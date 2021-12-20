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https://ria.ru/20211220/gazoprovod-1764567627.html
В "Газпроме" ответили на вопрос о поставках по трубопроводу "Ямал — Европа"
В "Газпроме" ответили на вопрос о поставках по трубопроводу "Ямал — Европа" - РИА Новости, 20.12.2021
В "Газпроме" ответили на вопрос о поставках по трубопроводу "Ямал — Европа"
"Газпром" поставляет газ по трубопроводу "Ямал —Европа" согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T15:53
2021-12-20T16:11
экономика
белоруссия
польша
газпром
ямал-европа (газопровод)
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ по трубопроводу "Ямал —Европа" согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Газпром" на прошлой неделе резко сократил бронирование мощностей польского участка "Ямал — Европы", которые заказывает в декабре на суточных аукционах. Компания на пятницу выкупила 27 миллионов кубометров на точке входа в магистраль на границе Белоруссии с Польшей, на субботу - 5,2 миллиона, на воскресенье - 4,2 миллиона, а на понедельник - 3,8 миллиона из доступных 89,1 миллиона кубометров.При этом все предыдущие дни в декабре "Газпром" бронировал 31,4 миллиона кубометров.Снижение поставок по "Ямал-Европе" вкупе с заявлением главы Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Йохена Хоманна о том, что решения о сертификации газопровода "Северный поток — 2", вероятно, не произойдет в первой половине 2022 года, привели к возобновлению роста цены фьючерсов на газ. В понедельник она поднималась выше 1700 долларов за 1 тысячу кубометров.При этом динамика поставок по "Ямал — Европе" как раз может объясняться высокими ценами на газ. Так, в конце ноября глава финансового департамента "Газпрома" Александр Иванников говорил, что высокая стоимость газа уже начала негативно влиять на спрос."Ямал — Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Газопровод протяженностью более 2 тысяч километров проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии - и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямал — Европе" закончился в прошлом году, и на газовый год 2020-2021 компания бронировала мощность магистрали через аукцион.
https://ria.ru/20211216/energokrizis-1763925930.html
https://ria.ru/20211214/gaz-1763668580.html
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экономика, белоруссия, польша, газпром, ямал-европа (газопровод), россия
15:53 20.12.2021 (обновлено: 16:11 20.12.2021)
 
В "Газпроме" ответили на вопрос о поставках по трубопроводу "Ямал — Европа"

"Газпром": поставки по трубопроводу "Ямал — Европа" идут в соответствии с контрактами

© AP Photo / Sergei GritsРабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© AP Photo / Sergei Grits
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ по трубопроводу "Ямал —Европа" согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Газпром" осуществляет поставки газа согласно заявкам потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами", - ответили в "Газпроме" на запрос о снижении поставок российского газа по "Ямал — Европе".

"Газпром" на прошлой неделе резко сократил бронирование мощностей польского участка "Ямал — Европы", которые заказывает в декабре на суточных аукционах. Компания на пятницу выкупила 27 миллионов кубометров на точке входа в магистраль на границе Белоруссии с Польшей, на субботу - 5,2 миллиона, на воскресенье - 4,2 миллиона, а на понедельник - 3,8 миллиона из доступных 89,1 миллиона кубометров.
При этом все предыдущие дни в декабре "Газпром" бронировал 31,4 миллиона кубометров.
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При этом динамика поставок по "Ямал — Европе" как раз может объясняться высокими ценами на газ. Так, в конце ноября глава финансового департамента "Газпрома" Александр Иванников говорил, что высокая стоимость газа уже начала негативно влиять на спрос.
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Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямал — Европе" закончился в прошлом году, и на газовый год 2020-2021 компания бронировала мощность магистрали через аукцион.
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