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Кремль рассказал о повестке заседания коллегии Минобороны с участием Путина
Кремль рассказал о повестке заседания коллегии Минобороны с участием Путина - РИА Новости, 20.12.2021
Кремль рассказал о повестке заседания коллегии Минобороны с участием Путина
Коллегия Минобороны России с участием президента РФ Владимира Путина 21 декабря подведет итоги деятельности Вооруженных Сил РФ в 2021 году, сообщает... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T15:06
2021-12-20T15:08
безопасность
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Коллегия Минобороны России с участием президента РФ Владимира Путина 21 декабря подведет итоги деятельности Вооруженных Сил РФ в 2021 году, сообщает пресс-служба Кремля."Президент России Путин проведет 21 декабря расширенное заседание Коллегии министерства обороны РФ. Будут проанализированы и подведены итоги деятельности Вооруженных Сил РФ в 2021 году, поставлены задачи на следующий год, а также определены приоритеты дальнейшего развития Армии и Флота России", - говорится в сообщении.Отмечается, что на расширенное заседание Коллегии приглашены руководящий состав Вооруженных Сил, представители органов государственной власти и общественных организаций.Подчеркивается, что впервые в режиме видеоконференции в заседании Коллегии будут участвовать должностные лица командования военными округами, флотами и флотилиями, соединениями и воинскими частями, а также курсанты и слушатели высших военных учебных заведений Минобороны России.
https://ria.ru/20211209/bezopasnost-1762915927.html
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безопасность, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
15:06 20.12.2021 (обновлено: 15:08 20.12.2021)
 
Кремль рассказал о повестке заседания коллегии Минобороны с участием Путина

Коллегия Минобороны с участием Путина подведет итоги деятельности Вооруженных сил

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Коллегия Минобороны России с участием президента РФ Владимира Путина 21 декабря подведет итоги деятельности Вооруженных Сил РФ в 2021 году, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России Путин проведет 21 декабря расширенное заседание Коллегии министерства обороны РФ. Будут проанализированы и подведены итоги деятельности Вооруженных Сил РФ в 2021 году, поставлены задачи на следующий год, а также определены приоритеты дальнейшего развития Армии и Флота России", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на расширенное заседание Коллегии приглашены руководящий состав Вооруженных Сил, представители органов государственной власти и общественных организаций.
Подчеркивается, что впервые в режиме видеоконференции в заседании Коллегии будут участвовать должностные лица командования военными округами, флотами и флотилиями, соединениями и воинскими частями, а также курсанты и слушатели высших военных учебных заведений Минобороны России.
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БезопасностьВладимир ПутинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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