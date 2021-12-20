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Время полутонов в диалоге с НАТО прошло, заявили в МИД
Время полутонов в диалоге с НАТО прошло, заявили в МИД - РИА Новости, 20.12.2021
Время полутонов в диалоге с НАТО прошло, заявили в МИД
Время полутонов в диалоге с НАТО прошло, но предложения Москвы по гарантиям - не ультиматум, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T19:09
2021-12-20T19:27
в мире
москва
нато
россия
александр грушко
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Время полутонов в диалоге с НАТО прошло, но предложения Москвы по гарантиям - не ультиматум, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Абсолютно не считаю их ультимативными (предложения по гарантиям безопасности - ред.). Наши предложения очень понятны. Время полутонов, веры на слово - оно прошло. Ситуация настолько серьезна, что потребовала именно таких шагов, когда необходим принципиальный разговор глаза в глаза", - сказал он в интервью "Российской газете".Кроме того, Москва ответит соразмерно, если страны НАТО разместят на своей территории ударные средства, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Если, например, на территории стран НАТО появятся ударные средства, которые будут способны достигать в течение нескольких минут наших центров управления, то мы будем вынуждены создать адекватную ситуацию для наших партнеров", - сказал он в интервью "Российской газете".Также Москва занимает жесткую позицию в отношении своих предложений по безопасности, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя готовность России отказаться от каких-либо изложенных требований."У нас жесткая позиция, но наше послание, обращение очень понятны для Запада", - сказал он в интервью "Российской газете"."Мы рассчитываем на предметный диалог с США. У нас уже сформирована команда, и мы готовы незамедлительно начать соответствующий разговор, как только американцы окажутся к нему готовы", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20211217/bezopasnost-1764329642.html
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в мире, москва, нато, россия, александр грушко
19:09 20.12.2021 (обновлено: 19:27 20.12.2021)
 
Время полутонов в диалоге с НАТО прошло, заявили в МИД

Замглавы МИД Грушко: время полутонов в диалоге с НАТО прошло

© AFP 2021 / Alexander NemenovЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© AFP 2021 / Alexander Nemenov
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Время полутонов в диалоге с НАТО прошло, но предложения Москвы по гарантиям - не ультиматум, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Абсолютно не считаю их ультимативными (предложения по гарантиям безопасности - ред.). Наши предложения очень понятны. Время полутонов, веры на слово - оно прошло. Ситуация настолько серьезна, что потребовала именно таких шагов, когда необходим принципиальный разговор глаза в глаза", - сказал он в интервью "Российской газете".
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Кроме того, Москва ответит соразмерно, если страны НАТО разместят на своей территории ударные средства, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Если, например, на территории стран НАТО появятся ударные средства, которые будут способны достигать в течение нескольких минут наших центров управления, то мы будем вынуждены создать адекватную ситуацию для наших партнеров", - сказал он в интервью "Российской газете".
Также Москва занимает жесткую позицию в отношении своих предложений по безопасности, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя готовность России отказаться от каких-либо изложенных требований.
"У нас жесткая позиция, но наше послание, обращение очень понятны для Запада", - сказал он в интервью "Российской газете".
"Мы рассчитываем на предметный диалог с США. У нас уже сформирована команда, и мы готовы незамедлительно начать соответствующий разговор, как только американцы окажутся к нему готовы", - подчеркнул он.
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В миреМоскваНАТОРоссияАлександр Грушко
 
 
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