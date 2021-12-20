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В "Единой России" поддержали идею об ужесточении наказания за пытки
В "Единой России" поддержали идею об ужесточении наказания за пытки - РИА Новости, 20.12.2021
В "Единой России" поддержали идею об ужесточении наказания за пытки
Депутат Госдумы от ЕР Евгений Ревенко сообщил РИА Новости, что поддерживает концепцию законопроекта об ужесточении наказания за пытки в колониях для... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T13:54
2021-12-20T13:54
общество
единая россия
госдума рф
евгений ревенко
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от ЕР Евгений Ревенко сообщил РИА Новости, что поддерживает концепцию законопроекта об ужесточении наказания за пытки в колониях для представителей власти, выразив надежду, что коллеги по фракции тоже поддержат предложенные нововведения.В понедельник в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти, они будут наказываться лишением свободы до 12 лет. Кроме того, принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН будет приравниваться к пыткам. Также вводится понятие "запугивание"."Лично я поддерживаю законопроект, надеюсь, что мои коллеги будут солидарны. Нарушение законности, в частности, в местах лишения свободы, недопустимо. Подобные уродливые проявления подрывают доверие общества к пенитенциарной системе. Именно поэтому мы как законодатели должны делать все возможное, чтобы подобное не повторялось. Должна наступать суровая ответственность для тех, кто переступает закон и допускает насилие в отношении заключенных", - сказал Ревенко.По его словам, законодатели должны защищать от произвола и беззакония всех граждан Российской Федерации, в том числе находящихся в местах лишения свободы."Здесь не может быть исключений. Люди, находящиеся в местах лишения свободы, такие же граждане РФ", - заключил депутат.Ранее депутат Госдумы Даниил Бессарабов сообщил РИА Новости, что законопроект об ужесточении наказания за пытки в колониях для представителей власти будет рассмотрен думским комитетом по государственному строительству и законодательству самым оперативном образом.
https://ria.ru/20211220/pytki-1764532790.html
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общество, единая россия, госдума рф, евгений ревенко
13:54 20.12.2021
 
В "Единой России" поддержали идею об ужесточении наказания за пытки

Депутат Госдумы от "Единой России" Ревенко поддержал идею ужесточить наказание за пытки

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк"Единая Россия"
Единая Россия - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от ЕР Евгений Ревенко сообщил РИА Новости, что поддерживает концепцию законопроекта об ужесточении наказания за пытки в колониях для представителей власти, выразив надежду, что коллеги по фракции тоже поддержат предложенные нововведения.
В понедельник в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти, они будут наказываться лишением свободы до 12 лет. Кроме того, принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН будет приравниваться к пыткам. Также вводится понятие "запугивание".
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
13:17
В Кремле ответили на вопрос о законе по ужесточению наказания за пытки
"Лично я поддерживаю законопроект, надеюсь, что мои коллеги будут солидарны. Нарушение законности, в частности, в местах лишения свободы, недопустимо. Подобные уродливые проявления подрывают доверие общества к пенитенциарной системе. Именно поэтому мы как законодатели должны делать все возможное, чтобы подобное не повторялось. Должна наступать суровая ответственность для тех, кто переступает закон и допускает насилие в отношении заключенных", - сказал Ревенко.
По его словам, законодатели должны защищать от произвола и беззакония всех граждан Российской Федерации, в том числе находящихся в местах лишения свободы.
"Здесь не может быть исключений. Люди, находящиеся в местах лишения свободы, такие же граждане РФ", - заключил депутат.
Ранее депутат Госдумы Даниил Бессарабов сообщил РИА Новости, что законопроект об ужесточении наказания за пытки в колониях для представителей власти будет рассмотрен думским комитетом по государственному строительству и законодательству самым оперативном образом.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
12:17
Москалькова прокомментировала идею ужесточить ответственность за пытки
 
ОбществоЕдиная РоссияГосдума РФЕвгений Ревенко
 
 
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