https://ria.ru/20211221/gospodderzhka-1764729854.html

АПК Липецкой области получит дополнительно 42 млн рублей господдержки

АПК Липецкой области получит дополнительно 42 млн рублей господдержки - РИА Новости, 21.12.2021

АПК Липецкой области получит дополнительно 42 млн рублей господдержки

Агропромышленный комплекс Липецкой области дополнительно получит на развитие 42,4 миллиона рублей, средства будут выделены из резервного фонда правительства... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T14:44

2021-12-21T14:44

2021-12-21T14:44

липецкая область

игорь артамонов

господдержка

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ЛИПЕЦК, 21 дек – РИА Новости. Агропромышленный комплекс Липецкой области дополнительно получит на развитие 42,4 миллиона рублей, средства будут выделены из резервного фонда правительства Российской Федерации, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Средства будут направлены на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на создание и модернизацию сельскохозяйственных предприятий. В Липецкой области поддержку получат молочные фермы, центры селекции и семеноводства, а также хранилища сельхозпродукции.По предварительным данным регионального управления сельского хозяйства господдержку получат два предприятия области – АО "АПО Аврора" и ЗАО "Агрофирма имени 15 лет Октября" на построенные и введенные в эксплуатацию хранилища."В "Авроре" это картофелехранилище мощностью 3 тысячи тонн, в "15 лет Октября" –хранилище для фруктов и ягод мощностью 3,7 тысячи тонн", – рассказал начальник управления сельского хозяйства Олег Долгих.Глава региона в свою очередь отметил, что аграрный сектор в экономике Липецкой области благодаря весомой государственной поддержке сегодня стал одним из самых инвестиционно привлекательных и высокотехнологичным.

https://ria.ru/20211215/sotsvyplaty-1763788335.html

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игорь артамонов, господдержка