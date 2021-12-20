https://ria.ru/20211220/premii-1764559620.html

Власти Пермского края направят на премии педагогам 100 миллионов рублей

Власти Пермского края направят на премии педагогам 100 миллионов рублей - РИА Новости, 20.12.2021

Власти Пермского края направят на премии педагогам 100 миллионов рублей

Власти Пермского края приняли решение выделить из регионального бюджета на традиционные стимулирующие выплаты учителям по итогам прошедшего учебного года 100... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T15:13

2021-12-20T15:13

2021-12-20T15:13

общество

образование

пермский край

дмитрий махонин

кванториум

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ПЕРМЬ, 20 дек – РИА Новости. Власти Пермского края приняли решение выделить из регионального бюджета на традиционные стимулирующие выплаты учителям по итогам прошедшего учебного года 100 миллионов рублей, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.Как уточнили в пресс-службе главы региона, денежными премиями отметят педагогов, которые подготовили высокобалльников по ЕГЭ (95 баллов и выше), победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также учителей школ из ТОП-100. Последний рейтинг формируется министерством образования и науки региона, исходя из академических результатов, организации воспитательной работы и дополнительного образования в школе.Ранее губернатор Махонин подчеркивал, что в Пермском крае особое значение придается поддержке педагогов, потому что они воспитывают будущее региона. "Учитель – это великая миссия, потому что в образовательных учреждениях закладывается будущее детей, а значит будущее региона и страны – наше будущее. Мы много говорим об устранении территориального неравенства: очень важно, чтобы в любых, даже самых отдаленных муниципалитетах края в наших школах работали квалифицированные, а главное – талантливые педагоги. А мы продолжим создавать условия для их профессионального роста", – отмечал глава региона.По данным пресс-службы губернатора, по итогам 2020-2021 учебного года за качественную подготовку 355 выпускников к ЕГЭ будут награждены учителя 107 школ Пермского края. "Еще 40 учителей получат до 150 тысяч рублей за подготовку победителей, призеров и участников, допущенных до заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников", – уточнили в ведомстве.В пресс-службе губернатора также добавили, что стимулирующие выплаты помимо школ-победителей рейтинга ТОП-100 получат 15 школ Пермского края, на базе которых в рамках нацпроекта "Образование" открылись центры "Точки роста" и школьный технопарк "Кванториум". Кроме того, премии получит коллектив школы для детей с ОВЗ в Лысьве, участвующей в реализации национального проекта.

https://ria.ru/20211216/internet-1764082991.html

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общество, образование, пермский край, дмитрий махонин, кванториум