11:00 20.12.2021 (обновлено: 12:41 20.12.2021)
Глава российской делегации в Вене назвал условие военного ответа НАТО
Глава делегации в Вене Гаврилов: Россия даст военный ответ, если НАТО продолжит давить
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкУчения Печенгской бригады Северного флота на арктических вездеходах "Алеут"
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В НАТО осознают, что нельзя постоянно наступать на болевые точки России, иначе Москве придется дать военный ответ, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".
"Разговор должен быть серьезный, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия, в противном случае альтернатива — это военно-технический и военный ответы России", — отметил он.
По словам дипломата, сейчас в отношениях Москвы и Брюсселя наступает момент истины.
Он добавил, что США вынуждены вступить в диалог с Россией по гарантиям безопасности, хотят они того или нет.
На прошлой неделе МИД представил проекты договора двух стран о гарантиях безопасности. Их уже передали в Вашингтон. Один из пунктов обязывает Североатлантический альянс отказаться от расширения на восток, включая территорию Украины. Помимо этого, исключается развертывание дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года. Проекты также предусматривают отказ от любой военной деятельности НАТО в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии. В блоке подтвердили, что получили предложения России, подчеркнув, что примут во внимание и мнение киевских властей.
В начале декабря состоялись переговоры Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом. В Вашингтоне после этого сообщили, что готовится встреча с участием США, ведущих стран НАТО и России, на которой стороны смогут обсудить опасения Москвы.
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