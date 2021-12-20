https://ria.ru/20211220/stsenka-1764548661.html

В Казахстане осудили сценку в детском саду с расстрелом арестованного

В Казахстане осудили сценку в детском саду с расстрелом арестованного - РИА Новости, 20.12.2021

В Казахстане осудили сценку в детском саду с расстрелом арестованного

Сцена с расстрелом арестованного, разыгранная несколько лет назад в детском саду на юге Казахстана, не входила в рекомендованную программу, сейчас подобные... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T14:23

2021-12-20T14:23

2021-12-20T15:47

в мире

казахстан

ссср

кпсс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764565963_0:379:1223:1067_1920x0_80_0_0_90134b1815313ac7e7f7abbe7d7badc2.jpg

АЛМА-АТА, 20 дек - РИА Новости. Сцена с расстрелом арестованного, разыгранная несколько лет назад в детском саду на юге Казахстана, не входила в рекомендованную программу, сейчас подобные постановки не организовываются, сообщила пресс-служба управления образования Туркестанской области республики.В социальных сетях и СМИ широкое распространение получил видеоролик, на котором дети дошкольного возраста сыграли сцену допроса и расстрела арестованного. Сценка посвящена восстанию молодежи республики 17-18 декабря 1986 года, протестовавшей против кадровой политики КПСС.Пресс-служба сообщила, что видеозапись была сделана три или четыре года назад в одном из детских садов региона. "Отметим, что подобные программы не рекомендуются и не предусмотрены в типовой программе дошкольного образования. С руководителями дошкольных организаций региона были проведены беседы и в настоящее время подобные сцены с участием детей не организовываются", - отмечается в сообщении пресс-службы управления образования.

https://ria.ru/20210816/rusofobiya-1745686556.html

казахстан

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, ссср, кпсс