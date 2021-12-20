https://ria.ru/20211220/otravlenie-1764558326.html
У отравившихся воспитанников тувинского интерната нашли стафилококк
У отравившихся воспитанников тувинского интерната нашли стафилококк - РИА Новости, 20.12.2021
У отравившихся воспитанников тувинского интерната нашли стафилококк
Анализы выявили золотистый стафилококк в капустном салате, который ели воспитанники Тувинского кадетского корпуса перед массовым отравлением, сообщила в... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T15:06
2021-12-20T15:06
2021-12-20T15:06
происшествия
республика тыва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
владислав ховалыг
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КРАСНОЯРСК, 20 дек - РИА Новости. Анализы выявили золотистый стафилококк в капустном салате, который ели воспитанники Тувинского кадетского корпуса перед массовым отравлением, сообщила в понедельник сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по республике Людмила Салчак.Воспитанники школы-интерната "Тувинский кадетский корпус" стали десятками поступать в больницы в начале прошлой недели. В учреждении введен карантин, возбуждено уголовное дело о нарушении санитарных норм."На сегодняшний день количество пострадавших - 116 детей и один воспитатель… Патогенный стафилококк обнаружен и у работников пищеблока, их четверо, и у 83 детей, и готовое блюдо инфицировано. Салат "капуста с яблоками" - обнаружен золотистый стафилококк", - рассказала Салчак.По ее словам, инфекция, вероятно, попала в пищеблок от сотрудников кухни. Пищей кадет обеспечивает индивидуальный предприниматель, работающий по субподряду, добавила глава управления.После этого ЧП глава Тувы Владислав Ховалыг поручил провести проверки во всех школьных столовых и на предприятиях, которые обеспечивают школы питанием. Причиной этого "вопиющего случая" он назвал "преступную халатность взрослых".
https://ria.ru/20210910/otravlenie-1749491779.html
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происшествия, республика тыва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, владислав ховалыг
У отравившихся воспитанников тувинского интерната нашли стафилококк
Воспитанники кадетского корпуса в Туве съели салат с золотистым стафилококком