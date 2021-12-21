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В Томске площадь пожара в ТЦ увеличилась до четырех тысяч квадратных метров
В Томске площадь пожара в ТЦ увеличилась до четырех тысяч квадратных метров - РИА Новости, 21.12.2021
В Томске площадь пожара в ТЦ увеличилась до четырех тысяч квадратных метров
Площадь пожара в гипермаркете "Лента" в Томске составляет 4 тысячи квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T12:39
2021-12-21T12:39
2021-12-21T12:46
происшествия
томск
томская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Площадь пожара в гипермаркете "Лента" в Томске составляет 4 тысячи квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По уточненным данным, площадь возгорания в торговом зале гипермаркета "Лента" на улице Елизаровых составляет 4 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Площадь гипермаркета – порядка 5 тысяч "квадратов". Ранее сообщалось об эвакуации 200 человек.Как уточнили РИА Новости в МЧС РФ, на место ЧП направлен пожарный поезд РЖД. К тушению пожара привлечены порядка 90 человек и 30 единиц техники.
https://ria.ru/20211220/pozhar-1764589589.html
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происшествия, томск, томская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
12:39 21.12.2021 (обновлено: 12:46 21.12.2021)
В Томске площадь пожара в ТЦ увеличилась до четырех тысяч квадратных метров
Площадь пожара в гипермаркете в Томске увеличилась до четырех тысяч квадратных метров