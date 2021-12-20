https://ria.ru/20211220/moskva-1764574175.html
Прокурор запросил 12 лет для призывавшего к совершению терактов в Москве
Прокурор запросил 12 лет для призывавшего к совершению терактов в Москве - РИА Новости, 20.12.2021
Прокурор запросил 12 лет для призывавшего к совершению терактов в Москве
Гособвинитель запросил 12 лет лишения свободы для Юсупа Юсубова, который, по версии следствия, пытался уговорить своих знакомых убить полицейского, открыть... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T16:22
2021-12-20T16:22
2021-12-20T16:22
происшествия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Гособвинитель запросил 12 лет лишения свободы для Юсупа Юсубова, который, по версии следствия, пытался уговорить своих знакомых убить полицейского, открыть огонь у здания ФСБ и совершить теракт в московском метро, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Невелев.Как считает следствие, Юсубов, будучи религиозным экстремистом, в период с конца 2019 по начало 2020 года пытался уговорить своего земляка из Дагестана Руслана Кайбакова совершить теракт. В обвинительном заключении указано, что Юсубов предложил Кайбакову убить полицейского, отобрать у него оружие и открыть огонь у здания ФСБ, а его жене - совершить теракт на станции метро "Киевская". Кайбаков во всем сознался правоохранителям, проходит свидетелем по делу и дал изобличающие Юсубова показания."Гособвинитель в прениях сторон запросил для моего подзащитного 12 лет колонии строгого режима, из них три года он должен провести в тюрьме", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что Юсубов, которому вменяется ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение к совершению террористического акта), вину не признает, а оглашение приговора во 2-м западном военном окружном суде назначено на 21 декабря.
https://ria.ru/20211020/ekstremizm-1755317270.html
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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Прокурор запросил 12 лет для призывавшего к совершению терактов в Москве
Прокурор запросил 12 лет лишения свободы для склонявшего знакомых к терактам в Москве