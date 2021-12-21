Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20211221/gospodderzhka-1764729854.html
АПК Липецкой области получит дополнительно 42 млн рублей господдержки
АПК Липецкой области получит дополнительно 42 млн рублей господдержки - РИА Новости, 21.12.2021
АПК Липецкой области получит дополнительно 42 млн рублей господдержки
Агропромышленный комплекс Липецкой области дополнительно получит на развитие 42,4 миллиона рублей, средства будут выделены из резервного фонда правительства... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T14:44
2021-12-21T14:44
липецкая область
игорь артамонов
господдержка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
ЛИПЕЦК, 21 дек – РИА Новости. Агропромышленный комплекс Липецкой области дополнительно получит на развитие 42,4 миллиона рублей, средства будут выделены из резервного фонда правительства Российской Федерации, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Средства будут направлены на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на создание и модернизацию сельскохозяйственных предприятий. В Липецкой области поддержку получат молочные фермы, центры селекции и семеноводства, а также хранилища сельхозпродукции.По предварительным данным регионального управления сельского хозяйства господдержку получат два предприятия области – АО "АПО Аврора" и ЗАО "Агрофирма имени 15 лет Октября" на построенные и введенные в эксплуатацию хранилища."В "Авроре" это картофелехранилище мощностью 3 тысячи тонн, в "15 лет Октября" –хранилище для фруктов и ягод мощностью 3,7 тысячи тонн", – рассказал начальник управления сельского хозяйства Олег Долгих.Глава региона в свою очередь отметил, что аграрный сектор в экономике Липецкой области благодаря весомой государственной поддержке сегодня стал одним из самых инвестиционно привлекательных и высокотехнологичным.
https://ria.ru/20211215/sotsvyplaty-1763788335.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, господдержка
14:44 21.12.2021
 

АПК Липецкой области получит дополнительно 42 млн рублей господдержки

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 21 дек – РИА Новости. Агропромышленный комплекс Липецкой области дополнительно получит на развитие 42,4 миллиона рублей, средства будут выделены из резервного фонда правительства Российской Федерации, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Средства будут направлены на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на создание и модернизацию сельскохозяйственных предприятий. В Липецкой области поддержку получат молочные фермы, центры селекции и семеноводства, а также хранилища сельхозпродукции.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря, 10:34Липецкая область
В Липецкой области сократили сроки рассмотрения заявок по соцвыплатам
По предварительным данным регионального управления сельского хозяйства господдержку получат два предприятия области – АО "АПО Аврора" и ЗАО "Агрофирма имени 15 лет Октября" на построенные и введенные в эксплуатацию хранилища.
"В "Авроре" это картофелехранилище мощностью 3 тысячи тонн, в "15 лет Октября" –хранилище для фруктов и ягод мощностью 3,7 тысячи тонн", – рассказал начальник управления сельского хозяйства Олег Долгих.
Глава региона в свою очередь отметил, что аграрный сектор в экономике Липецкой области благодаря весомой государственной поддержке сегодня стал одним из самых инвестиционно привлекательных и высокотехнологичным.
"Очень важно и то, что люди уже не стремятся переехать из села в город. Реализуемые в районах инфраструктурные и инвестиционные проекты позволяют сельским жителям с оптимизмом смотреть в завтрашний день", – подчеркнул Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновГосподдержка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08Врач-диетолог дала советы по выбору курицы
02:02"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкой
01:46НАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:43Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в Ташкент
01:17Экономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожало
01:16Госсекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с Китаем
00:57Мать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзамене
00:48США раскритиковали Россию за импортозамещение
00:27В Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской области
00:01Российские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 году
23:51США одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил Пентагон
23:50Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлился
23:50Полиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева
23:39В ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемым
23:21Летевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправности
23:14США готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил Байден
23:00Захарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТР
22:52Байден сообщил о заразившихся "омикроном" в Белом доме
22:49"Омикрон" стал доминирующим штаммом в США
22:47СМИ: США рассмотрят ограничение импорта смартфонов в Россию из-за Украины
Лента новостейМолния
Врач-диетолог дала советы по выбору курицы"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкойНАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в ТашкентЭкономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожалоГоссекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с КитаемМать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзаменеСША раскритиковали Россию за импортозамещениеВ Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской областиРоссийские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 годуСША одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил ПентагонВернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлилсяПолиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста СоловьеваВ ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемымЛетевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправностиСША готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил БайденЗахарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТРБайден сообщил о заразившихся "омикроном" в Белом доме"Омикрон" стал доминирующим штаммом в СШАСМИ: США рассмотрят ограничение импорта смартфонов в Россию из-за Украины