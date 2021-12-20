https://ria.ru/20211220/pytki-1764540820.html

В "Единой России" поддержали идею об ужесточении наказания за пытки

В "Единой России" поддержали идею об ужесточении наказания за пытки - РИА Новости, 20.12.2021

В "Единой России" поддержали идею об ужесточении наказания за пытки

Депутат Госдумы от ЕР Евгений Ревенко сообщил РИА Новости, что поддерживает концепцию законопроекта об ужесточении наказания за пытки в колониях для... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T13:54

2021-12-20T13:54

2021-12-20T13:54

общество

единая россия

госдума рф

евгений ревенко

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от ЕР Евгений Ревенко сообщил РИА Новости, что поддерживает концепцию законопроекта об ужесточении наказания за пытки в колониях для представителей власти, выразив надежду, что коллеги по фракции тоже поддержат предложенные нововведения.В понедельник в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти, они будут наказываться лишением свободы до 12 лет. Кроме того, принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН будет приравниваться к пыткам. Также вводится понятие "запугивание"."Лично я поддерживаю законопроект, надеюсь, что мои коллеги будут солидарны. Нарушение законности, в частности, в местах лишения свободы, недопустимо. Подобные уродливые проявления подрывают доверие общества к пенитенциарной системе. Именно поэтому мы как законодатели должны делать все возможное, чтобы подобное не повторялось. Должна наступать суровая ответственность для тех, кто переступает закон и допускает насилие в отношении заключенных", - сказал Ревенко.По его словам, законодатели должны защищать от произвола и беззакония всех граждан Российской Федерации, в том числе находящихся в местах лишения свободы."Здесь не может быть исключений. Люди, находящиеся в местах лишения свободы, такие же граждане РФ", - заключил депутат.Ранее депутат Госдумы Даниил Бессарабов сообщил РИА Новости, что законопроект об ужесточении наказания за пытки в колониях для представителей власти будет рассмотрен думским комитетом по государственному строительству и законодательству самым оперативном образом.

https://ria.ru/20211220/pytki-1764532790.html

https://ria.ru/20211220/moskalkova-1764521170.html

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общество, единая россия, госдума рф, евгений ревенко