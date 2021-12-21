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Врач рассказал, кому нельзя находиться на сильном морозе
Врач рассказал, кому нельзя находиться на сильном морозе - РИА Новости, 21.12.2021
Врач рассказал, кому нельзя находиться на сильном морозе
Морозы особенно опасны людям с хроническими заболеваниями органов дыхания, но даже у вполне здоровых людей могут быть неприятные реакции на морозный воздух,... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T03:18
2021-12-21T03:18
общество
москва
здоровье
евгений тишковец
андрей тяжельников
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Морозы особенно опасны людям с хроническими заболеваниями органов дыхания, но даже у вполне здоровых людей могут быть неприятные реакции на морозный воздух, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Как ранее сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец, на Москву надвигается "полярное вторжение" с 20-градусными морозами. Самым холодным днем станет среда, 22 декабря, в ночь температура опустится до минус 22 градусов.По его словам, даже у вполне здоровых людей могут быть неприятные реакции на морозный воздух. "Они могут испытывать затруднение в дыхании, спазмы. Поэтому нужно обязательно закрывать лицо шарфом и стараться сокращать пребывание на холоде", - добавил врач.
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общество, москва, здоровье, евгений тишковец, андрей тяжельников
03:18 21.12.2021
 
Врач рассказал, кому нельзя находиться на сильном морозе

Врач Тяжельников: морозы очень опасны людям с хроническими заболеваниями органов дыхания

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПрохожий на улице в Москве
Прохожий на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Морозы особенно опасны людям с хроническими заболеваниями органов дыхания, но даже у вполне здоровых людей могут быть неприятные реакции на морозный воздух, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Как ранее сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец, на Москву надвигается "полярное вторжение" с 20-градусными морозами. Самым холодным днем станет среда, 22 декабря, в ночь температура опустится до минус 22 градусов.
"Сильные морозы особенно опасны людям, имеющим хронические заболевания органов дыхания. У них может появляться одышка, кашель, обострение заболеваний", - рассказал Тяжельников.
По его словам, даже у вполне здоровых людей могут быть неприятные реакции на морозный воздух. "Они могут испытывать затруднение в дыхании, спазмы. Поэтому нужно обязательно закрывать лицо шарфом и стараться сокращать пребывание на холоде", - добавил врач.
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