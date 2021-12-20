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В Казахстане осудили сценку в детском саду с расстрелом арестованного
В Казахстане осудили сценку в детском саду с расстрелом арестованного - РИА Новости, 20.12.2021
В Казахстане осудили сценку в детском саду с расстрелом арестованного
Сцена с расстрелом арестованного, разыгранная несколько лет назад в детском саду на юге Казахстана, не входила в рекомендованную программу, сейчас подобные... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T14:23
2021-12-20T15:47
в мире
казахстан
ссср
кпсс
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АЛМА-АТА, 20 дек - РИА Новости. Сцена с расстрелом арестованного, разыгранная несколько лет назад в детском саду на юге Казахстана, не входила в рекомендованную программу, сейчас подобные постановки не организовываются, сообщила пресс-служба управления образования Туркестанской области республики.В социальных сетях и СМИ широкое распространение получил видеоролик, на котором дети дошкольного возраста сыграли сцену допроса и расстрела арестованного. Сценка посвящена восстанию молодежи республики 17-18 декабря 1986 года, протестовавшей против кадровой политики КПСС.Пресс-служба сообщила, что видеозапись была сделана три или четыре года назад в одном из детских садов региона. "Отметим, что подобные программы не рекомендуются и не предусмотрены в типовой программе дошкольного образования. С руководителями дошкольных организаций региона были проведены беседы и в настоящее время подобные сцены с участием детей не организовываются", - отмечается в сообщении пресс-службы управления образования.
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в мире, казахстан, ссср, кпсс
14:23 20.12.2021 (обновлено: 15:47 20.12.2021)
 
В Казахстане осудили сценку в детском саду с расстрелом арестованного

Власти Туркестанской области осудили сценку в детском саду с расстрелом арестованного

Сцена с расстрелом арестованного, разыгранная в детском саду в Казахстане
Сцена с расстрелом арестованного, разыгранная в детском саду в Казахстане
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АЛМА-АТА, 20 дек - РИА Новости. Сцена с расстрелом арестованного, разыгранная несколько лет назад в детском саду на юге Казахстана, не входила в рекомендованную программу, сейчас подобные постановки не организовываются, сообщила пресс-служба управления образования Туркестанской области республики.
В социальных сетях и СМИ широкое распространение получил видеоролик, на котором дети дошкольного возраста сыграли сцену допроса и расстрела арестованного. Сценка посвящена восстанию молодежи республики 17-18 декабря 1986 года, протестовавшей против кадровой политики КПСС.
Пресс-служба сообщила, что видеозапись была сделана три или четыре года назад в одном из детских садов региона. "Отметим, что подобные программы не рекомендуются и не предусмотрены в типовой программе дошкольного образования. С руководителями дошкольных организаций региона были проведены беседы и в настоящее время подобные сцены с участием детей не организовываются", - отмечается в сообщении пресс-службы управления образования.
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