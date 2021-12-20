Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211220/viktorina-1764558884.html
Победители викторины "Вакцинация — это жизнь!" в выходные получили призы
Победители викторины "Вакцинация — это жизнь!" в выходные получили призы - РИА Новости, 20.12.2021
Победители викторины "Вакцинация — это жизнь!" в выходные получили призы
Победители викторины "Вакцинация – это жизнь!" в выходные получали выигрыш в мобильных пунктах выдачи призов в Самарской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T15:12
2021-12-20T15:12
общество
самарская область
самара
дмитрий азаров
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:146:2988:1826_1920x0_80_0_0_d84c91bf3fd95c7c75159788a8fda241.jpg
САМАРА, 20 дек – РИА Новости. Победители викторины "Вакцинация – это жизнь!" в выходные получали выигрыш в мобильных пунктах выдачи призов в Самарской области, сообщает пресс-служба правительства региона."В выходные победители викторины "Вакцинация – это жизнь!", проживающие в городе Отрадный, городе Сызрань и селе Кинель-Черкассы, в мобильных пунктах выдачи призов получали свой выигрыш - подарочные карты номиналом 4 тысячи рублей", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, номер жителя Сызрани Шамиля Нуртдинова оказался среди победителей второго розыгрыша. "К вакцинации отношусь крайне положительно, призываю всех своих друзей и товарищей сделать прививку, чтобы, в конце концов, пандемия сошла на нет", - цитирует Нуртдинова пресс-служба.Светлана Казанцева из Сызрани сделала прививку летом, о викторине узнала на сайте "Карта жителя Самарской области". "Я внесла свои данные, ответила на несколько вопросов и зарегистрировалась. Когда был первый тур, посмотрела – мой номер не выиграл, ну, и я потеряла надежду. А после второго тура проверила на всякий случай и – мой номер выиграл. Прививку сделала еще летом, потому что надо прививаться, чтобы остановить распространение коронавируса. Если мы все сделаем прививку, то, наверное, быстрее победим", - приводит слова Казанцевой пресс-служба.По данным пресс-службы, выдача призов викторины будет осуществляться до 1 марта 2022 года. Всем участникам викторины, уникальные номера которых стали победителями и опубликованы на сайте "Карта жителя Самарской области", необходимо позвонить по номеру горячей линии 8-800-511-63-03, чтобы записаться на получение. При посещении центра выдачи призов необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ, QR-код с единого портала государственных услуг, свидетельство ИНН и свидетельство СНИЛС. Отмечается, что сотрудники центра по обработке данных акции свяжутся с каждым участником, не позвонившим по номеру горячей линии для получения своего подарочного сертификата, и пригласят в центр выдачи призов.Викторина стартовала в Самарской области 15 ноября, ее инициаторами выступили общественная палата региона и областное министерство здравоохранения, мероприятие поддержал губернатор Дмитрий Азаров. Третий розыгрыш ценных призов – квартиры в Самаре, автомобиля и тысячи подарочных сертификатов номиналом по 4 тысячи рублей – состоится 22 декабря.Принять участие в викторине могут все зарегистрированные и проживающие на территории Самарской области граждане РФ, прошедшие вакцинацию с 24 сентября 2020 года по 20 декабря 2021 года. Для участия в викторине необходимо следовать инструкциям на сайте "Карта жителя Самарской области".
https://ria.ru/20211220/samara-1764533309.html
https://ria.ru/20211216/nagrady-1764125715.html
https://ria.ru/20211216/apk-1764010631.html
самарская область
самара
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b89b9030aaaec2150da55084b9c3dfdf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, самарская область, самара, дмитрий азаров, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
15:12 20.12.2021
 
Победители викторины "Вакцинация — это жизнь!" в выходные получили призы

Победители самарской викторины "Вакцинация — это жизнь!" в выходные получили призы

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САМАРА, 20 дек – РИА Новости. Победители викторины "Вакцинация – это жизнь!" в выходные получали выигрыш в мобильных пунктах выдачи призов в Самарской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В выходные победители викторины "Вакцинация – это жизнь!", проживающие в городе Отрадный, городе Сызрань и селе Кинель-Черкассы, в мобильных пунктах выдачи призов получали свой выигрыш - подарочные карты номиналом 4 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
Новые автобусы для школ Самарской области - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
Вчера, 13:19
Глава Самарской области передал школам региона ключи от новых автобусов
По информации пресс-службы, номер жителя Сызрани Шамиля Нуртдинова оказался среди победителей второго розыгрыша. "К вакцинации отношусь крайне положительно, призываю всех своих друзей и товарищей сделать прививку, чтобы, в конце концов, пандемия сошла на нет", - цитирует Нуртдинова пресс-служба.
Светлана Казанцева из Сызрани сделала прививку летом, о викторине узнала на сайте "Карта жителя Самарской области". "Я внесла свои данные, ответила на несколько вопросов и зарегистрировалась. Когда был первый тур, посмотрела – мой номер не выиграл, ну, и я потеряла надежду. А после второго тура проверила на всякий случай и – мой номер выиграл. Прививку сделала еще летом, потому что надо прививаться, чтобы остановить распространение коронавируса. Если мы все сделаем прививку, то, наверное, быстрее победим", - приводит слова Казанцевой пресс-служба.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручает государственные награды жителям региона
16 декабря, 20:28
Азаров вручил государственные награды жителям Самарской области
По данным пресс-службы, выдача призов викторины будет осуществляться до 1 марта 2022 года. Всем участникам викторины, уникальные номера которых стали победителями и опубликованы на сайте "Карта жителя Самарской области", необходимо позвонить по номеру горячей линии 8-800-511-63-03, чтобы записаться на получение. При посещении центра выдачи призов необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ, QR-код с единого портала государственных услуг, свидетельство ИНН и свидетельство СНИЛС. Отмечается, что сотрудники центра по обработке данных акции свяжутся с каждым участником, не позвонившим по номеру горячей линии для получения своего подарочного сертификата, и пригласят в центр выдачи призов.
Викторина стартовала в Самарской области 15 ноября, ее инициаторами выступили общественная палата региона и областное министерство здравоохранения, мероприятие поддержал губернатор Дмитрий Азаров. Третий розыгрыш ценных призов – квартиры в Самаре, автомобиля и тысячи подарочных сертификатов номиналом по 4 тысячи рублей – состоится 22 декабря.
Принять участие в викторине могут все зарегистрированные и проживающие на территории Самарской области граждане РФ, прошедшие вакцинацию с 24 сентября 2020 года по 20 декабря 2021 года. Для участия в викторине необходимо следовать инструкциям на сайте "Карта жителя Самарской области".
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по итогам развития агропромышленного комплекса региона в 2021 году
16 декабря, 11:50
Глава Самарской области провел совещание по итогам развития АПК
 
ОбществоСамарская областьСамараДмитрий АзаровКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:26"Не надо бежать": Тимошенко дала совет подозреваемому в госизмене Порошенко
02:20"Вызывает рак": популярный в России продукт назвали смертельно опасным
02:12Финансисты спрогнозировали, когда откроются новые горизонты для рубля
02:10Аналитик назвал ситуацию, когда стоит копить в валюте
02:08Премьер Украины оценил запасы газа в стране
02:03"Омикрон" стал доминантным штаммом COVID-19 в США
01:38На Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смерти
01:20NYT: США и Британия направили команду киберэкспертов на Украину
01:11Финансист рассказал, какой подарок на Новый год готовит доллар
00:57США заявили о возможных санкциях против украинского бизнесмена Ахметова
00:40В России ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцев
00:31Премьер Украины прокомментировал дело о госизмене Порошенко
00:24В Париже мужчина, взявший в заложники двух женщин, освободил одну из них
00:14Счетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновников
00:00Блинкен обсудил Украину с главой МИД Словении
23:58СМИ: в Германии обанкротилась электроэнергетическая компания
23:55У побережья Калифорнии произошло землетрясение
23:46Белый дом разъяснил рекомендацию воздержаться от поездок на Украину
23:25Новый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США, сообщили СМИ
23:21Группа представителей Пентагона посетила Украину
Лента новостейМолния
"Не надо бежать": Тимошенко дала совет подозреваемому в госизмене Порошенко"Вызывает рак": популярный в России продукт назвали смертельно опаснымФинансисты спрогнозировали, когда откроются новые горизонты для рубляАналитик назвал ситуацию, когда стоит копить в валютеПремьер Украины оценил запасы газа в стране"Омикрон" стал доминантным штаммом COVID-19 в СШАНа Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смертиNYT: США и Британия направили команду киберэкспертов на УкраинуФинансист рассказал, какой подарок на Новый год готовит долларСША заявили о возможных санкциях против украинского бизнесмена АхметоваВ России ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцевПремьер Украины прокомментировал дело о госизмене ПорошенкоВ Париже мужчина, взявший в заложники двух женщин, освободил одну из нихСчетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновниковБлинкен обсудил Украину с главой МИД СловенииСМИ: в Германии обанкротилась электроэнергетическая компанияУ побережья Калифорнии произошло землетрясениеБелый дом разъяснил рекомендацию воздержаться от поездок на УкраинуНовый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США, сообщили СМИГруппа представителей Пентагона посетила Украину