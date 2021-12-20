https://ria.ru/20211220/palmira-1764510137.html

В Пальмире началась реконструкция триумфальной арки

В Пальмире началась реконструкция триумфальной арки - РИА Новости, 20.12.2021

В Пальмире началась реконструкция триумфальной арки

Арфист и композитор Александр Болдачев дал концерт у разрушенной террористами триумфальной арки Пальмиры, что стало символическим стартом работ по ее... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T12:07

2021-12-20T12:07

2021-12-20T12:08

культура

сирия

санкт-петербургский государственный университет

юнеско

российская академия наук

пальмира

новости культуры

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ПАЛЬМИРА (Сирия), 20 дек - РИА Новости. Арфист и композитор Александр Болдачев дал концерт у разрушенной террористами триумфальной арки Пальмиры, что стало символическим стартом работ по ее реконструкции. Группа специалистов уже приступила к оценке возможностей реконструкции объекта."Иногда в зале филармонии не получишь такой отклик от людей, как здесь. Я думаю, что они изголодались не только по музыке, по людям, а, в принципе, по жизни. Хотелось привнести эту жизнь", - сказал журналистам Болдачев после концерта.На концерте, кроме российских специалистов по восстановлению арки, присутствовали российские и сирийские военнослужащие, журналисты.Возглавит кампанию по реконструкции Россия. В проекте примут участие ведущие специалисты страны, научные и общественные организации. Все работы планируется проводить с привлечением сирийских коллег и местного населения. Руководство проектом будет возложено на ИИМК РАН. Как рассказала журналистам руководитель проекта по восстановлению арки, заместитель директора Института истории материальной культуры РАН Наталья Соловьева, на первом этапе специалисты опишут оставшиеся на месте части разрушенного памятника истории.Как пояснила журналистам профессор кафедры геохимии института наук о земле Санкт-Петербургского государственного университета Елена Панова, одним из них станет вопрос об используемом материале."Геологи были приглашены в Пальмиру, чтобы оценить, из какого камня были выполнены постройки, это первая задача. Вторая - есть ли поблизости аутентичный камень, похожий или идентичный историческому камню. И следующая - оценить состояние камня в этом архитектурном монументе, в частности, в первую очередь в арке", - сказала геолог.По ее мнению, пока нет уверенности, что все исторические блоки после взрыва выдержат даже перемещение, не говоря об использовании их в восстановительном строительстве. Да и сама арка была конструкцией исключительной сложности. При этом рассматривается и вариант использования современного местного строительного камня."Первое, что мы пытались сделать, - это найти исторический карьер. Он хорошо виден с воздуха. Нам показали вблизи работающий современный, который сейчас поставляет камень для строительства. Пилят блоки похожего размера, самые большие где-то метр на метр на метр. Мы отобрали маленькие кусочки камня, чтобы сравнить с обломками историческими. Он по цвету и по структуре очень похож", - отметила Панова.За свою почти двухтысячелетнюю жизнь арка уже пережила одну реконструкцию, выполненную французами в 1930-х годах. По словам члена союза реставраторов Санкт-Петербурга Дмитрия Редькина, с тех пор многие принципы реставрации исторических памятников сильно изменились."Здесь достаточно широко применялся бетон на достаточно нежном историческом камне, здесь использовались металлические конструкции, то, что сейчас тоже неприемлемо", - сказал Редькин.Арка, какой ее помнят туристы до взрывов, - это уже результат наложения античных конструкций на те, которые были воссозданы французскими реставраторами, что, по словам специалиста, придает всему проекту дополнительную сложность как с точки зрения архитектуры, так и с точки зрения понимания того, каким должен быть результат работы.После того, как будут получены результатов исследований состояния несущих конструкций и исторических блоков, лежащих рядом и поврежденных взрывом, процесс реставрации, по его словам Редькина, может занять от полутора до трех лет.Пальмира (Тадмор) - один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом. По преданию, город был основан библейским царем Соломоном. Развалины Пальмиры внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.Боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ, захватив город в мае 2015 года, разрушили несколько древнейших памятников, включая триумфальную арку, статую Льва Аллата, храм Баалшамина и самое большое сооружение города - храм Бэла, построенный при императоре Тиберии в 32 году н. э.

https://ria.ru/20211125/palmira-1760767038.html

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сирия, санкт-петербургский государственный университет, юнеско, российская академия наук, пальмира, новости культуры