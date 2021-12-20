https://ria.ru/20211220/otvet-1764506156.html

Глава российской делегации в Вене назвал условие военного ответа НАТО

Глава российской делегации в Вене назвал условие военного ответа НАТО - РИА Новости, 20.12.2021

Глава российской делегации в Вене назвал условие военного ответа НАТО

В НАТО осознают, что нельзя постоянно наступать на болевые точки России, иначе Москве придется дать военный ответ, заявил глава российской делегации на... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T11:00

2021-12-20T11:00

2021-12-20T12:41

нато

россия

в мире

вена

австрия

константин гаврилов

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В НАТО осознают, что нельзя постоянно наступать на болевые точки России, иначе Москве придется дать военный ответ, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24"."Разговор должен быть серьезный, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия, в противном случае альтернатива — это военно-технический и военный ответы России", — отметил он.По словам дипломата, сейчас в отношениях Москвы и Брюсселя наступает момент истины.Он добавил, что США вынуждены вступить в диалог с Россией по гарантиям безопасности, хотят они того или нет.На прошлой неделе МИД представил проекты договора двух стран о гарантиях безопасности. Их уже передали в Вашингтон. Один из пунктов обязывает Североатлантический альянс отказаться от расширения на восток, включая территорию Украины. Помимо этого, исключается развертывание дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года. Проекты также предусматривают отказ от любой военной деятельности НАТО в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии. В блоке подтвердили, что получили предложения России, подчеркнув, что примут во внимание и мнение киевских властей.В начале декабря состоялись переговоры Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом. В Вашингтоне после этого сообщили, что готовится встреча с участием США, ведущих стран НАТО и России, на которой стороны смогут обсудить опасения Москвы.

https://ria.ru/20211220/peregovory-1764478940.html

https://ria.ru/20211218/voyna-1764341493.html

россия

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нато, россия, в мире, вена, австрия, константин гаврилов