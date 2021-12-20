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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211220/zdravookhranenie-1764554969.html
Здравоохранение Москвы сможет помочь всем больным COVID-19, заявил Собянин
Здравоохранение Москвы сможет помочь всем больным COVID-19, заявил Собянин - РИА Новости, 20.12.2021
Здравоохранение Москвы сможет помочь всем больным COVID-19, заявил Собянин
Система здравоохранения в Москве достаточна для того, чтобы обеспечить каждого больного коронавирусом надлежащей помощью, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T14:50
2021-12-20T14:56
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Система здравоохранения в Москве достаточна для того, чтобы обеспечить каждого больного коронавирусом надлежащей помощью, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Система здравоохранения в Москве достаточна для того, чтобы обеспечить каждого больного надлежащей помощью. Главное - делать это на ранних стадиях. А еще лучше - вакцинироваться и вообще постараться не болеть", - сказал Собянин в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
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общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:50 20.12.2021 (обновлено: 14:56 20.12.2021)
 
Здравоохранение Москвы сможет помочь всем больным COVID-19, заявил Собянин

Мэр Собянин: система здравоохранения в Москве сможет помочь всем больным COVID-19

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Система здравоохранения в Москве достаточна для того, чтобы обеспечить каждого больного коронавирусом надлежащей помощью, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Система здравоохранения в Москве достаточна для того, чтобы обеспечить каждого больного надлежащей помощью. Главное - делать это на ранних стадиях. А еще лучше - вакцинироваться и вообще постараться не болеть", - сказал Собянин в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Медицинские работники и пациент c COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
19 декабря, 15:17Распространение коронавируса
Собянин рассказал, во сколько обходится лечение от COVID-19 в стационаре
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваСергей СобянинЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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