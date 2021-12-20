https://ria.ru/20211220/teatr-1764571379.html

Погибший при падении декорации артист Большого театра был пьян

Погибший при падении декорации артист Большого театра был пьян - РИА Новости, 20.12.2021

Погибший при падении декорации артист Большого театра был пьян

Погибший при падении декорации артист Большого театра был нетрезв, сообщил РИА Новости адвокат его матери Андрей Алешкин. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T16:09

2021-12-20T16:09

2021-12-20T18:51

происшествия

большой театр

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760050671_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fa4660084e54e3f58598e414fab7b334.jpg

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Погибший при падении декорации артист Большого театра был нетрезв, сообщил РИА Новости адвокат его матери Андрей Алешкин.Он уточнил, что такая степень опьянения характеризуется "нарушенной координацией движений, неуверенной, шаткой походкой" и другими признаками.При этом у защиты остаются вопросы к комиссии. В частности, погибший Евгений Кулеш не выходил из театра. Таким образом, неясно, "как ему и где удалось напиться до такого состояния".Адвокат планирует обжаловать выводы через суд после получения официального акта.В самом театре слова юриста комментировать отказались. Как заявил РИА Новости представитель ГАБТ, там надеются, что "комиссия и Следственный комитет разберутся и сообщат свои выводы".Трагедия произошла в октябре во время спектакля "Садко" на исторической сцене театра. Как отмечали в пресс-службе культурного учреждения, постановку тут же остановили, а зрителей попросили выйти из зала.Кулешу было, по разным данным, 37 или 38 лет, он являлся артистом мимического ансамбля театра — актером, которые привлекаются к массовым сценам опер и балетов.После случившегося Следственный комитет России и прокуратура сообщали о начале проверок обстоятельств инцидента, но к какому выводу пришли правоохранительные ведомства, информации пока нет.

https://ria.ru/20211010/zritel-1753849060.html

https://ria.ru/20211010/teatr-1753847351.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, большой театр, москва