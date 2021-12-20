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Погибший при падении декорации артист Большого театра был пьян
Погибший при падении декорации артист Большого театра был пьян - РИА Новости, 20.12.2021
Погибший при падении декорации артист Большого театра был пьян
Погибший при падении декорации артист Большого театра был нетрезв, сообщил РИА Новости адвокат его матери Андрей Алешкин. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T16:09
2021-12-20T18:51
происшествия
большой театр
москва
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Погибший при падении декорации артист Большого театра был нетрезв, сообщил РИА Новости адвокат его матери Андрей Алешкин.Он уточнил, что такая степень опьянения характеризуется "нарушенной координацией движений, неуверенной, шаткой походкой" и другими признаками.При этом у защиты остаются вопросы к комиссии. В частности, погибший Евгений Кулеш не выходил из театра. Таким образом, неясно, "как ему и где удалось напиться до такого состояния".Адвокат планирует обжаловать выводы через суд после получения официального акта.В самом театре слова юриста комментировать отказались. Как заявил РИА Новости представитель ГАБТ, там надеются, что "комиссия и Следственный комитет разберутся и сообщат свои выводы".Трагедия произошла в октябре во время спектакля "Садко" на исторической сцене театра. Как отмечали в пресс-службе культурного учреждения, постановку тут же остановили, а зрителей попросили выйти из зала.Кулешу было, по разным данным, 37 или 38 лет, он являлся артистом мимического ансамбля театра — актером, которые привлекаются к массовым сценам опер и балетов.После случившегося Следственный комитет России и прокуратура сообщали о начале проверок обстоятельств инцидента, но к какому выводу пришли правоохранительные ведомства, информации пока нет.
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происшествия, большой театр, москва
16:09 20.12.2021 (обновлено: 18:51 20.12.2021)
 
Погибший при падении декорации артист Большого театра был пьян

Адвокат: погибший при падении декорации артист Большого театра был пьян

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Государственного Академического Большого театра в Москве
Здание Государственного Академического Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Погибший при падении декорации артист Большого театра был нетрезв, сообщил РИА Новости адвокат его матери Андрей Алешкин.

"Госинспекция по труду города Москвы установила, что случай произошел на производстве, однако также было установлено алкогольное опьянение средней степени тяжести. Но никто этого не заметил. Комиссия отметила, что в связи с этим виноватым признает погибшего", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что такая степень опьянения характеризуется "нарушенной координацией движений, неуверенной, шаткой походкой" и другими признаками.
При этом у защиты остаются вопросы к комиссии. В частности, погибший Евгений Кулеш не выходил из театра. Таким образом, неясно, "как ему и где удалось напиться до такого состояния".
Адвокат планирует обжаловать выводы через суд после получения официального акта.
В самом театре слова юриста комментировать отказались. Как заявил РИА Новости представитель ГАБТ, там надеются, что "комиссия и Следственный комитет разберутся и сообщат свои выводы".
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Кулешу было, по разным данным, 37 или 38 лет, он являлся артистом мимического ансамбля театра — актером, которые привлекаются к массовым сценам опер и балетов.
После случившегося Следственный комитет России и прокуратура сообщали о начале проверок обстоятельств инцидента, но к какому выводу пришли правоохранительные ведомства, информации пока нет.
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