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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211220/palmira-1764510137.html
В Пальмире началась реконструкция триумфальной арки
В Пальмире началась реконструкция триумфальной арки - РИА Новости, 20.12.2021
В Пальмире началась реконструкция триумфальной арки
Арфист и композитор Александр Болдачев дал концерт у разрушенной террористами триумфальной арки Пальмиры, что стало символическим стартом работ по ее... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T12:07
2021-12-20T12:08
культура
сирия
санкт-петербургский государственный университет
юнеско
российская академия наук
пальмира
новости культуры
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ПАЛЬМИРА (Сирия), 20 дек - РИА Новости. Арфист и композитор Александр Болдачев дал концерт у разрушенной террористами триумфальной арки Пальмиры, что стало символическим стартом работ по ее реконструкции. Группа специалистов уже приступила к оценке возможностей реконструкции объекта."Иногда в зале филармонии не получишь такой отклик от людей, как здесь. Я думаю, что они изголодались не только по музыке, по людям, а, в принципе, по жизни. Хотелось привнести эту жизнь", - сказал журналистам Болдачев после концерта.На концерте, кроме российских специалистов по восстановлению арки, присутствовали российские и сирийские военнослужащие, журналисты.Возглавит кампанию по реконструкции Россия. В проекте примут участие ведущие специалисты страны, научные и общественные организации. Все работы планируется проводить с привлечением сирийских коллег и местного населения. Руководство проектом будет возложено на ИИМК РАН. Как рассказала журналистам руководитель проекта по восстановлению арки, заместитель директора Института истории материальной культуры РАН Наталья Соловьева, на первом этапе специалисты опишут оставшиеся на месте части разрушенного памятника истории.Как пояснила журналистам профессор кафедры геохимии института наук о земле Санкт-Петербургского государственного университета Елена Панова, одним из них станет вопрос об используемом материале."Геологи были приглашены в Пальмиру, чтобы оценить, из какого камня были выполнены постройки, это первая задача. Вторая - есть ли поблизости аутентичный камень, похожий или идентичный историческому камню. И следующая - оценить состояние камня в этом архитектурном монументе, в частности, в первую очередь в арке", - сказала геолог.По ее мнению, пока нет уверенности, что все исторические блоки после взрыва выдержат даже перемещение, не говоря об использовании их в восстановительном строительстве. Да и сама арка была конструкцией исключительной сложности. При этом рассматривается и вариант использования современного местного строительного камня."Первое, что мы пытались сделать, - это найти исторический карьер. Он хорошо виден с воздуха. Нам показали вблизи работающий современный, который сейчас поставляет камень для строительства. Пилят блоки похожего размера, самые большие где-то метр на метр на метр. Мы отобрали маленькие кусочки камня, чтобы сравнить с обломками историческими. Он по цвету и по структуре очень похож", - отметила Панова.За свою почти двухтысячелетнюю жизнь арка уже пережила одну реконструкцию, выполненную французами в 1930-х годах. По словам члена союза реставраторов Санкт-Петербурга Дмитрия Редькина, с тех пор многие принципы реставрации исторических памятников сильно изменились."Здесь достаточно широко применялся бетон на достаточно нежном историческом камне, здесь использовались металлические конструкции, то, что сейчас тоже неприемлемо", - сказал Редькин.Арка, какой ее помнят туристы до взрывов, - это уже результат наложения античных конструкций на те, которые были воссозданы французскими реставраторами, что, по словам специалиста, придает всему проекту дополнительную сложность как с точки зрения архитектуры, так и с точки зрения понимания того, каким должен быть результат работы.После того, как будут получены результатов исследований состояния несущих конструкций и исторических блоков, лежащих рядом и поврежденных взрывом, процесс реставрации, по его словам Редькина, может занять от полутора до трех лет.Пальмира (Тадмор) - один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом. По преданию, город был основан библейским царем Соломоном. Развалины Пальмиры внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.Боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ, захватив город в мае 2015 года, разрушили несколько древнейших памятников, включая триумфальную арку, статую Льва Аллата, храм Баалшамина и самое большое сооружение города - храм Бэла, построенный при императоре Тиберии в 32 году н. э.
https://ria.ru/20211125/palmira-1760767038.html
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сирия, санкт-петербургский государственный университет, юнеско, российская академия наук, пальмира, новости культуры
12:07 20.12.2021 (обновлено: 12:08 20.12.2021)
 
В Пальмире началась реконструкция триумфальной арки

Реконструкция триумфальной арки Пальмиры началась в Сирии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРазрушенная Триумфальная арка в исторической части Пальмиры
Разрушенная Триумфальная арка в исторической части Пальмиры - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ПАЛЬМИРА (Сирия), 20 дек - РИА Новости. Арфист и композитор Александр Болдачев дал концерт у разрушенной террористами триумфальной арки Пальмиры, что стало символическим стартом работ по ее реконструкции. Группа специалистов уже приступила к оценке возможностей реконструкции объекта.
"Иногда в зале филармонии не получишь такой отклик от людей, как здесь. Я думаю, что они изголодались не только по музыке, по людям, а, в принципе, по жизни. Хотелось привнести эту жизнь", - сказал журналистам Болдачев после концерта.
На концерте, кроме российских специалистов по восстановлению арки, присутствовали российские и сирийские военнослужащие, журналисты.
Возглавит кампанию по реконструкции Россия. В проекте примут участие ведущие специалисты страны, научные и общественные организации. Все работы планируется проводить с привлечением сирийских коллег и местного населения. Руководство проектом будет возложено на ИИМК РАН. Как рассказала журналистам руководитель проекта по восстановлению арки, заместитель директора Института истории материальной культуры РАН Наталья Соловьева, на первом этапе специалисты опишут оставшиеся на месте части разрушенного памятника истории.
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкИсторико-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в Сирии
Историко-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в Сирии - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Историко-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в Сирии
"Мы привезем сюда технику специальную со специальными стрелами. Они будут поднимать эти камни в воздух, пока они висят, за это короткое время специалисты сделают сканирование или фотограмметрию. И потом мы сделаем специальную площадку для этих камней, они будут там разложены в той последовательности, в которой будет идти реставрация", - сообщила Соловьева.
Как пояснила журналистам профессор кафедры геохимии института наук о земле Санкт-Петербургского государственного университета Елена Панова, одним из них станет вопрос об используемом материале.
"Геологи были приглашены в Пальмиру, чтобы оценить, из какого камня были выполнены постройки, это первая задача. Вторая - есть ли поблизости аутентичный камень, похожий или идентичный историческому камню. И следующая - оценить состояние камня в этом архитектурном монументе, в частности, в первую очередь в арке", - сказала геолог.
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкИсторико-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс
Историко-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Историко-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс
По ее мнению, пока нет уверенности, что все исторические блоки после взрыва выдержат даже перемещение, не говоря об использовании их в восстановительном строительстве. Да и сама арка была конструкцией исключительной сложности. При этом рассматривается и вариант использования современного местного строительного камня.
"Первое, что мы пытались сделать, - это найти исторический карьер. Он хорошо виден с воздуха. Нам показали вблизи работающий современный, который сейчас поставляет камень для строительства. Пилят блоки похожего размера, самые большие где-то метр на метр на метр. Мы отобрали маленькие кусочки камня, чтобы сравнить с обломками историческими. Он по цвету и по структуре очень похож", - отметила Панова.
© AFP 2021 / STRТриумфальная арка в городе Пальмира
Триумфальная арка в городе Пальмира - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© AFP 2021 / STR
Триумфальная арка в городе Пальмира
За свою почти двухтысячелетнюю жизнь арка уже пережила одну реконструкцию, выполненную французами в 1930-х годах. По словам члена союза реставраторов Санкт-Петербурга Дмитрия Редькина, с тех пор многие принципы реставрации исторических памятников сильно изменились.
"Здесь достаточно широко применялся бетон на достаточно нежном историческом камне, здесь использовались металлические конструкции, то, что сейчас тоже неприемлемо", - сказал Редькин.
Арка, какой ее помнят туристы до взрывов, - это уже результат наложения античных конструкций на те, которые были воссозданы французскими реставраторами, что, по словам специалиста, придает всему проекту дополнительную сложность как с точки зрения архитектуры, так и с точки зрения понимания того, каким должен быть результат работы.
© AFP 2021 / Joseph EidТриумфальная арка в Пальмире, Сирия
Триумфальная арка в Пальмире, Сирия - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© AFP 2021 / Joseph Eid
Триумфальная арка в Пальмире, Сирия
После того, как будут получены результатов исследований состояния несущих конструкций и исторических блоков, лежащих рядом и поврежденных взрывом, процесс реставрации, по его словам Редькина, может занять от полутора до трех лет.
Пальмира (Тадмор) - один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом. По преданию, город был основан библейским царем Соломоном. Развалины Пальмиры внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ, захватив город в мае 2015 года, разрушили несколько древнейших памятников, включая триумфальную арку, статую Льва Аллата, храм Баалшамина и самое большое сооружение города - храм Бэла, построенный при императоре Тиберии в 32 году н. э.
Историко-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в Сирии - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 18:20Культура
Реставраторы Эрмитажа восстановили три рельефа из Пальмиры
 
КультураСирияСанкт-Петербургский государственный университетЮНЕСКОРоссийская академия наукПальмираНовости культуры
 
 
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