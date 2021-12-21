https://ria.ru/20211221/yaponiya-1764648185.html

В Японии американского морпеха арестовали за пьяную езду

В Японии американского морпеха арестовали за пьяную езду - РИА Новости, 21.12.2021

В Японии американского морпеха арестовали за пьяную езду

Служащий ВМС США с базы "Кэмп-Хансэн" в южной японской префектуре Окинава, где ранее был зафиксирован кластер заражений коронавирусом, в том числе штаммом... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T09:20

2021-12-21T09:20

2021-12-21T09:20

в мире

япония

военно-морские силы сша

окинава

коронавирус covid-19

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ТОКИО, 21 дек – РИА Новости. Служащий ВМС США с базы "Кэмп-Хансэн" в южной японской префектуре Окинава, где ранее был зафиксирован кластер заражений коронавирусом, в том числе штаммом "омикрон", был арестован за ее пределами за вождение в нетрезвом виде.По данным телеканала NHK, 25-летний морской пехотинец был задержан вечером в понедельник на одной из автомагистралей. Тестирование на наличие алкоголя в крови показало превышение нормы в четыре раза.К настоящему случаю на базе "Кэмп-Хансэн" подтверждены 186 случаев заражения коронавирусом, в том числе четыре случая заражения штаммом "омикрон". Это больше, чем суточное число заражений по всей Японии накануне (в стране подтвержден 151 случай). В связи с распространением коронавируса внутри базы администрация префектуры Окинава обратилась к командованию американского контингента о введении запрета гражданским лицам и военнослужащим покидать территорию базы.

https://ria.ru/20211220/yaponiya-1764500342.html

япония

окинава

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в мире, япония, военно-морские силы сша, окинава, коронавирус covid-19