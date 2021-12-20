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Победители викторины "Вакцинация — это жизнь!" в выходные получили призы

Победители викторины "Вакцинация — это жизнь!" в выходные получили призы - РИА Новости, 20.12.2021

Победители викторины "Вакцинация — это жизнь!" в выходные получили призы

Победители викторины "Вакцинация – это жизнь!" в выходные получали выигрыш в мобильных пунктах выдачи призов в Самарской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T15:12

2021-12-20T15:12

2021-12-20T15:12

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САМАРА, 20 дек – РИА Новости. Победители викторины "Вакцинация – это жизнь!" в выходные получали выигрыш в мобильных пунктах выдачи призов в Самарской области, сообщает пресс-служба правительства региона."В выходные победители викторины "Вакцинация – это жизнь!", проживающие в городе Отрадный, городе Сызрань и селе Кинель-Черкассы, в мобильных пунктах выдачи призов получали свой выигрыш - подарочные карты номиналом 4 тысячи рублей", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, номер жителя Сызрани Шамиля Нуртдинова оказался среди победителей второго розыгрыша. "К вакцинации отношусь крайне положительно, призываю всех своих друзей и товарищей сделать прививку, чтобы, в конце концов, пандемия сошла на нет", - цитирует Нуртдинова пресс-служба.Светлана Казанцева из Сызрани сделала прививку летом, о викторине узнала на сайте "Карта жителя Самарской области". "Я внесла свои данные, ответила на несколько вопросов и зарегистрировалась. Когда был первый тур, посмотрела – мой номер не выиграл, ну, и я потеряла надежду. А после второго тура проверила на всякий случай и – мой номер выиграл. Прививку сделала еще летом, потому что надо прививаться, чтобы остановить распространение коронавируса. Если мы все сделаем прививку, то, наверное, быстрее победим", - приводит слова Казанцевой пресс-служба.По данным пресс-службы, выдача призов викторины будет осуществляться до 1 марта 2022 года. Всем участникам викторины, уникальные номера которых стали победителями и опубликованы на сайте "Карта жителя Самарской области", необходимо позвонить по номеру горячей линии 8-800-511-63-03, чтобы записаться на получение. При посещении центра выдачи призов необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ, QR-код с единого портала государственных услуг, свидетельство ИНН и свидетельство СНИЛС. Отмечается, что сотрудники центра по обработке данных акции свяжутся с каждым участником, не позвонившим по номеру горячей линии для получения своего подарочного сертификата, и пригласят в центр выдачи призов.Викторина стартовала в Самарской области 15 ноября, ее инициаторами выступили общественная палата региона и областное министерство здравоохранения, мероприятие поддержал губернатор Дмитрий Азаров. Третий розыгрыш ценных призов – квартиры в Самаре, автомобиля и тысячи подарочных сертификатов номиналом по 4 тысячи рублей – состоится 22 декабря.Принять участие в викторине могут все зарегистрированные и проживающие на территории Самарской области граждане РФ, прошедшие вакцинацию с 24 сентября 2020 года по 20 декабря 2021 года. Для участия в викторине необходимо следовать инструкциям на сайте "Карта жителя Самарской области".

https://ria.ru/20211220/samara-1764533309.html

https://ria.ru/20211216/nagrady-1764125715.html

https://ria.ru/20211216/apk-1764010631.html

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