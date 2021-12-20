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Презентация книги об истории ВМФ России

Презентация книги об истории ВМФ России - РИА Новости, 20.12.2021

Презентация книги об истории ВМФ России

24 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация книги "Гвардейские моряки": сохраняя историческую память.

2021-12-20T12:06

2021-12-20T12:06

2021-12-20T12:06

анонсы

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Задать вопросУчастники:- автор-составитель, лауреат литературных премий Александр БОНДАРЕНКО;- Герой Российской Федерации, экс-командир 10-й дивизии подводных лодок Краснознаменного Тихоокеанского флота контр-адмирал Илья КОЗЛОВ;- экс-начальник Управления боевой подготовки Военно-морского флота России вице-адмирал Николай МИХЕЕВ;- экс-заместитель командующего Северным флотом контр-адмирал Александр ДЬЯКОНОВ;- настоятель храма Святого праведного воина адмирала Федора Ушакова игумен ДАМИАН (Залетов).Мероприятие посвящено истории, традициям и сегодняшнему дню Военно-морского флота России.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анонсы