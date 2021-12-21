https://ria.ru/20211221/pogoda-1764642967.html
В Москве во вторник ожидается снег и до минус 17 градусов
В Москве во вторник ожидается снег и до минус 17 градусов - РИА Новости, 21.12.2021
В Москве во вторник ожидается снег и до минус 17 градусов
Облачная погода, местами небольшой снег ожидают москвичей во вторник, температура воздуха опустится до минус 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T07:57
2021-12-21T07:57
2021-12-21T07:57
общество
москва
погода
михаил леус
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшой снег ожидают москвичей во вторник, температура воздуха опустится до минус 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик добавил, что ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление постепенно повышается и составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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общество, москва, погода, михаил леус
В Москве во вторник ожидается снег и до минус 17 градусов
Сотрудник центра "Фобос" Леус: в Москве во вторник ожидается снег и до минус 17 градусов