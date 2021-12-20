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В Белоруссии признали материалы соцсетей Цепкало экстремистскими
В Белоруссии признали материалы соцсетей Цепкало экстремистскими - РИА Новости, 20.12.2021
В Белоруссии признали материалы соцсетей Цепкало экстремистскими
Суд Центрального района Минска признал информационные материалы в Telegram-канале, в Telegram-чате и YouTube-канале белорусского оппозиционера, претендента в... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T17:34
2021-12-20T17:54
в мире
минск
белоруссия
евросоюз
александр лукашенко
мвд белоруссии
валерий цепкало
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Суд Центрального района Минска признал информационные материалы в Telegram-канале, в Telegram-чате и YouTube-канале белорусского оппозиционера, претендента в кандидаты на пост президента Валерия Цепкало экстремистскими, сообщило главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии."Судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК МВД Республики Беларусь информационная продукция Telegram-канала "Валерий Цепкало", Telegram-чата "Валерий Цепкало обсуждение", а также аналог на видеохостинге YouTube признана экстремистскими материалами. ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! Хранение экстремистских материалов, а равно ПОДПИСКА на Telegram-каналы и чаты, признанные экстремистскими, преследуется по закону!", - говорится в Telegram-канале ГУБОПиК.Цепкало в 2020 году участвовал в выборах президента Белоруссии, но не был зарегистрирован в качестве кандидата, после чего выехал за пределы страны.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко не раз обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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в мире, минск, белоруссия, евросоюз, александр лукашенко, мвд белоруссии, валерий цепкало
17:34 20.12.2021 (обновлено: 17:54 20.12.2021)
 
В Белоруссии признали материалы соцсетей Цепкало экстремистскими

Суд в Белоруссии признал материалы соцсетей Цепкало экстремистскими

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoБелорусский государственный деятель, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в Москве
Белорусский государственный деятель, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Суд Центрального района Минска признал информационные материалы в Telegram-канале, в Telegram-чате и YouTube-канале белорусского оппозиционера, претендента в кандидаты на пост президента Валерия Цепкало экстремистскими, сообщило главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии.
"Судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК МВД Республики Беларусь информационная продукция Telegram-канала "Валерий Цепкало", Telegram-чата "Валерий Цепкало обсуждение", а также аналог на видеохостинге YouTube признана экстремистскими материалами. ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! Хранение экстремистских материалов, а равно ПОДПИСКА на Telegram-каналы и чаты, признанные экстремистскими, преследуется по закону!", - говорится в Telegram-канале ГУБОПиК.
Цепкало в 2020 году участвовал в выборах президента Белоруссии, но не был зарегистрирован в качестве кандидата, после чего выехал за пределы страны.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко не раз обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Руководитель Народного антикризисного управления, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко на пресс-конференции белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской в Варшаве - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
17:01
В Белоруссии суд признал материалы соцсетей Латушко экстремистскими
 
В миреМинскБелоруссияЕвросоюзАлександр ЛукашенкоМВД БелоруссииВалерий Цепкало
 
 
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