https://ria.ru/20211220/vykhodnoy-1764491146.html

Россияне получат еще один выходной

В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем постоянно - РИА Новости, 20.12.2021

Россияне получат еще один выходной

Россияне должны иметь возможность подготовиться к встрече Нового года, поэтому 31 декабря следует сделать выходным днем на постоянной основе. Об этом в беседе с РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T09:06

2021-12-20T09:06

2021-12-20T09:19

общество

госдума рф

новый год

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Россияне должны иметь возможность подготовиться к встрече Нового года, поэтому 31 декабря следует сделать выходным днем на постоянной основе. Об этом в беседе с "URA.RU" заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.Он допустил, что в будущем 31 декабря станет выходным днем, однако точной информации об этом пока нет.В 2020 году председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году. Согласно документу, 31 декабря объявляется выходным из-за переноса нерабочего дня 3 января.

https://ria.ru/20211216/prazdnik-1764055147.html

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общество, госдума рф, новый год