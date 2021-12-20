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В Самарской области выпускники "Школы фермера" получили дипломы
В Самарской области выпускники "Школы фермера" получили дипломы - РИА Новости, 22.12.2021
В Самарской области выпускники "Школы фермера" получили дипломы
Завершился первый поток образовательного проекта Россельхозбанка "Школа фермера" в Самарской области, 32 участника получили дипломы, говорится в сообщении... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-20T16:11
2021-12-22T16:29
самарская область
россельхозбанк
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САМАРА, 20 дек – РИА Новости. Завершился первый поток образовательного проекта Россельхозбанка "Школа фермера" в Самарской области, 32 участника получили дипломы, говорится в сообщении министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.Обучение проходило на базе Самарского государственного аграрного университета при участии министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. В течение трех месяцев слушатели получали теоретические знания и практические навыки на ведущих сельхозпредприятиях региона. Обучение проходили как начинающие фермеры, так и действующие, решившие повысить квалификацию или запустить новое направление. Каждый из слушателей получил диплом о профессиональной переподготовке."Время требует освоения и применения современных образовательных форматов, способности давать знания не только студентам, но и тем, кто многое знает и умеет, имеет опыт собственного бизнеса в аграрной отрасли и открыт для новой информации. Таким новаторским и эффективным проектом стала "Школа фермера" Россельхозбанка. Пилотный региональный выпуск 2021 года стал успешным, и мы надеемся, что следующие потоки обучения будут востребованы и интересны нашим слушателям", – отметил врио ректора Самарского ГАУ Сергей Машков, слова которого приводятся в сообщении.По итогам обучения слушатели подготовили и защитили перед комиссией бизнес-планы развития своего дела.Комиссия выбрала три лучших и наиболее рентабельных из представленных проектов. Победителям предоставлены гранты в размере 300 000 рублей каждому.
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самарская область, россельхозбанк
16:11 20.12.2021 (обновлено: 16:29 22.12.2021)
 

В Самарской области выпускники "Школы фермера" получили дипломы

© Фото : Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный аграрный университет"В Самарской области выпускники "Школы фермера" получили дипломы
В Самарской области выпускники Школы фермера получили дипломы - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© Фото : Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный аграрный университет"
Читать ria.ru в
САМАРА, 20 дек – РИА Новости. Завершился первый поток образовательного проекта Россельхозбанка "Школа фермера" в Самарской области, 32 участника получили дипломы, говорится в сообщении министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.
Обучение проходило на базе Самарского государственного аграрного университета при участии министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. В течение трех месяцев слушатели получали теоретические знания и практические навыки на ведущих сельхозпредприятиях региона. Обучение проходили как начинающие фермеры, так и действующие, решившие повысить квалификацию или запустить новое направление. Каждый из слушателей получил диплом о профессиональной переподготовке.
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"Время требует освоения и применения современных образовательных форматов, способности давать знания не только студентам, но и тем, кто многое знает и умеет, имеет опыт собственного бизнеса в аграрной отрасли и открыт для новой информации. Таким новаторским и эффективным проектом стала "Школа фермера" Россельхозбанка. Пилотный региональный выпуск 2021 года стал успешным, и мы надеемся, что следующие потоки обучения будут востребованы и интересны нашим слушателям", – отметил врио ректора Самарского ГАУ Сергей Машков, слова которого приводятся в сообщении.
По итогам обучения слушатели подготовили и защитили перед комиссией бизнес-планы развития своего дела.
Комиссия выбрала три лучших и наиболее рентабельных из представленных проектов. Победителям предоставлены гранты в размере 300 000 рублей каждому.
"Во время защиты проектов мы увидели, что слушатели со всей ответственностью подошли к учебному процессу и подготовке бизнес-планов. Надеюсь, что предоставленные гранты от Россельхозбанка, агрохолдинга "Василина" и Группы Компаний Замальдинова позволят лучшим выпускникам "Школы фермера" в дальнейшем успешно реализовать свои планы развития фермерского хозяйства", – отметил директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.
 
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