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В Новой Москве локализовали задымление в воинской части
В Новой Москве локализовали задымление в воинской части - РИА Новости, 21.12.2021
В Новой Москве локализовали задымление в воинской части
Задымление в воинской части в Новой Москве локализовано, пострадавших среди военных нет, сообщили журналистам в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО). РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T16:15
2021-12-21T16:15
2021-12-21T16:15
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Задымление в воинской части в Новой Москве локализовано, пострадавших среди военных нет, сообщили журналистам в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).По данным округа, 21 декабря около 15:00 в техническом помещении неэксплуатируемой части здания воинской части в Новой Москве произошло задымление."Прибывшими на место пожарными расчетами задымление было оперативно локализовано. Пострадавших нет", - отметили в пресс-службе.Как уточнили в ЗВО, "причины произошедшего устанавливаются".
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происшествия, москва, новая москва, россия
В Новой Москве локализовали задымление в воинской части
В Новой Москве локализовали задымление в воинской части, пострадавших среди военных нет