Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211220/moskva-1764574175.html
Прокурор запросил 12 лет для призывавшего к совершению терактов в Москве
Прокурор запросил 12 лет для призывавшего к совершению терактов в Москве - РИА Новости, 20.12.2021
Прокурор запросил 12 лет для призывавшего к совершению терактов в Москве
Гособвинитель запросил 12 лет лишения свободы для Юсупа Юсубова, который, по версии следствия, пытался уговорить своих знакомых убить полицейского, открыть... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T16:22
2021-12-20T16:22
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_25bf9a95d64ea587d5bbeec0fab4bad7.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Гособвинитель запросил 12 лет лишения свободы для Юсупа Юсубова, который, по версии следствия, пытался уговорить своих знакомых убить полицейского, открыть огонь у здания ФСБ и совершить теракт в московском метро, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Невелев.Как считает следствие, Юсубов, будучи религиозным экстремистом, в период с конца 2019 по начало 2020 года пытался уговорить своего земляка из Дагестана Руслана Кайбакова совершить теракт. В обвинительном заключении указано, что Юсубов предложил Кайбакову убить полицейского, отобрать у него оружие и открыть огонь у здания ФСБ, а его жене - совершить теракт на станции метро "Киевская". Кайбаков во всем сознался правоохранителям, проходит свидетелем по делу и дал изобличающие Юсубова показания."Гособвинитель в прениях сторон запросил для моего подзащитного 12 лет колонии строгого режима, из них три года он должен провести в тюрьме", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что Юсубов, которому вменяется ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение к совершению террористического акта), вину не признает, а оглашение приговора во 2-м западном военном окружном суде назначено на 21 декабря.
https://ria.ru/20211020/ekstremizm-1755317270.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_214:0:2943:2047_1920x0_80_0_0_32ca5924214338449e6b929914fdd575.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
16:22 20.12.2021
 
Прокурор запросил 12 лет для призывавшего к совершению терактов в Москве

Прокурор запросил 12 лет лишения свободы для склонявшего знакомых к терактам в Москве

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Гособвинитель запросил 12 лет лишения свободы для Юсупа Юсубова, который, по версии следствия, пытался уговорить своих знакомых убить полицейского, открыть огонь у здания ФСБ и совершить теракт в московском метро, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Невелев.
Как считает следствие, Юсубов, будучи религиозным экстремистом, в период с конца 2019 по начало 2020 года пытался уговорить своего земляка из Дагестана Руслана Кайбакова совершить теракт. В обвинительном заключении указано, что Юсубов предложил Кайбакову убить полицейского, отобрать у него оружие и открыть огонь у здания ФСБ, а его жене - совершить теракт на станции метро "Киевская". Кайбаков во всем сознался правоохранителям, проходит свидетелем по делу и дал изобличающие Юсубова показания.
"Гособвинитель в прениях сторон запросил для моего подзащитного 12 лет колонии строгого режима, из них три года он должен провести в тюрьме", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что Юсубов, которому вменяется ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение к совершению террористического акта), вину не признает, а оглашение приговора во 2-м западном военном окружном суде назначено на 21 декабря.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 07:43
МВД сообщило о росте числа случаев экстремизма в 2021 году
 
ПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Финансисты спрогнозировали, когда откроются новые горизонты для рубля
02:10Аналитик назвал ситуацию, когда стоит копить в валюте
02:08Премьер Украины оценил запасы газа в стране
02:03"Омикрон" стал доминантным штаммом COVID-19 в США
01:38На Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смерти
01:20NYT: США и Британия направили команду киберэкспертов на Украину
01:11Финансист рассказал, какой подарок на Новый год готовит доллар
00:57США заявили о возможных санкциях против украинского бизнесмена Ахметова
00:40В России ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцев
00:31Премьер Украины прокомментировал дело о госизмене Порошенко
00:24В Париже мужчина, взявший в заложники двух женщин, освободил одну из них
00:14Счетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновников
00:00Блинкен обсудил Украину с главой МИД Словении
23:58СМИ: в Германии обанкротилась электроэнергетическая компания
23:55У побережья Калифорнии произошло землетрясение
23:46Белый дом разъяснил рекомендацию воздержаться от поездок на Украину
23:25Новый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США, сообщили СМИ
23:21Группа представителей Пентагона посетила Украину
23:10Львова-Белова сообщила о возможном появлении в школах "Служб примирения"
23:10Пентагон пообещал продолжить военные операции в Черном море
Лента новостейМолния
Финансисты спрогнозировали, когда откроются новые горизонты для рубляАналитик назвал ситуацию, когда стоит копить в валютеПремьер Украины оценил запасы газа в стране"Омикрон" стал доминантным штаммом COVID-19 в СШАНа Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смертиNYT: США и Британия направили команду киберэкспертов на УкраинуФинансист рассказал, какой подарок на Новый год готовит долларСША заявили о возможных санкциях против украинского бизнесмена АхметоваВ России ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцевПремьер Украины прокомментировал дело о госизмене ПорошенкоВ Париже мужчина, взявший в заложники двух женщин, освободил одну из нихСчетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновниковБлинкен обсудил Украину с главой МИД СловенииСМИ: в Германии обанкротилась электроэнергетическая компанияУ побережья Калифорнии произошло землетрясениеБелый дом разъяснил рекомендацию воздержаться от поездок на УкраинуНовый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США, сообщили СМИГруппа представителей Пентагона посетила УкраинуЛьвова-Белова сообщила о возможном появлении в школах "Служб примирения"Пентагон пообещал продолжить военные операции в Черном море