https://ria.ru/20211221/troitskaya-1764688667.html

Троицкая: в Ярославской области очень высокий темп реализации нацпроектов

Троицкая: в Ярославской области очень высокий темп реализации нацпроектов - РИА Новости, 21.12.2021

Троицкая: в Ярославской области очень высокий темп реализации нацпроектов

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 дек – РИА Новости. В Ярославской области в 2021 году завершилась работа по подключению к интернету социально-значимых объектов в рамках... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T12:40

2021-12-21T12:40

2021-12-21T12:40

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 дек – РИА Новости. В Ярославской области в 2021 году завершилась работа по подключению к интернету социально-значимых объектов в рамках нацпрограммы "Цифровизация", и теперь связь есть даже в самых удаленных уголках региона. О реализации нацпроектов в регионе, а также о планах на 2022 год в интервью РИА Новости рассказала и.о. зампредседателя областного правительства Екатерина Троицкая.— Екатерина Николаевна, сколько нацпроектов реализуется на территории региона?— Мы реализуем 12 национальных проектов. В этом году у нас, как и в других субъектах России, появился новый нацпроект – "Туризм". Для нас он, конечно, очень важен. Ярославская область - туристический регион, и перед нами стоит амбициозная задача, которая прописана в стратегии развития Ярославской области до 2025 года - 8 миллионов туристов в год. От этого показателя никто не отказался даже в условиях пандемии, хотя, безусловно, у нас снизился поток туристов на 20% в 2020 году, но уже в 2021 год мы констатируем факт, что мы вышли на допандемийный уровень. Поэтому будем развивать туризм и дальше. Отдельно хочу отметить, что в рамках данного нацпроекта мы займемся реконструкцией подъездных путей к туристическим объектам. Список сейчас формируется, но, например, есть у нас волшебная деревня кацкарей в Мышкинском районе, наша задача в ближайший год сделать комфортный подъезд к этому туристическому месту.— Реализация каких нацпроектов наиболее успешна по итогам 2021 года в Ярославской области?— Самый успешный - нацпроект "Малое и среднее предпринимательство". Уже на начало декабря он был реализован у нас на 100%. Это очень важный нацпроект, особенно в постпандемийный год, когда бизнесу так нужна поддержка. На реализацию был выделен 231 миллион рублей, мы их все освоили.Очень гордимся реализацией национальной программы "Цифровая экономика". Самый болезненный вопрос для любого субъекта – это, конечно, сотовая связь в отдаленных уголках сельской местности. Мы, жители городов, даже не представляем себе жизни без сотовой связи, а там ее нет. И знаменитая история, когда мальчик влез на березу, чтобы "поймать" интернет и отправить домашнее задание – это, к сожалению, нормально для российской глубинки, таких деревень много. Перед регионами стоит задача устранить это цифровое неравенство. За три года работы в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" мы в Ярославской области подключили к интернету более 600 социально-значимых объектов - это ФАПы, школы, дома культуры, библиотеки, пожарные части, полицейские участки. И приходит в деревни, отмечу, не просто какой-то интернет, а устойчивый интернет, оптоволокно. Мо итогам этого года констатируем, что у нас подключены к интернету 100% социально-значимых объектов.— Какие еще показатели позволяют оценить эффективность реализации нацпроектов в регионе?— Есть рейтинг министерства финансов по исполнению бюджетов на нацпроекты, он формируется в январе. По итогам прошлого года мы были вторыми в ЦФО.— Чем объясняете такие высокие позиции региона в рейтинге?— Слаженная работа всей команды правительства Ярославской области - конечно, главный залог успеха. Мы каждые две недели на заседании правительства обсуждаем реализацию нацпроектов, я, как руководитель проектного офиса, отчитываюсь перед губернатором, озвучиваю все проблемные моменты, и мы находим способы их решить.— Каковы планы по реализации нацпроектов в Ярославской области на будущий год?— В первую очередь, не остановиться, не упасть в рейтинге, продолжать реализацию в полном объеме. Особенно активна у нас история со строительством социально-значимых объектов. В будущем году ждем сдачи онкоцентра, оснащенного самым современным оборудованием, строим поликлиники, больницы, детсады, школы. У нас очень высокий темп, и ни в коем случае не хочется его снижать.

https://ria.ru/20211116/finansirovanie-1759337667.html

https://ria.ru/20210819/yaroslavl-1746421425.html

https://ria.ru/20211013/investreyting-1754438052.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, ярославская область, ярославская областная дума