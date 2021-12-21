https://ria.ru/20211221/ekstraditsiya-1764789386.html

США запросили у Нидерландов экстрадицию россиянина Дубникова

США запросили у Нидерландов экстрадицию россиянина Дубникова - РИА Новости, 21.12.2021

США запросили у Нидерландов экстрадицию россиянина Дубникова

Нидерланды получили запрос от США об экстрадиции россиянина Дениса Дубникова, задержанного по подозрению в причастности к киберпреступлениям, сообщила РИА... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T18:10

2021-12-21T18:10

2021-12-21T18:19

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ПАРИЖ, 21 дек - РИА Новости, Анастасия Иванова. Нидерланды получили запрос от США об экстрадиции россиянина Дениса Дубникова, задержанного по подозрению в причастности к киберпреступлениям, сообщила РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры Северная Голландия Илзе де Хейр."Да, мы получили запрос из США о его экстрадиции. После этого мы попросили суд назначить дату судебного заседания", - сказала де Хейр в ответ на вопрос РИА Новости, получила ли прокуратура запрос от американской стороны на экстрадицию Дубникова. Она добавила, что пока еще не известно, когда состоится судебное слушание по делу задержанного россиянина.Прокуратура провинции Северная Голландия ранее подтвердила РИА Новости факт задержания россиянина Дениса Дубникова 2 ноября в аэропорту Схипхол по запросу США по подозрению в причастности к киберпреступлениям, срок его содержания под стражей до передачи Штатам может составить до 60 дней.По словам адвоката задержанного Аркадия Буха, россиянина задержали в Мексике агенты ФБР, которые вывезли его в Нидерланды, так как из этой страны проще организовать экстрадицию. Он также сообщил, что россиянина обвиняют в отмывании денег. Дубникову в США грозит до 20 лет тюрьмы, добавил адвокат.

https://ria.ru/20211219/klyushin-1764463730.html

https://ria.ru/20211108/kiberprestuplenie-1758126603.html

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в мире, сша, нидерланды, мексика, фбр, россия