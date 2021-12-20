https://ria.ru/20211220/pogoda-1764575331.html

Москвичам рассказали о погоде в первый день астрономической зимы

Москвичам рассказали о погоде в первый день астрономической зимы - РИА Новости, 20.12.2021

Москвичам рассказали о погоде в первый день астрономической зимы

Во вторник - день зимнего солнцестояния - температура в Москве может опуститься днем до -18 градусов, говорится в сообщении Гидрометцентра. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T16:29

2021-12-20T16:29

2021-12-20T16:29

общество

москва

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Во вторник - день зимнего солнцестояния - температура в Москве может опуститься днем до -18 градусов, говорится в сообщении Гидрометцентра."Во вторник день зимнего солнцестояния. Солнце медленно совершит свой поворот в сторону Северного полушария. Стартует астрономическая зима. Вторая волна декабрьских морозов пришла в Москву. Глубокий и обширный циклон, накануне пришедший в Европейскую Россию, открыл свободную дорогу воздуху из северных широт и добавил опускание тропосферного холода. Сочетание этих двух факторов и обеспечит усиление морозов и отклонение температуры от климатической нормы на 8-15 градусов с 21 по 24 декабря", - говорится в сообщении.Как отмечается в сообщении, во вторник ожидается небольшой снег. Ночью в Москве -21...-19 градусов, по области -24...-19 градусов. Днем в Москве -18...-16 градусов."На среду придется пик морозов. Местами пройдет небольшой снег. Ночью в Москве -24...-22 градусов, по области -27...-22 градусов. Днем в Москве -20...-18 градусов, по области -23...-18 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Гололедица", - говорится в сообщении.Как уточняет Гидрометцентр, в четверг, 23 декабря, преимущественно без осадков. Ночью в Москве -23...-21 градуса, днем -15...-13 градусов, В пятницу, 24 декабря, местами небольшой снег, ночью -20...-15 градусов, днем -14...-9 градусов.

https://ria.ru/20210208/moroz-1596441001.html

https://ria.ru/20211220/pogoda-1764482834.html

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общество, москва, гидрометцентр, погода