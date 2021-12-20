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В Белгородской и Курской областях объявили штормовое предупреждение
В Белгородской и Курской областях объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 20.12.2021
В Белгородской и Курской областях объявили штормовое предупреждение
Спасатели объявили с 21 по 24 декабря штормовое предупреждение в Белгородской и Курской областях из-за аномально холодной температуры воздуха, которая будет на... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T14:45
2021-12-20T14:53
общество
белгородская область
курская область
погода
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОРОНЕЖ, 20 дек - РИА Новости. Спасатели объявили с 21 по 24 декабря штормовое предупреждение в Белгородской и Курской областях из-за аномально холодной температуры воздуха, которая будет на 7-10 градусов ниже климатической нормы, сообщают в понедельник региональные управления МЧС РФ."Внимание! Штормовое предупреждение! По данным белгородских синоптиков... в период с 21 декабря по 24 декабря 2021 года на территории Белгородской области ожидается аномально-холодная погода. Значение среднесуточной температуры воздуха составит 12-15 градусов мороза, что ниже климатической нормы на 7 -10 градусов", - говорится в сообщении ГУМЧС по Белгородской области.Сейчас в Белгородской области 1 градус мороза."Штормовое предупреждение... В период с 21 по 24 декабря на территории Курской области ожидается аномально холодная погода - значение среднесуточной температуры воздуха местами составит 13-16 градусов, что ниже климатической нормы на 7-9 градусов", - информируют курские спасатели.В Курской области сейчас 3 градуса мороза.
https://ria.ru/20211220/pogoda-1764482834.html
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общество, белгородская область, курская область, погода, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:45 20.12.2021 (обновлено: 14:53 20.12.2021)
 
В Белгородской и Курской областях объявили штормовое предупреждение

В Белгородской и Курской областях объявили штормовое предупреждение из-за морозов

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗаснеженные деревья
Заснеженные деревья - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВОРОНЕЖ, 20 дек - РИА Новости. Спасатели объявили с 21 по 24 декабря штормовое предупреждение в Белгородской и Курской областях из-за аномально холодной температуры воздуха, которая будет на 7-10 градусов ниже климатической нормы, сообщают в понедельник региональные управления МЧС РФ.
"Внимание! Штормовое предупреждение! По данным белгородских синоптиков... в период с 21 декабря по 24 декабря 2021 года на территории Белгородской области ожидается аномально-холодная погода. Значение среднесуточной температуры воздуха составит 12-15 градусов мороза, что ниже климатической нормы на 7 -10 градусов", - говорится в сообщении ГУМЧС по Белгородской области.
Заснеженная Кронверкская набережная в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
03:00
Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян после Нового года
Сейчас в Белгородской области 1 градус мороза.
"Штормовое предупреждение... В период с 21 по 24 декабря на территории Курской области ожидается аномально холодная погода - значение среднесуточной температуры воздуха местами составит 13-16 градусов, что ниже климатической нормы на 7-9 градусов", - информируют курские спасатели.
В Курской области сейчас 3 градуса мороза.
Большой Москворецкий мост в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
Вчера, 13:36
Синоптик предрек москвичам настоящие русские морозы
 
ОбществоБелгородская областьКурская областьПогодаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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