https://ria.ru/20211220/morozy-1764553754.html

В Белгородской и Курской областях объявили штормовое предупреждение

В Белгородской и Курской областях объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 20.12.2021

В Белгородской и Курской областях объявили штормовое предупреждение

Спасатели объявили с 21 по 24 декабря штормовое предупреждение в Белгородской и Курской областях из-за аномально холодной температуры воздуха, которая будет на... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T14:45

2021-12-20T14:45

2021-12-20T14:53

общество

белгородская область

курская область

погода

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОРОНЕЖ, 20 дек - РИА Новости. Спасатели объявили с 21 по 24 декабря штормовое предупреждение в Белгородской и Курской областях из-за аномально холодной температуры воздуха, которая будет на 7-10 градусов ниже климатической нормы, сообщают в понедельник региональные управления МЧС РФ."Внимание! Штормовое предупреждение! По данным белгородских синоптиков... в период с 21 декабря по 24 декабря 2021 года на территории Белгородской области ожидается аномально-холодная погода. Значение среднесуточной температуры воздуха составит 12-15 градусов мороза, что ниже климатической нормы на 7 -10 градусов", - говорится в сообщении ГУМЧС по Белгородской области.Сейчас в Белгородской области 1 градус мороза."Штормовое предупреждение... В период с 21 по 24 декабря на территории Курской области ожидается аномально холодная погода - значение среднесуточной температуры воздуха местами составит 13-16 градусов, что ниже климатической нормы на 7-9 градусов", - информируют курские спасатели.В Курской области сейчас 3 градуса мороза.

https://ria.ru/20211220/pogoda-1764482834.html

https://ria.ru/20211219/moskva-1764432025.html

белгородская область

курская область

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общество, белгородская область, курская область, погода, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)