https://ria.ru/20211221/troitskaya-1764688667.html
Троицкая: в Ярославской области очень высокий темп реализации нацпроектов
Троицкая: в Ярославской области очень высокий темп реализации нацпроектов - РИА Новости, 21.12.2021
Троицкая: в Ярославской области очень высокий темп реализации нацпроектов
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 дек – РИА Новости. В Ярославской области в 2021 году завершилась работа по подключению к интернету социально-значимых объектов в рамках... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T12:40
2021-12-21T12:40
2021-12-21T12:40
ярославская область
интервью
ярославская область
ярославская областная дума
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 дек – РИА Новости. В Ярославской области в 2021 году завершилась работа по подключению к интернету социально-значимых объектов в рамках нацпрограммы "Цифровизация", и теперь связь есть даже в самых удаленных уголках региона. О реализации нацпроектов в регионе, а также о планах на 2022 год в интервью РИА Новости рассказала и.о. зампредседателя областного правительства Екатерина Троицкая.— Екатерина Николаевна, сколько нацпроектов реализуется на территории региона?— Мы реализуем 12 национальных проектов. В этом году у нас, как и в других субъектах России, появился новый нацпроект – "Туризм". Для нас он, конечно, очень важен. Ярославская область - туристический регион, и перед нами стоит амбициозная задача, которая прописана в стратегии развития Ярославской области до 2025 года - 8 миллионов туристов в год. От этого показателя никто не отказался даже в условиях пандемии, хотя, безусловно, у нас снизился поток туристов на 20% в 2020 году, но уже в 2021 год мы констатируем факт, что мы вышли на допандемийный уровень. Поэтому будем развивать туризм и дальше. Отдельно хочу отметить, что в рамках данного нацпроекта мы займемся реконструкцией подъездных путей к туристическим объектам. Список сейчас формируется, но, например, есть у нас волшебная деревня кацкарей в Мышкинском районе, наша задача в ближайший год сделать комфортный подъезд к этому туристическому месту.— Реализация каких нацпроектов наиболее успешна по итогам 2021 года в Ярославской области?— Самый успешный - нацпроект "Малое и среднее предпринимательство". Уже на начало декабря он был реализован у нас на 100%. Это очень важный нацпроект, особенно в постпандемийный год, когда бизнесу так нужна поддержка. На реализацию был выделен 231 миллион рублей, мы их все освоили.Очень гордимся реализацией национальной программы "Цифровая экономика". Самый болезненный вопрос для любого субъекта – это, конечно, сотовая связь в отдаленных уголках сельской местности. Мы, жители городов, даже не представляем себе жизни без сотовой связи, а там ее нет. И знаменитая история, когда мальчик влез на березу, чтобы "поймать" интернет и отправить домашнее задание – это, к сожалению, нормально для российской глубинки, таких деревень много. Перед регионами стоит задача устранить это цифровое неравенство. За три года работы в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" мы в Ярославской области подключили к интернету более 600 социально-значимых объектов - это ФАПы, школы, дома культуры, библиотеки, пожарные части, полицейские участки. И приходит в деревни, отмечу, не просто какой-то интернет, а устойчивый интернет, оптоволокно. Мо итогам этого года констатируем, что у нас подключены к интернету 100% социально-значимых объектов.— Какие еще показатели позволяют оценить эффективность реализации нацпроектов в регионе?— Есть рейтинг министерства финансов по исполнению бюджетов на нацпроекты, он формируется в январе. По итогам прошлого года мы были вторыми в ЦФО.— Чем объясняете такие высокие позиции региона в рейтинге?— Слаженная работа всей команды правительства Ярославской области - конечно, главный залог успеха. Мы каждые две недели на заседании правительства обсуждаем реализацию нацпроектов, я, как руководитель проектного офиса, отчитываюсь перед губернатором, озвучиваю все проблемные моменты, и мы находим способы их решить.— Каковы планы по реализации нацпроектов в Ярославской области на будущий год?— В первую очередь, не остановиться, не упасть в рейтинге, продолжать реализацию в полном объеме. Особенно активна у нас история со строительством социально-значимых объектов. В будущем году ждем сдачи онкоцентра, оснащенного самым современным оборудованием, строим поликлиники, больницы, детсады, школы. У нас очень высокий темп, и ни в коем случае не хочется его снижать.
https://ria.ru/20211116/finansirovanie-1759337667.html
https://ria.ru/20210819/yaroslavl-1746421425.html
https://ria.ru/20211013/investreyting-1754438052.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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интервью, ярославская область, ярославская областная дума
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 дек – РИА Новости. В Ярославской области в 2021 году завершилась работа по подключению к интернету социально-значимых объектов в рамках нацпрограммы "Цифровизация", и теперь связь есть даже в самых удаленных уголках региона. О реализации нацпроектов в регионе, а также о планах на 2022 год в интервью РИА Новости рассказала и.о. зампредседателя областного правительства Екатерина Троицкая.
— Екатерина Николаевна, сколько нацпроектов реализуется на территории региона?
— Мы реализуем 12 национальных проектов. В этом году у нас, как и в других субъектах России
, появился новый нацпроект – "Туризм". Для нас он, конечно, очень важен. Ярославская область - туристический регион, и перед нами стоит амбициозная задача, которая прописана в стратегии развития Ярославской области до 2025 года - 8 миллионов туристов в год. От этого показателя никто не отказался даже в условиях пандемии, хотя, безусловно, у нас снизился поток туристов на 20% в 2020 году, но уже в 2021 год мы констатируем факт, что мы вышли на допандемийный уровень. Поэтому будем развивать туризм и дальше. Отдельно хочу отметить, что в рамках данного нацпроекта мы займемся реконструкцией подъездных путей к туристическим объектам. Список сейчас формируется, но, например, есть у нас волшебная деревня кацкарей в Мышкинском районе, наша задача в ближайший год сделать комфортный подъезд к этому туристическому месту.
— Реализация каких нацпроектов наиболее успешна по итогам 2021 года в Ярославской области?
— Самый успешный - нацпроект "Малое и среднее предпринимательство". Уже на начало декабря он был реализован у нас на 100%. Это очень важный нацпроект, особенно в постпандемийный год, когда бизнесу так нужна поддержка. На реализацию был выделен 231 миллион рублей, мы их все освоили.
Очень гордимся реализацией национальной программы "Цифровая экономика". Самый болезненный вопрос для любого субъекта – это, конечно, сотовая связь в отдаленных уголках сельской местности. Мы, жители городов, даже не представляем себе жизни без сотовой связи, а там ее нет. И знаменитая история, когда мальчик влез на березу, чтобы "поймать" интернет и отправить домашнее задание – это, к сожалению, нормально для российской глубинки, таких деревень много. Перед регионами стоит задача устранить это цифровое неравенство. За три года работы в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" мы в Ярославской области подключили к интернету более 600 социально-значимых объектов - это ФАПы, школы, дома культуры, библиотеки, пожарные части, полицейские участки. И приходит в деревни, отмечу, не просто какой-то интернет, а устойчивый интернет, оптоволокно. Мо итогам этого года констатируем, что у нас подключены к интернету 100% социально-значимых объектов.
— Какие еще показатели позволяют оценить эффективность реализации нацпроектов в регионе?
— Есть рейтинг министерства финансов по исполнению бюджетов на нацпроекты, он формируется в январе. По итогам прошлого года мы были вторыми в ЦФО.
— Чем объясняете такие высокие позиции региона в рейтинге?
— Слаженная работа всей команды правительства Ярославской области - конечно, главный залог успеха. Мы каждые две недели на заседании правительства обсуждаем реализацию нацпроектов, я, как руководитель проектного офиса, отчитываюсь перед губернатором, озвучиваю все проблемные моменты, и мы находим способы их решить.
— Каковы планы по реализации нацпроектов в Ярославской области на будущий год?
— В первую очередь, не остановиться, не упасть в рейтинге, продолжать реализацию в полном объеме. Особенно активна у нас история со строительством социально-значимых объектов. В будущем году ждем сдачи онкоцентра, оснащенного самым современным оборудованием, строим поликлиники, больницы, детсады, школы. У нас очень высокий темп, и ни в коем случае не хочется его снижать.