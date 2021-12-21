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В Новой Москве локализовали задымление в воинской части

В Новой Москве локализовали задымление в воинской части - РИА Новости, 21.12.2021

В Новой Москве локализовали задымление в воинской части

Задымление в воинской части в Новой Москве локализовано, пострадавших среди военных нет, сообщили журналистам в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО). РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T16:15

2021-12-21T16:15

2021-12-21T16:15

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Задымление в воинской части в Новой Москве локализовано, пострадавших среди военных нет, сообщили журналистам в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).По данным округа, 21 декабря около 15:00 в техническом помещении неэксплуатируемой части здания воинской части в Новой Москве произошло задымление."Прибывшими на место пожарными расчетами задымление было оперативно локализовано. Пострадавших нет", - отметили в пресс-службе.Как уточнили в ЗВО, "причины произошедшего устанавливаются".

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происшествия, москва, новая москва, россия