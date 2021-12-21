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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20211221/elektropodstantsiya-1764768039.html
В Калуге запустили высокоавтоматизированную подстанцию "Университет"
В Калуге запустили высокоавтоматизированную подстанцию "Университет" - РИА Новости, 21.12.2021
В Калуге запустили высокоавтоматизированную подстанцию "Университет"
Торжественная церемония введения в эксплуатацию новой высокоавтоматизированной подстанции "Университет" прошла в Калуге, она обеспечит электричеством филиал... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T16:41
2021-12-21T16:41
калужская область
общество
калужская область
калуга
россети
владислав шапша
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КАЛУГА, 21 дек – РИА Новости. Торжественная церемония введения в эксплуатацию новой высокоавтоматизированной подстанции "Университет" прошла в Калуге, она обеспечит электричеством филиал Бауманки и часть города, сообщает правительство Калужской области.В церемония введения в эксплуатацию Центра управления сетями (ЦУС) и новой высокоавтоматизированной подстанции приняли участие губернатор области Владислав Шапша, генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин, генеральный директор ПАО "Россети Центр" Игорь Маковский.Шапша назвал введение в эксплуатацию подстанции "Университет" "эпохальным событием"."Она обеспечит электроэнергией кампус Калужского филиала Бауманского университета. К концу следующего года студенческий городок будет практически достроен, и он станет первой ласточкой в нашей стране. Кампус строится по федеральной программе, в рамках которой появятся еще 10 аналогичных образовательных учреждений", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства.По оценке Шапши, подстанция обладает серьезным запасом мощности, который в перспективе позволит на правом берегу областного центра построить большое количество жилья и социальных объектов. "Это драйвер развития Калуги на ближайшие годы", - подчеркнул губернатор.По данным правительства региона, новый ЦУС в режиме реального времени обеспечит оперативно-технологическое управление сетевыми объектами региона, которые снабжают электроэнергией около 1,1 миллиона человек. Подстанция "Университет" 110 кВ построена для подключения нового кампуса Калужского филиала МГТУ и обеспечит электроснабжением не только кампус, но и потребителей близлежащих районов. Подстанция оснащена современным силовым и коммутационным оборудованием. Энергообъект полностью автоматизирован, что позволяет дистанционно управлять работой оборудования из нового ЦУС. Общий объем инвестиций в проекты составил более 1,8 миллиарда рублей.Торжественная церемония закладки первого камня в строительство образовательного кампуса калужского филиала Бауманки состоялась в конце октября 2019 года. По данным правительства региона, новый кампус будет представлять собой студенческий городок, который будет включать комплекс общежитий почти на 3 тысячи мест, досуговый центр, спорткомплекс с открытым стадионом и спортплощадками, учебные и лабораторные корпуса и автостоянки.
https://ria.ru/20211217/kaluga-1764327830.html
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общество, калужская область, калуга, россети, владислав шапша
16:41 21.12.2021
 
В Калуге запустили высокоавтоматизированную подстанцию "Университет"

В Калуге запустили электроподстанцию "Университет" строящегося кампуса Бауманки

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Калужской мужской гимназии
Здание Калужской мужской гимназии - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КАЛУГА, 21 дек – РИА Новости. Торжественная церемония введения в эксплуатацию новой высокоавтоматизированной подстанции "Университет" прошла в Калуге, она обеспечит электричеством филиал Бауманки и часть города, сообщает правительство Калужской области.
В церемония введения в эксплуатацию Центра управления сетями (ЦУС) и новой высокоавтоматизированной подстанции приняли участие губернатор области Владислав Шапша, генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин, генеральный директор ПАО "Россети Центр" Игорь Маковский.
Шапша назвал введение в эксплуатацию подстанции "Университет" "эпохальным событием".
"Она обеспечит электроэнергией кампус Калужского филиала Бауманского университета. К концу следующего года студенческий городок будет практически достроен, и он станет первой ласточкой в нашей стране. Кампус строится по федеральной программе, в рамках которой появятся еще 10 аналогичных образовательных учреждений", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства.
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По оценке Шапши, подстанция обладает серьезным запасом мощности, который в перспективе позволит на правом берегу областного центра построить большое количество жилья и социальных объектов. "Это драйвер развития Калуги на ближайшие годы", - подчеркнул губернатор.
По данным правительства региона, новый ЦУС в режиме реального времени обеспечит оперативно-технологическое управление сетевыми объектами региона, которые снабжают электроэнергией около 1,1 миллиона человек. Подстанция "Университет" 110 кВ построена для подключения нового кампуса Калужского филиала МГТУ и обеспечит электроснабжением не только кампус, но и потребителей близлежащих районов. Подстанция оснащена современным силовым и коммутационным оборудованием. Энергообъект полностью автоматизирован, что позволяет дистанционно управлять работой оборудования из нового ЦУС. Общий объем инвестиций в проекты составил более 1,8 миллиарда рублей.
Торжественная церемония закладки первого камня в строительство образовательного кампуса калужского филиала Бауманки состоялась в конце октября 2019 года. По данным правительства региона, новый кампус будет представлять собой студенческий городок, который будет включать комплекс общежитий почти на 3 тысячи мест, досуговый центр, спорткомплекс с открытым стадионом и спортплощадками, учебные и лабораторные корпуса и автостоянки.
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