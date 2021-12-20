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Россияне получат еще один выходной
В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем постоянно - РИА Новости, 20.12.2021
Россияне получат еще один выходной
Россияне должны иметь возможность подготовиться к встрече Нового года, поэтому 31 декабря следует сделать выходным днем на постоянной основе. Об этом в беседе с РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T09:06
2021-12-20T09:19
общество
госдума рф
новый год
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Россияне должны иметь возможность подготовиться к встрече Нового года, поэтому 31 декабря следует сделать выходным днем на постоянной основе. Об этом в беседе с "URA.RU" заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.Он допустил, что в будущем 31 декабря станет выходным днем, однако точной информации об этом пока нет.В 2020 году председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году. Согласно документу, 31 декабря объявляется выходным из-за переноса нерабочего дня 3 января.
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общество, госдума рф, новый год
09:06 20.12.2021 (обновлено: 09:19 20.12.2021)
 
В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем постоянно

Депутат Госдумы Кравченко предложил сделать 31 декабря выходным днем на постоянной основе

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПраздничный стол во время встречи Нового года
Праздничный стол во время встречи Нового года - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Россияне должны иметь возможность подготовиться к встрече Нового года, поэтому 31 декабря следует сделать выходным днем на постоянной основе. Об этом в беседе с "URA.RU" заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

"Все мы знаем, как проходит 31 декабря. Журналисты, наверно, работают, но на предприятиях люди чаще всего уже ждут домашние столы. Нужно готовиться, встречать гостей и близких", — пояснил парламентарий, добавив, что в предновогодний день тяжело сосредоточиться на работе.

Он допустил, что в будущем 31 декабря станет выходным днем, однако точной информации об этом пока нет.
В 2020 году председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году. Согласно документу, 31 декабря объявляется выходным из-за переноса нерабочего дня 3 января.
Рождество - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
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