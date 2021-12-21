https://ria.ru/20211221/manturov-1764684004.html

Производство в российской фарминдустрии за год выросло на 20 процентов

Производство в российской фарминдустрии за год выросло на 20 процентов - РИА Новости, 21.12.2021

Производство в российской фарминдустрии за год выросло на 20 процентов

Производство в российской фарминдустрии в 2021 году увеличилось на 20%, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая на правительственном часе в... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T12:29

2021-12-21T12:29

2021-12-21T12:52

экономика

денис мантуров

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Производство в российской фарминдустрии в 2021 году увеличилось на 20%, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая на правительственном часе в Госдуме."До конца года остались считанные дни, поэтому уже можно объективно прогнозировать, на что выходим по итогам 12 месяцев. Оцениваем рост обрабатывающей промышленности на уровне 5%. В отраслевом разрезе в лидерах сельскохозмашиностроение, которое прибавляет в этом году свыше 40%. В фарминдустрии, по понятным причинам, производство увеличилось примерно на 20%", - сказал Мантуров.

https://ria.ru/20211221/bolnitsy-1764684245.html

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экономика, денис мантуров, россия