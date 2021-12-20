https://ria.ru/20211220/otravlenie-1764516684.html

В Воронежской области три человека погибли от отравления газом

В Воронежской области три человека погибли от отравления газом - РИА Новости, 20.12.2021

В Воронежской области три человека погибли от отравления газом

СК возбудил дело о причинении смерти по неосторожности после обнаружения в частном доме в Воронежской области тел трех человек, предположительно, отравившихся... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T11:55

2021-12-20T11:55

2021-12-20T13:41

происшествия

воронежская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ВОРОНЕЖ, 20 дек - РИА Новости. СК возбудил дело о причинении смерти по неосторожности после обнаружения в частном доме в Воронежской области тел трех человек, предположительно, отравившихся угарным газом, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), по факту обнаружения 19 декабря 2021 года в домовладении в селе Фабрицкое Репьевского района Воронежской области тела 69-летней хозяйки и ее родственников: 61-летней женщины и мужчины в возрасте 66 лет", - говорится в сообщении.Согласно предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате отравления угарным газом. Следователем проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе для установления точной причины смерти."Следователями будет принят комплекс мер, направленных на установление причин и условий, способствовавших совершению данного преступления, а также на установление лица, чьи действия (бездействия) повлекли смерть погибших", – приводит следственное управление слова руководителя Острогожского межрайонного следственного отдела Игоря Долгих.Прокуратура области в свою очередь сообщила, что начата проверка исполнения законодательства в сфере газоснабжения. В ходе проверки надзорное ведомство даст правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за эксплуатацию и работу газового оборудования.

https://ria.ru/20211219/otravlenie-1764474782.html

https://ria.ru/20211212/gaz-1763340173.html

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происшествия, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф), россия