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Пермский край примет участие в пятом этапе туристического кешбэка
Пермский край примет участие в пятом этапе туристического кешбэка - РИА Новости, 20.12.2021
Пермский край примет участие в пятом этапе туристического кешбэка
Путешественники со всей страны смогут приобрести туры у 14 операторов, 5 круизных компаний и 4 курортов Пермского края в рамках пятого этапа госпрограммы... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T17:42
2021-12-20T17:42
пермский край
дмитрий махонин
россия
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ПЕРМЬ, 20 дек – РИА Новости. Путешественники со всей страны смогут приобрести туры у 14 операторов, 5 круизных компаний и 4 курортов Пермского края в рамках пятого этапа госпрограммы туристического кешбэка, стартующего в январе, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.Как отметили в пресс-службе губернатора Пермского края, программа "Туристический кешбэк" для региона работает эффективно. По информации ведомства, с первых дней запуска третьего этапа программы, который проходил в первой половине 2021 года, край вошел в ТОП-лидеров по числу бронирований и заняло девятое место наряду с Калининградской и Тюменской областями.По данным крупнейшей в России платформы бронирования "Travelline", Пермский край стал регионом-лидером по резервированию мест отдыха. "Программа позволяет не только популяризировать внутренний туризм, но и позитивно сказывается на экономической составляющей региона, повышает доступность путешествий для жителей региона и туристов", – пояснили в пресс-службе губернатора.Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что перед правительством региона на ближайшие годы стоят амбициозные задачи – раскрыть туристический потенциал, создать сервис, соответствующий европейскому уровню, и увеличить число гостей. "Эта работа обеспечит новые возможности для предпринимателей, создаст предпосылки для появления дополнительных рабочих мест и в целом отразится на развитии территорий. В Пермском крае огромное количество знаковых и исторических мест, в которых должен побывать каждый &lt;…&gt; Особенность расположения Перми – еще и в том, что через город протекает судоходная река Кама, по которой можно как совершить мини-прогулку по краю, так и отправиться в круизное путешествие в другие регионы", – рассказал Махонин.Продажи пятого этапа госпрограммы туристического кешбэка начнутся 18 января и продлятся до 12 апреля. Отправиться в поездку можно с даты старта пятого этапа, а вернуться – до 30 апреля.Условия остаются прежними. Путешествие необходимо оплатить картой "МИР", зарегистрированной в программе лояльности; на нее автоматически вернется 20 процентов стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. С одной карты можно приобрести неограниченное количество туров.
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пермский край, дмитрий махонин, россия
17:42 20.12.2021
 

Пермский край примет участие в пятом этапе туристического кешбэка

CC BY-SA 3.0 / mogul / Этнографический парк истории реки Чусовой
Этнографический парк истории реки Чусовой - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
CC BY-SA 3.0 / mogul /
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ПЕРМЬ, 20 дек – РИА Новости. Путешественники со всей страны смогут приобрести туры у 14 операторов, 5 круизных компаний и 4 курортов Пермского края в рамках пятого этапа госпрограммы туристического кешбэка, стартующего в январе, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
"В январе 2022 года в России будет продолжена программа возврата части расходов за поездки по стране <…> Приобрести субсидируемые туры можно будет и на туристические направления Пермского края <…> Купить путешествие с кешбэком по Пермскому краю сегодня можно у 14 туроператоров, 5 круизных компаний и 4 курортов: “Камские зори”, Усть-Качка, Ключи, Демидково", – говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе губернатора Пермского края, программа "Туристический кешбэк" для региона работает эффективно. По информации ведомства, с первых дней запуска третьего этапа программы, который проходил в первой половине 2021 года, край вошел в ТОП-лидеров по числу бронирований и заняло девятое место наряду с Калининградской и Тюменской областями.
По данным крупнейшей в России платформы бронирования "Travelline", Пермский край стал регионом-лидером по резервированию мест отдыха. "Программа позволяет не только популяризировать внутренний туризм, но и позитивно сказывается на экономической составляющей региона, повышает доступность путешествий для жителей региона и туристов", – пояснили в пресс-службе губернатора.
Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что перед правительством региона на ближайшие годы стоят амбициозные задачи – раскрыть туристический потенциал, создать сервис, соответствующий европейскому уровню, и увеличить число гостей. "Эта работа обеспечит новые возможности для предпринимателей, создаст предпосылки для появления дополнительных рабочих мест и в целом отразится на развитии территорий. В Пермском крае огромное количество знаковых и исторических мест, в которых должен побывать каждый <…> Особенность расположения Перми – еще и в том, что через город протекает судоходная река Кама, по которой можно как совершить мини-прогулку по краю, так и отправиться в круизное путешествие в другие регионы", – рассказал Махонин.
Делегация правительства Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным во время рабочего визита в Баку
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Продажи пятого этапа госпрограммы туристического кешбэка начнутся 18 января и продлятся до 12 апреля. Отправиться в поездку можно с даты старта пятого этапа, а вернуться – до 30 апреля.
Условия остаются прежними. Путешествие необходимо оплатить картой "МИР", зарегистрированной в программе лояльности; на нее автоматически вернется 20 процентов стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. С одной карты можно приобрести неограниченное количество туров.
 
Пермский крайДмитрий МахонинРоссия
 
 
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