы подробнейшим образом изложили российские подходы к данным документам. Неужели это плохо?" - сказала она в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
Вчера, 22:41
Блинкен заявил, что США планируют контакты с Россией по безопасности
Она добавила, что сначала оба документа были переданы по дипломатическим каналам, чтобы с ними ознакомились, чтобы прошел какой-то обратный сигнал по дипломатическим каналам.
"Но мы же знаем наших американских партнеров, мы же знаем, что они всегда - не было ни одного случая, когда они не начали бы манипулировать в прессе", - подчеркнула Захарова, аргументировав необходимость публикации документов в открытом доступе.
МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
Вчера, 19:31В мире
Есть неприемлемые вещи: Госдеп о предложениях России по безопасности
 
В РоссииВ миреСШАРоссияВашингтон (город)Сергей РябковНАТОМария ЗахароваСитуация на Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:35В Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасности
01:16В Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсии
01:14На Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учет
00:52Попавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООН
00:42Председатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на Украине
00:37Елка выпустила песню про "Новый год"
00:33Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесмену
00:15США в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за Украины
23:52Сбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ Белоруссии
23:49В Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в Анкаре
23:48В России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”
23:45В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов
23:40Медицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании Pfizer
23:40В Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"
23:35В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиков
23:32Грызлов назвал "десять шагов" Киева по Донбассу имитацией активности
23:27Киев отказался открыть КПП в праздники в Донбассе, заявили в ДНР
23:25Украинские военные впервые провели стрельбы из Javelin в Донбассе
23:15Поиски попавшего под лавину военного в Южной Осетии остановили до утра
23:12В Кремле назвали наиболее эффективные против "омикрона" вакцины
Лента новостейМолния
В Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасностиВ Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсииНа Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учетПопавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООНПредседатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на УкраинеЕлка выпустила песню про "Новый год" Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесменуСША в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за УкраиныСбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ БелоруссииВ Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в АнкареВ России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидовМедицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании PfizerВ Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиковГрызлов назвал "десять шагов" Киева по Донбассу имитацией активностиКиев отказался открыть КПП в праздники в Донбассе, заявили в ДНРУкраинские военные впервые провели стрельбы из Javelin в ДонбассеПоиски попавшего под лавину военного в Южной Осетии остановили до утраВ Кремле назвали наиболее эффективные против "омикрона" вакцины