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У отравившихся воспитанников тувинского интерната нашли стафилококк
У отравившихся воспитанников тувинского интерната нашли стафилококк - РИА Новости, 20.12.2021
У отравившихся воспитанников тувинского интерната нашли стафилококк
Анализы выявили золотистый стафилококк в капустном салате, который ели воспитанники Тувинского кадетского корпуса перед массовым отравлением, сообщила в... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T15:06
2021-12-20T15:06
происшествия
республика тыва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
владислав ховалыг
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КРАСНОЯРСК, 20 дек - РИА Новости. Анализы выявили золотистый стафилококк в капустном салате, который ели воспитанники Тувинского кадетского корпуса перед массовым отравлением, сообщила в понедельник сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по республике Людмила Салчак.Воспитанники школы-интерната "Тувинский кадетский корпус" стали десятками поступать в больницы в начале прошлой недели. В учреждении введен карантин, возбуждено уголовное дело о нарушении санитарных норм."На сегодняшний день количество пострадавших - 116 детей и один воспитатель… Патогенный стафилококк обнаружен и у работников пищеблока, их четверо, и у 83 детей, и готовое блюдо инфицировано. Салат "капуста с яблоками" - обнаружен золотистый стафилококк", - рассказала Салчак.По ее словам, инфекция, вероятно, попала в пищеблок от сотрудников кухни. Пищей кадет обеспечивает индивидуальный предприниматель, работающий по субподряду, добавила глава управления.После этого ЧП глава Тувы Владислав Ховалыг поручил провести проверки во всех школьных столовых и на предприятиях, которые обеспечивают школы питанием. Причиной этого "вопиющего случая" он назвал "преступную халатность взрослых".
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происшествия, республика тыва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, владислав ховалыг
15:06 20.12.2021
 
У отравившихся воспитанников тувинского интерната нашли стафилококк

Воспитанники кадетского корпуса в Туве съели салат с золотистым стафилококком

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОЯРСК, 20 дек - РИА Новости. Анализы выявили золотистый стафилококк в капустном салате, который ели воспитанники Тувинского кадетского корпуса перед массовым отравлением, сообщила в понедельник сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по республике Людмила Салчак.
Воспитанники школы-интерната "Тувинский кадетский корпус" стали десятками поступать в больницы в начале прошлой недели. В учреждении введен карантин, возбуждено уголовное дело о нарушении санитарных норм.
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10 сентября, 12:13
У детей, отравившихся в нижегородской гимназии, нашли стафилококк
"На сегодняшний день количество пострадавших - 116 детей и один воспитатель… Патогенный стафилококк обнаружен и у работников пищеблока, их четверо, и у 83 детей, и готовое блюдо инфицировано. Салат "капуста с яблоками" - обнаружен золотистый стафилококк", - рассказала Салчак.
По ее словам, инфекция, вероятно, попала в пищеблок от сотрудников кухни. Пищей кадет обеспечивает индивидуальный предприниматель, работающий по субподряду, добавила глава управления.
После этого ЧП глава Тувы Владислав Ховалыг поручил провести проверки во всех школьных столовых и на предприятиях, которые обеспечивают школы питанием. Причиной этого "вопиющего случая" он назвал "преступную халатность взрослых".
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ПроисшествияРеспублика ТываФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоВладислав Ховалыг
 
 
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