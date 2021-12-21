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В Японии американского морпеха арестовали за пьяную езду
В Японии американского морпеха арестовали за пьяную езду - РИА Новости, 21.12.2021
В Японии американского морпеха арестовали за пьяную езду
Служащий ВМС США с базы "Кэмп-Хансэн" в южной японской префектуре Окинава, где ранее был зафиксирован кластер заражений коронавирусом, в том числе штаммом... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T09:20
2021-12-21T09:20
2021-12-21T09:20
в мире
япония
военно-морские силы сша
окинава
коронавирус covid-19
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ТОКИО, 21 дек – РИА Новости. Служащий ВМС США с базы "Кэмп-Хансэн" в южной японской префектуре Окинава, где ранее был зафиксирован кластер заражений коронавирусом, в том числе штаммом "омикрон", был арестован за ее пределами за вождение в нетрезвом виде.По данным телеканала NHK, 25-летний морской пехотинец был задержан вечером в понедельник на одной из автомагистралей. Тестирование на наличие алкоголя в крови показало превышение нормы в четыре раза.К настоящему случаю на базе "Кэмп-Хансэн" подтверждены 186 случаев заражения коронавирусом, в том числе четыре случая заражения штаммом "омикрон". Это больше, чем суточное число заражений по всей Японии накануне (в стране подтвержден 151 случай). В связи с распространением коронавируса внутри базы администрация префектуры Окинава обратилась к командованию американского контингента о введении запрета гражданским лицам и военнослужащим покидать территорию базы.
https://ria.ru/20211220/yaponiya-1764500342.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, военно-морские силы сша, окинава, коронавирус covid-19
В Японии американского морпеха арестовали за пьяную езду
В Японии американского морпеха с базы "Кэмп-Хансэн" арестовали за пьяную езду