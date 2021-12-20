Презентация книги об истории ВМФ России
24 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация книги "Гвардейские моряки": сохраняя историческую память.
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Участники:
- автор-составитель, лауреат литературных премий Александр БОНДАРЕНКО;
- Герой Российской Федерации, экс-командир 10-й дивизии подводных лодок Краснознаменного Тихоокеанского флота контр-адмирал Илья КОЗЛОВ;
- экс-начальник Управления боевой подготовки Военно-морского флота России вице-адмирал Николай МИХЕЕВ;
- экс-заместитель командующего Северным флотом контр-адмирал Александр ДЬЯКОНОВ;
- настоятель храма Святого праведного воина адмирала Федора Ушакова игумен ДАМИАН (Залетов).
Мероприятие посвящено истории, традициям и сегодняшнему дню Военно-морского флота России.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- автор-составитель, лауреат литературных премий Александр БОНДАРЕНКО;
- Герой Российской Федерации, экс-командир 10-й дивизии подводных лодок Краснознаменного Тихоокеанского флота контр-адмирал Илья КОЗЛОВ;
- экс-начальник Управления боевой подготовки Военно-морского флота России вице-адмирал Николай МИХЕЕВ;
- экс-заместитель командующего Северным флотом контр-адмирал Александр ДЬЯКОНОВ;
- настоятель храма Святого праведного воина адмирала Федора Ушакова игумен ДАМИАН (Залетов).
Мероприятие посвящено истории, традициям и сегодняшнему дню Военно-морского флота России.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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