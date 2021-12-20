https://ria.ru/20211220/pozhar-1764589589.html

На северо-западе Москвы загорелся четырехэтажный хостел

На северо-западе Москвы загорелся четырехэтажный хостел - РИА Новости, 20.12.2021

На северо-западе Москвы загорелся четырехэтажный хостел

Порядка 100 человек эвакуировали из четырехэтажного хостела "Бункер" на северо-западе Москвы после возгорания, никто не пострадал, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T17:28

2021-12-20T17:28

2021-12-20T17:29

происшествия

москва

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Порядка 100 человек эвакуировали из четырехэтажного хостела "Бункер" на северо-западе Москвы после возгорания, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Очаг возгорания находился на первом этаже четырехэтажного хостела "Бункер" на Волоколамском шоссе", - сказал собеседник агентства.По его словам, пожар удалось оперативно ликвидировать. В целях безопасности из горящего здания были эвакуированы порядка 100 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

https://ria.ru/20210707/pozhary-1740214260.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва