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В МИД Белоруссии сообщили о нападении на посольство в Лондоне
В МИД Белоруссии сообщили о нападении на посольство в Лондоне - РИА Новости, 20.12.2021
В МИД Белоруссии сообщили о нападении на посольство в Лондоне
В Лондоне напали на посольство Белоруссии, сообщили в пресс-службе МИД республики. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T16:30
2021-12-20T20:52
в мире
лондон
белоруссия
великобритания
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МИНСК, 20 дек — РИА Новости. В Лондоне напали на посольство Белоруссии, сообщили в пресс-службе МИД республики. По информации внешнеполитического ведомства, инцидент произошел вечером 19 декабря. Сначала неизвестные "испортили" фасад здания дипмиссии, после чего "физически атаковали" белорусских дипломатов. "Одному из них были нанесены серьезные телесные повреждения, потребовалась срочная медицинская помощь. В учреждении здравоохранения диагностированы перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и травматический перелом зуба", — рассказали в министерстве.Когда прибыли правоохранительные органы, нападавшие попытались скрыться. Нескольких задержала дипломатическая полиция. Установлено, что радикалы, предположительно, состоят в эмигрантской группировке "Надзея", сказали в МИД. Из-за случившегося ведомство вызвало временного поверенного в делах Великобритании. Белорусская сторона выразила ему протест и потребовала провести тщательное расследование атаки и наказать виновных. Лондон должен отчитаться о результатах работы."МИД Белоруссии исходит из того, что британскими властями будут предприняты все надлежащие меры для защиты помещения представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства в соответствии с Венской конвенции о дипломатических сношениях", — отметили в Минске.Сам инцидент ведомство сочло "попыткой расправы, совершенной в отношении лиц, которые по долгу своей службы защищают интересы белорусских граждан и работают над улучшением межгосударственных отношений". Это нападение "еще раз красноречиво демонстрирует истинное лицо и методы действий фанатиков, которых ряд стран коллективного Запада упорно пытается выдавать за мирных протестующих", подчеркнули там. Как передает корреспондент РИА Новости, обстановка у белорусского посольства сейчас спокойная, дополнительной охраны нет. При этом на фасаде над входом в здание видны следы, предположительно, белой краски.Лондонская полиция проверяет информацию об атаке на дипмиссию. "Мы пытаемся получить подтверждение подробностей. Когда у нас будет подтверждение, мы сообщим", — сказали агентству там. Позже стало известно об аресте мужчины. "Сотрудник (посольства. — Прим. ред.) сообщил, что на него напали, он получил травму лица. Один мужчина был арестован неподалеку и взят под стражу. Расследование продолжается", — рассказал РИА Новости представитель Скотленд-Ярда.После переизбрания Александра Лукашенко на шестой срок в августе 2020 года в Белоруссии прошли массовые акции оппозиции. В феврале КГБ сообщил, что протестная активность практически сошла на нет.После выборов отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились. Евросоюз, Великобритания, США, Канада и некоторые другие государства поэтапно ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушении прав человека.Лукашенко не раз упрекал Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, и отмечал, что за беспорядками в стране стоят Соединенные Штаты, а европейцы им "подыгрывают".В Белоруссии против некоторых лидеров оппозиции возбудили уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, создании экстремистского формирования, заговоре, покушении на теракт.
https://ria.ru/20211220/belorussiya-1764529387.html
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в мире, лондон, белоруссия, великобритания
16:30 20.12.2021 (обновлено: 20:52 20.12.2021)
 
В МИД Белоруссии сообщили о нападении на посольство в Лондоне

МИД: дипломат пострадал при нападении на посольство Белоруссии в Лондоне 19 декабря

© Sputnik / Виктор ТолочкоЗдание Министерства иностранных дел Белоруссии
Здание Министерства иностранных дел Белоруссии - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 дек — РИА Новости. В Лондоне напали на посольство Белоруссии, сообщили в пресс-службе МИД республики.
По информации внешнеполитического ведомства, инцидент произошел вечером 19 декабря. Сначала неизвестные "испортили" фасад здания дипмиссии, после чего "физически атаковали" белорусских дипломатов.
"Одному из них были нанесены серьезные телесные повреждения, потребовалась срочная медицинская помощь. В учреждении здравоохранения диагностированы перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и травматический перелом зуба", — рассказали в министерстве.
Когда прибыли правоохранительные органы, нападавшие попытались скрыться. Нескольких задержала дипломатическая полиция. Установлено, что радикалы, предположительно, состоят в эмигрантской группировке "Надзея", сказали в МИД.
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Из-за случившегося ведомство вызвало временного поверенного в делах Великобритании. Белорусская сторона выразила ему протест и потребовала провести тщательное расследование атаки и наказать виновных. Лондон должен отчитаться о результатах работы.
"МИД Белоруссии исходит из того, что британскими властями будут предприняты все надлежащие меры для защиты помещения представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства в соответствии с Венской конвенции о дипломатических сношениях", — отметили в Минске.
Сам инцидент ведомство сочло "попыткой расправы, совершенной в отношении лиц, которые по долгу своей службы защищают интересы белорусских граждан и работают над улучшением межгосударственных отношений". Это нападение "еще раз красноречиво демонстрирует истинное лицо и методы действий фанатиков, которых ряд стран коллективного Запада упорно пытается выдавать за мирных протестующих", подчеркнули там.
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Как передает корреспондент РИА Новости, обстановка у белорусского посольства сейчас спокойная, дополнительной охраны нет. При этом на фасаде над входом в здание видны следы, предположительно, белой краски.
Лондонская полиция проверяет информацию об атаке на дипмиссию. "Мы пытаемся получить подтверждение подробностей. Когда у нас будет подтверждение, мы сообщим", — сказали агентству там.
Позже стало известно об аресте мужчины. "Сотрудник (посольства. — Прим. ред.) сообщил, что на него напали, он получил травму лица. Один мужчина был арестован неподалеку и взят под стражу. Расследование продолжается", — рассказал РИА Новости представитель Скотленд-Ярда.
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После переизбрания Александра Лукашенко на шестой срок в августе 2020 года в Белоруссии прошли массовые акции оппозиции. В феврале КГБ сообщил, что протестная активность практически сошла на нет.
После выборов отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились. Евросоюз, Великобритания, США, Канада и некоторые другие государства поэтапно ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушении прав человека.
Лукашенко не раз упрекал Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, и отмечал, что за беспорядками в стране стоят Соединенные Штаты, а европейцы им "подыгрывают".

В Белоруссии против некоторых лидеров оппозиции возбудили уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, создании экстремистского формирования, заговоре, покушении на теракт.
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