https://ria.ru/20211221/zabolevaniya-1764638135.html

Врач рассказал, кому нельзя находиться на сильном морозе

Врач рассказал, кому нельзя находиться на сильном морозе - РИА Новости, 21.12.2021

Врач рассказал, кому нельзя находиться на сильном морозе

Морозы особенно опасны людям с хроническими заболеваниями органов дыхания, но даже у вполне здоровых людей могут быть неприятные реакции на морозный воздух,... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T03:18

2021-12-21T03:18

2021-12-21T03:18

общество

москва

здоровье

евгений тишковец

андрей тяжельников

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Морозы особенно опасны людям с хроническими заболеваниями органов дыхания, но даже у вполне здоровых людей могут быть неприятные реакции на морозный воздух, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Как ранее сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец, на Москву надвигается "полярное вторжение" с 20-градусными морозами. Самым холодным днем станет среда, 22 декабря, в ночь температура опустится до минус 22 градусов.По его словам, даже у вполне здоровых людей могут быть неприятные реакции на морозный воздух. "Они могут испытывать затруднение в дыхании, спазмы. Поэтому нужно обязательно закрывать лицо шарфом и стараться сокращать пребывание на холоде", - добавил врач.

https://ria.ru/20211214/prazdnovanie-1763613452.html

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общество, москва, здоровье, евгений тишковец, андрей тяжельников