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На северо-западе Москвы загорелся четырехэтажный хостел
На северо-западе Москвы загорелся четырехэтажный хостел - РИА Новости, 20.12.2021
На северо-западе Москвы загорелся четырехэтажный хостел
Порядка 100 человек эвакуировали из четырехэтажного хостела "Бункер" на северо-западе Москвы после возгорания, никто не пострадал, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T17:28
2021-12-20T17:28
2021-12-20T17:29
происшествия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Порядка 100 человек эвакуировали из четырехэтажного хостела "Бункер" на северо-западе Москвы после возгорания, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Очаг возгорания находился на первом этаже четырехэтажного хостела "Бункер" на Волоколамском шоссе", - сказал собеседник агентства.По его словам, пожар удалось оперативно ликвидировать. В целях безопасности из горящего здания были эвакуированы порядка 100 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.
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происшествия, москва
17:28 20.12.2021 (обновлено: 17:29 20.12.2021)
На северо-западе Москвы загорелся четырехэтажный хостел
Около ста человек эвакуировали из четырехэтажного хостела в Москве из-за пожара