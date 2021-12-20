https://ria.ru/20211220/zdravookhranenie-1764554969.html

Здравоохранение Москвы сможет помочь всем больным COVID-19, заявил Собянин

Здравоохранение Москвы сможет помочь всем больным COVID-19, заявил Собянин - РИА Новости, 20.12.2021

Здравоохранение Москвы сможет помочь всем больным COVID-19, заявил Собянин

Система здравоохранения в Москве достаточна для того, чтобы обеспечить каждого больного коронавирусом надлежащей помощью, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T14:50

2021-12-20T14:50

2021-12-20T14:56

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Система здравоохранения в Москве достаточна для того, чтобы обеспечить каждого больного коронавирусом надлежащей помощью, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Система здравоохранения в Москве достаточна для того, чтобы обеспечить каждого больного надлежащей помощью. Главное - делать это на ранних стадиях. А еще лучше - вакцинироваться и вообще постараться не болеть", - сказал Собянин в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

https://ria.ru/20211219/koronavirus-1764442168.html

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