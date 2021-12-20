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Врач из Петербурга, обвиняемый в убийстве жены, не смог обжаловать арест
Врач из Петербурга, обвиняемый в убийстве жены, не смог обжаловать арест - РИА Новости, 20.12.2021
Врач из Петербурга, обвиняемый в убийстве жены, не смог обжаловать арест
Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы обвиняемого в убийстве жены бывшего главного нефролога Петербурга Александра Земченкова и его... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T17:34
2021-12-20T17:34
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербургский городской суд
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы обвиняемого в убийстве жены бывшего главного нефролога Петербурга Александра Земченкова и его защиты на продление меры пресечения в виде ареста и оставил решение районного суда без изменений, сообщили в объединённой пресс-службе судов города."Апелляционная инстанция постановление Октябрьского районного суда от 27.10.2021 оставила без изменения, а жалобы без удовлетворения", - говорится в сообщении пресс-службы судов.Дело об убийстве Ирины Земченковой было возбуждено в марте 2010 года после ее исчезновения. В конце марта 2021 года по обвинению в убийстве задерживают мужа Ирины Александра Земченкова. Суд избирает ему меру пресечения в виде заключения под стражу.По сообщению пресс-службы, СК РФ полагает, что Земченков в квартире дома по улице Чапыгина в Петербурге в ходе ссоры в 2010 году убил супругу, после чего "расчленил ее тело, части которого выбросил в мусорные контейнеры". В 2019 году Ирина Земченкова была признана умершей по решению суда, тело ее до сих пор не найдено.
https://radiosputnik.ria.ru/20210406/zemchenkov-1727082040.html
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербургский городской суд, россия
17:34 20.12.2021
 
Врач из Петербурга, обвиняемый в убийстве жены, не смог обжаловать арест

Петербургский суд оставил под арестом нефролога Земченкова, обвиняемого в убийстве жены

© РИА Новости / Евгений БиятовПодсудимый во время судебного заседания
Подсудимый во время судебного заседания - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы обвиняемого в убийстве жены бывшего главного нефролога Петербурга Александра Земченкова и его защиты на продление меры пресечения в виде ареста и оставил решение районного суда без изменений, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
"Апелляционная инстанция постановление Октябрьского районного суда от 27.10.2021 оставила без изменения, а жалобы без удовлетворения", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
Дело об убийстве Ирины Земченковой было возбуждено в марте 2010 года после ее исчезновения. В конце марта 2021 года по обвинению в убийстве задерживают мужа Ирины Александра Земченкова. Суд избирает ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
По сообщению пресс-службы, СК РФ полагает, что Земченков в квартире дома по улице Чапыгина в Петербурге в ходе ссоры в 2010 году убил супругу, после чего "расчленил ее тело, части которого выбросил в мусорные контейнеры". В 2019 году Ирина Земченкова была признана умершей по решению суда, тело ее до сих пор не найдено.
Врач-нефролог Александр Земченков в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 18:33
Главный нефролог Петербурга Земченков признался в убийстве жены
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)Санкт-Петербургский городской судРоссия
 
 
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