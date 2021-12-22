https://ria.ru/20211222/bezopasnost-1764850681.html

МИД рассказал о подходах к предложениям по безопасности

МИД рассказал о подходах к предложениям по безопасности - РИА Новости, 22.12.2021

МИД рассказал о подходах к предложениям по безопасности

Россия подробно изложила свои подходы к предложениям к США по безопасности, чтобы исключить любые манипуляции в СМИ и чтобы работа была открытой, заявила... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T10:32

2021-12-22T10:32

2021-12-22T10:38

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия подробно изложила свои подходы к предложениям к США по безопасности, чтобы исключить любые манипуляции в СМИ и чтобы работа была открытой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Для того чтобы исключить какие-либо манипуляции, для того чтобы эта работа была действительно открытой, учитывая то, что происходит сейчас в сфере безопасности, мы подробнейшим образом изложили российские подходы к данным документам. Неужели это плохо?" - сказала она в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".Она добавила, что сначала оба документа были переданы по дипломатическим каналам, чтобы с ними ознакомились, чтобы прошел какой-то обратный сигнал по дипломатическим каналам."Но мы же знаем наших американских партнеров, мы же знаем, что они всегда - не было ни одного случая, когда они не начали бы манипулировать в прессе", - подчеркнула Захарова, аргументировав необходимость публикации документов в открытом доступе.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211221/blinken-1764821329.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211221/gosdep-1764801169.html

сша

россия

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в мире, сша, россия, вашингтон (город), сергей рябков, нато, мария захарова, ситуация на украине