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Здравоохранение Москвы сможет помочь всем больным COVID-19, заявил Собянин
Здравоохранение Москвы сможет помочь всем больным COVID-19, заявил Собянин - РИА Новости, 20.12.2021
Здравоохранение Москвы сможет помочь всем больным COVID-19, заявил Собянин
Система здравоохранения в Москве достаточна для того, чтобы обеспечить каждого больного коронавирусом надлежащей помощью, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T14:50
2021-12-20T14:50
2021-12-20T14:56
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Система здравоохранения в Москве достаточна для того, чтобы обеспечить каждого больного коронавирусом надлежащей помощью, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Система здравоохранения в Москве достаточна для того, чтобы обеспечить каждого больного надлежащей помощью. Главное - делать это на ранних стадиях. А еще лучше - вакцинироваться и вообще постараться не болеть", - сказал Собянин в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
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14:50 20.12.2021 (обновлено: 14:56 20.12.2021)
Здравоохранение Москвы сможет помочь всем больным COVID-19, заявил Собянин
Мэр Собянин: система здравоохранения в Москве сможет помочь всем больным COVID-19