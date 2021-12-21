https://ria.ru/20211221/pedofiliya-1764794881.html
Львова-Белова выступила за ужесточение наказания для педофилов-рецидивистов
Львова-Белова выступила за ужесточение наказания для педофилов-рецидивистов - РИА Новости, 21.12.2021
Львова-Белова выступила за ужесточение наказания для педофилов-рецидивистов
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова поддержала законодательное ужесточение наказания для ранее судимых педофилов. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T18:41
2021-12-21T18:41
2021-12-21T18:46
общество
дети
россия
мария львова-белова
госдума рф
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова поддержала законодательное ужесточение наказания для ранее судимых педофилов.Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий пожизненное лишение свободы для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних.Львова-Белова отметила, что, без сомнений, дети должны быть максимально ограждены от любой попытки насилия над их личностью и здоровьем."Для ребенка, который подвергался сексуальным домогательствам или издевательствам, - это может оказаться серьезной травмой на всю жизнь и, возможно, стать причиной сломанной судьбы. За последние восемь лет количество преступлений сексуального характера в отношении детей и подростков выросло на 79%! Об этом говорят данные официальной статистики", - сказала Львова-Белова.Это очень тревожная тенденция, добавила она."Безусловно, институт уполномоченного по правам ребенка выступает за усиление закона, связанного с наказанием за подобные преступления. В обществе должно формироваться четкое понимание, что есть черта, которую переходить нельзя", - подчеркнула детский омбудсмен.
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общество, дети, россия, мария львова-белова, госдума рф
18:41 21.12.2021 (обновлено: 18:46 21.12.2021)
Львова-Белова выступила за ужесточение наказания для педофилов-рецидивистов
Омбудсмен Львова-Белова выступила за ужесточение наказания для педофилов-рецидивистов
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости.
Уполномоченный при президенте России
по правам ребенка Мария Львова-Белова
поддержала законодательное ужесточение наказания для ранее судимых педофилов.
Государственная дума
на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий пожизненное лишение свободы для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних.
Львова-Белова отметила, что, без сомнений, дети должны быть максимально ограждены от любой попытки насилия над их личностью и здоровьем.
"Для ребенка, который подвергался сексуальным домогательствам или издевательствам, - это может оказаться серьезной травмой на всю жизнь и, возможно, стать причиной сломанной судьбы. За последние восемь лет количество преступлений сексуального характера в отношении детей и подростков выросло на 79%! Об этом говорят данные официальной статистики", - сказала Львова-Белова.
Это очень тревожная тенденция, добавила она.
"Безусловно, институт уполномоченного по правам ребенка выступает за усиление закона, связанного с наказанием за подобные преступления. В обществе должно формироваться четкое понимание, что есть черта, которую переходить нельзя", - подчеркнула детский омбудсмен.