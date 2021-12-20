https://ria.ru/20211220/kollegiya-1764558461.html

Кремль рассказал о повестке заседания коллегии Минобороны с участием Путина

Кремль рассказал о повестке заседания коллегии Минобороны с участием Путина - РИА Новости, 20.12.2021

Кремль рассказал о повестке заседания коллегии Минобороны с участием Путина

Коллегия Минобороны России с участием президента РФ Владимира Путина 21 декабря подведет итоги деятельности Вооруженных Сил РФ в 2021 году, сообщает... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T15:06

2021-12-20T15:06

2021-12-20T15:08

безопасность

владимир путин

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Коллегия Минобороны России с участием президента РФ Владимира Путина 21 декабря подведет итоги деятельности Вооруженных Сил РФ в 2021 году, сообщает пресс-служба Кремля."Президент России Путин проведет 21 декабря расширенное заседание Коллегии министерства обороны РФ. Будут проанализированы и подведены итоги деятельности Вооруженных Сил РФ в 2021 году, поставлены задачи на следующий год, а также определены приоритеты дальнейшего развития Армии и Флота России", - говорится в сообщении.Отмечается, что на расширенное заседание Коллегии приглашены руководящий состав Вооруженных Сил, представители органов государственной власти и общественных организаций.Подчеркивается, что впервые в режиме видеоконференции в заседании Коллегии будут участвовать должностные лица командования военными округами, флотами и флотилиями, соединениями и воинскими частями, а также курсанты и слушатели высших военных учебных заведений Минобороны России.

https://ria.ru/20211209/bezopasnost-1762915927.html

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безопасность, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), россия