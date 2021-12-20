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Презентация книги об истории ВМФ России
Презентация книги об истории ВМФ России - РИА Новости, 20.12.2021
Презентация книги об истории ВМФ России
24 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация книги "Гвардейские моряки": сохраняя историческую память.
2021-12-20T12:06
2021-12-20T12:06
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Задать вопросУчастники:- автор-составитель, лауреат литературных премий Александр БОНДАРЕНКО;- Герой Российской Федерации, экс-командир 10-й дивизии подводных лодок Краснознаменного Тихоокеанского флота контр-адмирал Илья КОЗЛОВ;- экс-начальник Управления боевой подготовки Военно-морского флота России вице-адмирал Николай МИХЕЕВ;- экс-заместитель командующего Северным флотом контр-адмирал Александр ДЬЯКОНОВ;- настоятель храма Святого праведного воина адмирала Федора Ушакова игумен ДАМИАН (Залетов).Мероприятие посвящено истории, традициям и сегодняшнему дню Военно-морского флота России.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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60
353
60
анонсы
12:06 20.12.2021
 

Презентация книги об истории ВМФ России

Читать ria.ru в
24 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация книги "Гвардейские моряки": сохраняя историческую память.
Задать вопрос

Участники:
- автор-составитель, лауреат литературных премий Александр БОНДАРЕНКО;
- Герой Российской Федерации, экс-командир 10-й дивизии подводных лодок Краснознаменного Тихоокеанского флота контр-адмирал Илья КОЗЛОВ;
- экс-начальник Управления боевой подготовки Военно-морского флота России вице-адмирал Николай МИХЕЕВ;
- экс-заместитель командующего Северным флотом контр-адмирал Александр ДЬЯКОНОВ;
- настоятель храма Святого праведного воина адмирала Федора Ушакова игумен ДАМИАН (Залетов).

Мероприятие посвящено истории, традициям и сегодняшнему дню Военно-морского флота России.

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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